Министр спорта Украины подписал указ о запрете спортсменам страны участвовать в соревнованиях на территории России
В ведомстве объяснили это тем, что настало время решительных действий.
Соревнования в России небезопасны для украинских спортсменов, написал в «Фейсбуке» vинистр спорта страны Игорь Жданов. Комментируя подписанный им указ, глава ведомства сказал, что «агрессоры и нарушители должны быть наказаны». Так Жданов сослался на продолжение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и допинговый скандал вокруг России. В указе говорится не только о бойкоте соревнований, но и о запрете проводить в нашей стране тренировочные сборы. Кроме того, согласно документу, министерство спорта планирует обратиться в международные федерации для того, чтобы в России как стране-агрессоре не проводились никакие крупные турниры. Жданов отметил, что в предыдущие два года Украина участвовала только в официальных стартах на территории России, бойкотируя коммерческие.
Накануне Федерация биатлона Украины сообщила, что бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.
Комментарии18
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danko_fuflo 14 марта 2018 | 15:08
Вот наказал!
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 15:12
Да наср*ло на этого бандеровского министра ВСЁ мировое спортивное сообщество: будут его спортсмены или не будут - всем пох... ;-D
dataan 14 марта 2018 | 15:15
Все укроспортсмены уже подают на гражданство в другие страны. Вот результат. Гы
solonko 14 марта 2018 | 15:16
vor_mbh_yo_xaxa: Вообще-то, мировое спортивное сообщество наср*ло как раз на Россию в силу известных всем обстоятельств. И этот процесс будет продолжен.
justlooking 14 марта 2018 | 15:11
А кто ж поедет в Тюмень тогда? Абхазия и Приднестровье?
kraft 14 марта 2018 | 15:20
justlooking: Почему же.
Ещё представительная делегация Южной Осетии.
sg76g 14 марта 2018 | 15:13
Ну правильно. У Педи сердце горилкой обливается, глядя ка его спортсмены с российскими обнимаются под флагом..
blahovdav 14 марта 2018 | 15:28
sg76g: Ну правильно. У Педи сердце горилкой обливается, глядя ка его спортсмены с российскими обнимаются под флагом..\\\ Нее, а путлеровского хряка не коробит, что высокодуховноскрепные рашкованские спортсмены и спортсменки обнимают бандеровцев и нацистов??
andy66 14 марта 2018 | 15:18
по мнению портянок, это нужно было сделать 4 года назад
чекисты вообще не могут понять как с ними еще вообще кто-то разговаривает )))
sergeypuskino 14 марта 2018 | 15:18
потому-что пример Савченко - заразителен;) Свалят потом в Россию.
kvasoff 14 марта 2018 | 15:32
Да нас рать!
sasass 14 марта 2018 | 15:40
Воющие страны разве могут друг друга обстреливать с холостыми боеприпасами - видимо могут при гибридных войнах и участвовать в гибридных спортивных состязаниях ....)))
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 15:41
...бойкотируют кубок мира по биатлону в Тюмени ...
Что-то не слышал об украинских биатлонистах, входящих хотя бы в 20-ку лучших! У них там на Украине с мозгами как, ... в порядке? Это так прелюдия. А почему Украина не желает с Россией, как со стороной агрессором, разорвать отношения экономические и политические, в том числе на уровне дипкорпуса? Видать слабо Украине, играет мандраже, ... т.к. может быть большой взрыв недовольств. А вот нам следует разорвать с Украиной все отношения, вплоть до выдворения украинских подданных за пределы России с запретом въезда, но слабость нашего президента единственная преграда этому, народ России этого ждёт давно.
serdceukrainskoe 14 марта 2018 | 15:58
tbedtlbrnjdf: Ляпнул?)) шмяк!.. )) на данный момент 3 украинских девушки в 20-ке Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юля Джима) , из них одна в 10-ке (Вита). у Росиянок только 1 в 30-ке! (Юрлова). У парней Украинских в этом сезоне плохо, согласен, но так и у ваших, если бы не Шипулин (3-й), не на кого и глянуть! В кубке наций Украина 8-я. Что ты имел ввиду когда писал про 20-ку?)))) Остальной твой понос не хочется и комментировать.. Какие дип отношения??))) Ты отстал от жизни))
nersesov 14 марта 2018 | 15:46
vинистр просто молодец! Надо бы еще запретить пить воду из Днепра, потому что его истоки в России.
jblack2 14 марта 2018 | 15:47
С древних времён считалось, что спорт вне политики.
Игорь Жданов - как политическая проститутка опровергает данную традицию...
serdceukrainskoe 14 марта 2018 | 16:02
jblack2: Спорт вне политики до тех пор пока не идет речь о безопасности! у вас неадекватная страна, которая не отвечает за свои слова! Если вам в своей стране плевать на вашу безопасность, и вы опять молча как теленки поддержите этот беСпредел 18 марта, то нашим людям давно не плевать. Правильное решение! хотя и тяжелое..
jblack2 14 марта 2018 | 16:05
serdceukrainskoe: Если вам в своей стране плевать на вашу безопасность...
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В России каждую неделю не отстреливают людей и не взрывают машины. Так, что претензии малек не по адресу...