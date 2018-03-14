Сегодня утром в своем доме в Кембридже умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг
Ему было 76 лет. Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва. Он также известен своими исследованиями Черных дыр. Ученый был тяжело болен, прикован к инвалидной коляске и не мог говорить, но продолжал заниматься научной деятельностью.
Стивен Хокинг не только сделал ряд важнейших открытий в космологии, но и смог их популяризировать, — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. Он был знаком с Хокингом.
Докучаев подчеркнул, что для Хокинга главным смыслом жизни была работа.
Комментарии3
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abuvgrobu 14 марта 2018 | 15:34
Ну, хоть тут-то Россия не поучаствовала ?..
nersesov 14 марта 2018 | 15:42
abuvgrobu: все может быть в этой промозглой Англии. Подождем выступления матери Терезы по этому случаю ))
puli2_4 14 марта 2018 | 16:06
То же мне мера. Это не ответ , скорее лондон трусит.