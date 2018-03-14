В Петербурге задержаны автоугонщики, которые избили кастетом сотрудника ГИБДД

Один из них пытался бежать от полицейских.

Следственный комитет Петербурга задержал троих подозреваемых в серии угонов элитных иномарок. По версии следствия, в прошлом месяце при попытке угнать автомобиль Лэнд Крузер подозреваемые, пытаясь скрыться, кастетом нанесли удар сотруднику ГИБДД. Между тем, как пишет портал Фонтанка.ру, когда оперативники доставляли одного из задержанных в Следственный комитет, он смог головой выбить окно микроавтобуса и выпрыгнуть из машины прямо в Обводный канал. По данным издания, это был уроженец Кабардино-Балкарии Ибрагим Атакуев. Именно в его квартире при обыске оперативники обнаружили специальную аппаратуру для угона дорогостоящих иномарок. На данный момент известно, что Атакуев при падении на лёд сломал ногу. Сейчас он вновь находится под контролем полицейских.

Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте трёх подозреваемых.