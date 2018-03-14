"Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов в ответных мер на инцидент со Скрипалем"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, — сообщает телеканал Скай.Ньюз со ссылкой на собственные источники.



Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых будет значительным, но не таким большим, как в 1971 году, когда из Великобритании выдворили 105 советских дипломатических сотрудников. По сведениям агентства Рейтер, российский посол вызван в Форин офис.

Кроме того, возможны и меры экономического характера, — такие, как замораживание счетов, изъятие активов, а также запрет на выдачу британских виз россиянам.

Совет безопасности ООН проведет сегодня вечером заседание по делу Скрипаля. Оно будет открытым, — сообщает ТАСС со ссылкой на британское постпредство.

На обсуждении в Совбезе настаивала Великобритания.