Источник Sky News: Великобритания вышлет группу российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля...

Великобритания попросила Совбез ООН провести экстренное заседание, чтобы обсудить дело Скрипаля, — сообщает ВВС со ссылкой на британский МИД. Когда может состояться такое заседание, не уточняется.

Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он не исключил, что эта тема будет обсуждаться на саммите Евросоюза на следующей неделе.

Россия открыта для сотрудничества в расследовании инцидента со Скрипалем, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, никаких оснований для упреков России быть не может.

Официальный Лондон фактически выдвинул ультиматум Москве, потребовав объяснений до вечера вторника. Москва это сделать отказалась и сегодня премьер— министр Тереза Мей должна объявить о мерах против России.

По данным Скай.Ньз, Тереза Мей объявит о выдворении из страны нескольких российских дипломатов.