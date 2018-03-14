В Петербурге задержаны автоугонщики, которые избили кастетом сотрудника ГИБДД
Один из них пытался бежать от полицейских.
Следственный комитет Петербурга задержал троих подозреваемых в серии угонов элитных иномарок. По версии следствия, в прошлом месяце при попытке угнать автомобиль Лэнд Крузер подозреваемые, пытаясь скрыться, кастетом нанесли удар сотруднику ГИБДД. Между тем, как пишет портал Фонтанка.ру, когда оперативники доставляли одного из задержанных в Следственный комитет, он смог головой выбить окно микроавтобуса и выпрыгнуть из машины прямо в Обводный канал. По данным издания, это был уроженец Кабардино-Балкарии Ибрагим Атакуев. Именно в его квартире при обыске оперативники обнаружили специальную аппаратуру для угона дорогостоящих иномарок. На данный момент известно, что Атакуев при падении на лёд сломал ногу. Сейчас он вновь находится под контролем полицейских.
Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте трёх подозреваемых.
Комментарии9
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mystar 14 марта 2018 | 15:20
Ну кроме сломанной ноги при попытке к бегству все целы и здоровы. Да кровавая у нас полиция.)))))))))))
kokapu 14 марта 2018 | 15:29
mystar: Ну кроме сломанной ноги при попытке к бегству все целы и здоровы. Да кровавая у нас полиция.)))))))))))
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С уголовниками полицаи всегда церемонятся. Они же не требуют Конституцию соблюдать, а всего лишь воруют или убивают. Социально близкие.
vasyakirin 14 марта 2018 | 15:22
Ощущение 90х не покидает, но в этот раз без «ножек Буша»...
kokapu 14 марта 2018 | 15:31
vasyakirin: Ощущение 90х не покидает, но в этот раз без «ножек Буша»...
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Сейчас вместо "ножек Буша" население кормят ядерными "детородными органами дедушки Вовы"
sapiens17 14 марта 2018 | 15:24
Молодцы следователи СК!
Дали бы ещё им довести дело до суда и реального заключения.
Досадно, если бандитов отпустят домой по звонку сверху.
kanym 14 марта 2018 | 15:52
sapiens17: Это разборки социально близких. Неужели у Вас есть какие то вопросы к кому-нибудь из них?
gvs 14 марта 2018 | 15:27
За кастет могут и отпустить... Вот если бы зубную эмаль сколол...
kanym 14 марта 2018 | 15:56
Это пошли разборки, 90-е отдыхают. пуйло по другому жить не может.
uaslavaua 14 марта 2018 | 15:58
kanym: Многие вообще говорят, что это кукла, реальный путин давно мертв