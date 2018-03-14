Сегодня утром в своем доме в Кембридже умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг

Ему было 76 лет. Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва. Он также известен своими исследованиями Черных дыр. Ученый был тяжело болен, прикован к инвалидной коляске и не мог говорить, но продолжал заниматься научной деятельностью.



Стивен Хокинг не только сделал ряд важнейших открытий в космологии, но и смог их популяризировать, — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. Он был знаком с Хокингом.

Докучаев подчеркнул, что для Хокинга главным смыслом жизни была работа.