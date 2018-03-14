Министр спорта Украины подписал указ о запрете спортсменам страны участвовать в соревнованиях на территории России

В ведомстве объяснили это тем, что настало время решительных действий.

Соревнования в России небезопасны для украинских спортсменов, написал в «Фейсбуке» vинистр спорта страны Игорь Жданов. Комментируя подписанный им указ, глава ведомства сказал, что «агрессоры и нарушители должны быть наказаны». Так Жданов сослался на продолжение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и допинговый скандал вокруг России. В указе говорится не только о бойкоте соревнований, но и о запрете проводить в нашей стране тренировочные сборы. Кроме того, согласно документу, министерство спорта планирует обратиться в международные федерации для того, чтобы в России как стране-агрессоре не проводились никакие крупные турниры. Жданов отметил, что в предыдущие два года Украина участвовала только в официальных стартах на территории России, бойкотируя коммерческие.

Накануне Федерация биатлона Украины сообщила, что бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.