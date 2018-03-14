Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов в ответных мер на инцидент со Скрипалем
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, — сообщает телеканал Скай.Ньюз со ссылкой на собственные источники.
Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых будет значительным, но не таким большим, как в 1971 году, когда из Великобритании выдворили 105 советских дипломатических сотрудников. По сведениям агентства Рейтер, российский посол вызван в Форин офис.
Кроме того, возможны и меры экономического характера, — такие, как замораживание счетов, изъятие активов, а также запрет на выдачу британских виз россиянам.
Совет безопасности ООН проведет сегодня вечером заседание по делу Скрипаля. Оно будет открытым, — сообщает ТАСС со ссылкой на британское постпредство.
На обсуждении в Совбезе настаивала Великобритания.
Комментарии29
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pit_heap 14 марта 2018 | 15:34
А как сама Мэй объясняет попадание газа в Британию и то что власти этой страны не могут защитить своих граждан от отравления?
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 15:36
Тереза нетвереза. Кладем на нее с прибором.
;-D
arabmot 14 марта 2018 | 15:38
vor_mbh_yo_xaxa: Дебил, мля)))
vezdehod 14 марта 2018 | 15:42
Тереза Мей объявит то, что и должна объявить - если России будет мало, то по её просьбе она может добавить.
matsa 14 марта 2018 | 15:38
vor_mbh_yo_xaxa: русофобы вонючие. плюем на них
vinibi 14 марта 2018 | 15:43
matsa: Чмо пригожинское- в чем русофобство?- запрещать травить у себя дома своих граждан???
poluputing 14 марта 2018 | 15:40
vor_mbh_yo_xaxa: замухосранец, а прибор то в наличии? Или так, фраеришься как гомосек слуцкий ?
captain_ 14 марта 2018 | 15:48
Говорят, что британские политики в лютом афигении от того что русские у них могут отобрать виллы в Воронеже, выслать их детей из Уренгойского университета, а также заморозить их миллиардные счета в банке Пензы...
Гггг...
nanaryfive 14 марта 2018 | 15:37
pit_heap: Да ни как. Это им не нужно объяснять. Это из темы о вмешательстве России в выборы в США. Врать уже даже "правдиво" разучились.
poluputing 14 марта 2018 | 15:38
pit_heap: дык вы и свою гражданку траванули, и ничего, не чешитесь
zilbershtein__ 14 марта 2018 | 15:39
pit_heap:
\\ А как сама Мэй объясняет попадание газа
Да вероятно наличием ипанутой страны неподалеку, угрозу всему миру от которой еще не все осознали.
Как-то так.
skolzki 14 марта 2018 | 15:43
pit_heap: В нормальной демакратической стране из за такого скандала уже все правительство ушло бы в отставку , а англосакскам пох..дикари )))))))))))))))))
captain_ 14 марта 2018 | 15:46
Жду начала выступления Терезы Мэй.
Ух, как сейчас начнёт престиж РФии в мире расти! Гггг...
alehan000074 14 марта 2018 | 15:49
Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых будет значительным, но не таким большим, как в 1971 году.....
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Британцам не стоит трогать русских бизнесменов живущих на две страны, в том числе в Англии. Со временем, эта якобы 5-ая колонна вручит табакерку прямо в середину плешивой башки ботоксного фюрера. А вот путирашинское посольство выпиз$@#дить из Лондона не мешало бы. Кроме наркотрафика и терроризма они похожи там ничем не занимаются.
vasya_von_smetankin 14 марта 2018 | 15:35
Да, пора домой, на Родину.
И пусть дождутся самолёт Патрушева, чтобы диппочту из подвала не забыли забрать.
vv61 14 марта 2018 | 15:47
vasya_von_smetankin: ну уедут, другие приедут, 23 человека. И это мощнейший ответ Британской державы? Ну насмешила Терезка!))))
chubuk 14 марта 2018 | 15:38
Если все ограничится высылкой дипломатов, то следующий ультиматум, британцы могут сразу же засунуть себе в ж...
zolingen 14 марта 2018 | 15:49
chubuk: Абсолютно согласен,на выходе невнятное мычание.
abuvgrobu 14 марта 2018 | 15:39
В этот раз что принесут на заседание? Пробирка - была, может пену изо рта Скрипаля?
mikr 14 марта 2018 | 15:44
Это и все, на что оказалась способна ядерная держава? Как-то не впечатляет на фоне прозвучавшего вчера грозного ультиматума "даем России 24 часа..."
rassvet_12 14 марта 2018 | 15:48
mikr: У них ничего нет, кроме газа придуманного в СССР и произведенного где угодно.
ha12raz 14 марта 2018 | 15:44
Дружный хохот гопникрв и ваты.
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 15:46
изъятие активов
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совсем охренели, гопота, кто-то отравил, давайте активы изымать
у лужкова заберите
да, майклы бомы пусть тоже чемоданы пакуют и валят отсюда
zolingen 14 марта 2018 | 15:47
И это все? Похоже еще не до конца осознали,что происходит.
neitral_n 14 марта 2018 | 15:48
Оставьте талантливых российских бизнесменов у себя на Альбионе и верните их грязные деньги на историческую родину, а потом болтайте, сколько влезет, мать Тереза!
perestarok 14 марта 2018 | 15:49
"Мей, как ожидается, объявит о высылке нескольких российских дипломатов в ответных мер на инцидент со Скрипалем"
Столько шума и..... пшик. Гора родила мышь.
vv61 14 марта 2018 | 15:52
Лаврова не пустят, приглашение отозвали. Как же он без Англии, он ведь там не был никогда))) Ну цирк, а не ответ великой Британии!
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 15:53
Как будто не знают что ответка будет как для США, только теперь сразу, не будут ждать пока трамп инаугурируется, и власть возьмёт
пресловутый мистер пек, вечно в кожаных перчатках чтоб не делать отпечатков, пусть пакует чемодан тоже
домой на альбион
duni 14 марта 2018 | 16:02
Нашей бешеной кошке англичане отрубают хвост по частям. Гуманисты...