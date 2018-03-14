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15:30, 14 марта 2018

Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов в ответных мер на инцидент со Скрипалем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, — сообщает телеканал Скай.Ньюз со ссылкой на собственные источники.

Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых будет значительным, но не таким большим, как в  1971 году, когда из Великобритании выдворили 105 советских дипломатических сотрудников. По сведениям агентства Рейтер, российский посол вызван в Форин офис.

Кроме того, возможны и  меры экономического характера, — такие, как замораживание счетов, изъятие активов, а также запрет на выдачу британских виз россиянам.

Совет безопасности ООН проведет сегодня вечером заседание по делу Скрипаля. Оно будет открытым, — сообщает ТАСС со ссылкой на британское постпредство.

На обсуждении в Совбезе настаивала Великобритания.

Комментарии

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pit_heap 14 марта 2018 | 15:34

А как сама Мэй объясняет попадание газа в Британию и то что власти этой страны не могут защитить своих граждан от отравления?

vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 15:36

Тереза нетвереза. Кладем на нее с прибором.

;-D

arabmot 14 марта 2018 | 15:38

vor_mbh_yo_xaxa: Дебил, мля)))

vezdehod 14 марта 2018 | 15:42

Тереза Мей объявит то, что и должна объявить - если России будет мало, то по её просьбе она может добавить.

matsa 14 марта 2018 | 15:38

vor_mbh_yo_xaxa: русофобы вонючие. плюем на них

vinibi 14 марта 2018 | 15:43

matsa: Чмо пригожинское- в чем русофобство?- запрещать травить у себя дома своих граждан???

poluputing 14 марта 2018 | 15:40

vor_mbh_yo_xaxa: замухосранец, а прибор то в наличии? Или так, фраеришься как гомосек слуцкий ?

captain_ 14 марта 2018 | 15:48

Говорят, что британские политики в лютом афигении от того что русские у них могут отобрать виллы в Воронеже, выслать их детей из Уренгойского университета, а также заморозить их миллиардные счета в банке Пензы...
Гггг...

nanaryfive 14 марта 2018 | 15:37

pit_heap: Да ни как. Это им не нужно объяснять. Это из темы о вмешательстве России в выборы в США. Врать уже даже "правдиво" разучились.

poluputing 14 марта 2018 | 15:38

pit_heap: дык вы и свою гражданку траванули, и ничего, не чешитесь

zilbershtein__ 14 марта 2018 | 15:39

pit_heap:
\\ А как сама Мэй объясняет попадание газа

Да вероятно наличием ипанутой страны неподалеку, угрозу всему миру от которой еще не все осознали.
Как-то так.

skolzki 14 марта 2018 | 15:43

pit_heap: В нормальной демакратической стране из за такого скандала уже все правительство ушло бы в отставку , а англосакскам пох..дикари )))))))))))))))))

captain_ 14 марта 2018 | 15:46

Жду начала выступления Терезы Мэй.
Ух, как сейчас начнёт престиж РФии в мире расти! Гггг...

alehan000074 14 марта 2018 | 15:49

Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых будет значительным, но не таким большим, как в 1971 году.....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Британцам не стоит трогать русских бизнесменов живущих на две страны, в том числе в Англии. Со временем, эта якобы 5-ая колонна вручит табакерку прямо в середину плешивой башки ботоксного фюрера. А вот путирашинское посольство выпиз$@#дить из Лондона не мешало бы. Кроме наркотрафика и терроризма они похожи там ничем не занимаются.

vasya_von_smetankin 14 марта 2018 | 15:35

Да, пора домой, на Родину.
И пусть дождутся самолёт Патрушева, чтобы диппочту из подвала не забыли забрать.

vv61 14 марта 2018 | 15:47

vasya_von_smetankin: ну уедут, другие приедут, 23 человека. И это мощнейший ответ Британской державы? Ну насмешила Терезка!))))

chubuk 14 марта 2018 | 15:38

Если все ограничится высылкой дипломатов, то следующий ультиматум, британцы могут сразу же засунуть себе в ж...

zolingen 14 марта 2018 | 15:49

chubuk: Абсолютно согласен,на выходе невнятное мычание.

abuvgrobu 14 марта 2018 | 15:39

В этот раз что принесут на заседание? Пробирка - была, может пену изо рта Скрипаля?

mikr 14 марта 2018 | 15:44

Это и все, на что оказалась способна ядерная держава? Как-то не впечатляет на фоне прозвучавшего вчера грозного ультиматума "даем России 24 часа..."

rassvet_12 14 марта 2018 | 15:48

mikr: У них ничего нет, кроме газа придуманного в СССР и произведенного где угодно.

ha12raz 14 марта 2018 | 15:44

Дружный хохот гопникрв и ваты.

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 15:46



изъятие активов
----------------
совсем охренели, гопота, кто-то отравил, давайте активы изымать
у лужкова заберите
да, майклы бомы пусть тоже чемоданы пакуют и валят отсюда



(комментарий скрыт)

zolingen 14 марта 2018 | 15:47

И это все? Похоже еще не до конца осознали,что происходит.

neitral_n 14 марта 2018 | 15:48

Оставьте талантливых российских бизнесменов у себя на Альбионе и верните их грязные деньги на историческую родину, а потом болтайте, сколько влезет, мать Тереза!

perestarok 14 марта 2018 | 15:49

"Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов в ответных мер на инцидент со Скрипалем"

Столько шума и..... пшик. Гора родила мышь.

vv61 14 марта 2018 | 15:52

Лаврова не пустят, приглашение отозвали. Как же он без Англии, он ведь там не был никогда))) Ну цирк, а не ответ великой Британии!

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 15:53



Как будто не знают что ответка будет как для США, только теперь сразу, не будут ждать пока трамп инаугурируется, и власть возьмёт
пресловутый мистер пек, вечно в кожаных перчатках чтоб не делать отпечатков, пусть пакует чемодан тоже
домой на альбион

duni 14 марта 2018 | 16:02

Нашей бешеной кошке англичане отрубают хвост по частям. Гуманисты...

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