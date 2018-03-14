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15:02, 14 марта 2018

Министр спорта Украины подписал указ о запрете спортсменам страны участвовать в соревнованиях на территории России

В ведомстве объяснили это тем, что настало время решительных действий.

Соревнования в России небезопасны для украинских спортсменов, написал в «Фейсбуке» vинистр спорта страны Игорь Жданов. Комментируя подписанный им указ, глава ведомства сказал, что «агрессоры и нарушители должны быть наказаны». Так Жданов сослался на продолжение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и допинговый скандал вокруг России. В указе говорится не только о бойкоте соревнований, но и о запрете проводить в нашей стране тренировочные сборы. Кроме того, согласно документу, министерство спорта планирует обратиться в международные федерации для того, чтобы в России как стране-агрессоре не проводились никакие крупные турниры. Жданов отметил, что в предыдущие два года Украина участвовала только в официальных стартах на территории России, бойкотируя коммерческие.

Накануне Федерация биатлона Украины сообщила, что бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.

Комментарии

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danko_fuflo 14 марта 2018 | 15:08

Вот наказал!

vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 15:12

Да наср*ло на этого бандеровского министра ВСЁ мировое спортивное сообщество: будут его спортсмены или не будут - всем пох... ;-D

dataan 14 марта 2018 | 15:15

Все укроспортсмены уже подают на гражданство в другие страны. Вот результат. Гы

solonko 14 марта 2018 | 15:16

vor_mbh_yo_xaxa: Вообще-то, мировое спортивное сообщество наср*ло как раз на Россию в силу известных всем обстоятельств. И этот процесс будет продолжен.

justlooking 14 марта 2018 | 15:11

А кто ж поедет в Тюмень тогда? Абхазия и Приднестровье?

kraft 14 марта 2018 | 15:20

justlooking: Почему же.
Ещё представительная делегация Южной Осетии.

sg76g 14 марта 2018 | 15:13

Ну правильно. У Педи сердце горилкой обливается, глядя ка его спортсмены с российскими обнимаются под флагом..

blahovdav 14 марта 2018 | 15:28

sg76g: Ну правильно. У Педи сердце горилкой обливается, глядя ка его спортсмены с российскими обнимаются под флагом..\\\ Нее, а путлеровского хряка не коробит, что высокодуховноскрепные рашкованские спортсмены и спортсменки обнимают бандеровцев и нацистов??

andy66 14 марта 2018 | 15:18

по мнению портянок, это нужно было сделать 4 года назад

чекисты вообще не могут понять как с ними еще вообще кто-то разговаривает )))

sergeypuskino 14 марта 2018 | 15:18

потому-что пример Савченко - заразителен;) Свалят потом в Россию.

(комментарий скрыт)

kvasoff 14 марта 2018 | 15:32

Да нас рать!

sasass 14 марта 2018 | 15:40

Воющие страны разве могут друг друга обстреливать с холостыми боеприпасами - видимо могут при гибридных войнах и участвовать в гибридных спортивных состязаниях ....)))

tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 15:41

...бойкотируют кубок мира по биатлону в Тюмени ...
Что-то не слышал об украинских биатлонистах, входящих хотя бы в 20-ку лучших! У них там на Украине с мозгами как, ... в порядке? Это так прелюдия. А почему Украина не желает с Россией, как со стороной агрессором, разорвать отношения экономические и политические, в том числе на уровне дипкорпуса? Видать слабо Украине, играет мандраже, ... т.к. может быть большой взрыв недовольств. А вот нам следует разорвать с Украиной все отношения, вплоть до выдворения украинских подданных за пределы России с запретом въезда, но слабость нашего президента единственная преграда этому, народ России этого ждёт давно.

serdceukrainskoe 14 марта 2018 | 15:58

tbedtlbrnjdf: Ляпнул?)) шмяк!.. )) на данный момент 3 украинских девушки в 20-ке Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юля Джима) , из них одна в 10-ке (Вита). у Росиянок только 1 в 30-ке! (Юрлова). У парней Украинских в этом сезоне плохо, согласен, но так и у ваших, если бы не Шипулин (3-й), не на кого и глянуть! В кубке наций Украина 8-я. Что ты имел ввиду когда писал про 20-ку?)))) Остальной твой понос не хочется и комментировать.. Какие дип отношения??))) Ты отстал от жизни))

nersesov 14 марта 2018 | 15:46

vинистр просто молодец! Надо бы еще запретить пить воду из Днепра, потому что его истоки в России.

jblack2 14 марта 2018 | 15:47

С древних времён считалось, что спорт вне политики.

Игорь Жданов - как политическая проститутка опровергает данную традицию...

serdceukrainskoe 14 марта 2018 | 16:02

jblack2: Спорт вне политики до тех пор пока не идет речь о безопасности! у вас неадекватная страна, которая не отвечает за свои слова! Если вам в своей стране плевать на вашу безопасность, и вы опять молча как теленки поддержите этот беСпредел 18 марта, то нашим людям давно не плевать. Правильное решение! хотя и тяжелое..

jblack2 14 марта 2018 | 16:05

serdceukrainskoe: Если вам в своей стране плевать на вашу безопасность...
---------
В России каждую неделю не отстреливают людей и не взрывают машины. Так, что претензии малек не по адресу...

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