Рамзан Кадыров поддержал Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах

Глава Чечни уверен, что депутат ни к кому не приставал.

Кадыров назвал обвинения в домогательствах «полным бредом» и посоветовал Слуцкому «держаться». В своем Twitter глава Чечни написал, что ранее становился свидетелем того, как к депутату приставали девушки, но обратной ситуации никогда не видел. Кадыров также добавил, что считает Слуцкого своим «БРАТОМ».

Ранее депутата обвинили в сексуальных домогательствах журналистки «Дождя», RTVi и «Русской службы Би-би-си», причем у последней из них, Фариды Рустамовой, есть аудиозапись разговора со Слуцким. В опубликованной расшифровке записи депутат, в частности, называет журналистку «зайчуткой» и предлагает девушке стать его любовницей.

На защиту Слуцкого ранее встали некоторые его коллеги по Госдуме, включая спикера Вячеслава Володина, который посоветовал журналисткам сменить место работы. Сам виновник скандала сначала называл обвинения клеветой, но затем попросил прощения у женщин, которым «когда-либо причинил переживания». При этом напрямую о домогательствах Слуцкий тогда не сказал.

Обращения с требованием расследовать инциденты ранее были направлены в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Там их пообещали рассмотреть после 19 марта.