Источник Sky News: Великобритания вышлет группу российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля
Великобритания попросила Совбез ООН провести экстренное заседание, чтобы обсудить дело Скрипаля, — сообщает ВВС со ссылкой на британский МИД. Когда может состояться такое заседание, не уточняется.
Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он не исключил, что эта тема будет обсуждаться на саммите Евросоюза на следующей неделе.
Россия открыта для сотрудничества в расследовании инцидента со Скрипалем, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, никаких оснований для упреков России быть не может.
Официальный Лондон фактически выдвинул ультиматум Москве, потребовав объяснений до вечера вторника. Москва это сделать отказалась и сегодня премьер— министр Тереза Мей должна объявить о мерах против России.
По данным Скай.Ньз, Тереза Мей объявит о выдворении из страны нескольких российских дипломатов.
Комментарии51
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danko_fuflo 14 марта 2018 | 15:02
Всё свершилось, еду сдаваться в Гаагу. Но пусть сама бабка данко1 нам наручники одевает. Победила Тереза. Виновин, каюсь!
doorin 14 марта 2018 | 15:04
danko_fuflo:
Как сообщают западные СМИ, из посольства Великобритании
в Москве уже начался массовый отъезд всех дипломатов
в Великобританию. Ожидается, что к концу дня посольство
будет полностью пустым.
tvitov66 14 марта 2018 | 15:06
Согласно пурги Пескова, никаких оснований для упреков России быть не может.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 15:06
doorin: достойно!
danko_fuflo 14 марта 2018 | 15:15
doorin: согласен.
patrik03 14 марта 2018 | 15:11
Источник Sky News: Великобритания вышлет группу российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля...
И это всё что-ли, даже не прервут дипломатические отношения и не закроют российское посольство? Хрт, тьфу на вас, вы не достойны таких людей, как Серёга Скрипаль и его доченька Юля.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 15:12
danko_fuflo: весь пар ушёл в свисток. Где дакно1 из маями?
duch_nic 14 марта 2018 | 15:56
//...Великобритания вышлет группу российских дипломатов...//
Стоило ради этой фигня гробить здоровье стольких людей?
Британцы! Это просто позор! Гоните эту Терезу из Парламента с...ми тряпками!
takao 14 марта 2018 | 15:11
#Бу-Га-Га..
Говорят, что в Генштабе предлагают нанести ракетный удар по частям США в Сирии - для того, чтобы, так сказать, "сдвинуть информационную повестку". А то все зациклились на убийствах в Британии.
captainobvious 14 марта 2018 | 15:32
takao: есть и другие сценарные наработки, вариант В, так сказать:
https://pp.userapi.com/c834204/v834204604/f0a4b/5JGkS0DxhCI.jpg
grydlo___bydlo__lakao 14 марта 2018 | 15:37
takao: nagato:nagato:.... каскад мадригалов был задуман тдавно и каждому.....
Слушай, ПИДОР дебильный, а где же для меня, для твоей ТЕНИ, твой ублюдочный "МОРДЫГАЛ" - "ГРЫДЛОКАЛ" сугубо ПЭРСОНАЛЬНЫЙ?
Нехорошо забывать своих БЛАГОДЕТЕЛЕЙ, нехорошо...
Жду.
Может, исправишься и пиитнёшь чонидь и про меня, грешного? ;-)
P.S.
Любитель "трактатов" о пользе ГОВНА в окружающем БЫТЕ,
Дебильный "takao" насрал,обоссался в своём же КОРЫТЕ.
P.S.:Чем-то неуловимо этот ДЕБИЛ А.Куликов ("takao") напоминает своим "щелкопёрным творчеством"
героя В.М.Шукшина в рассказе: "Штрихи к портрету ( Некоторые конкретные мысли И.И. Князева, человека и гражданина)" ;-)
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
-------------ДЕВИЗ жидам:
.............НЕ можешь СРАТЬ, - НЕ мучай ЖОПУ!.............
============================================
nagato: ....Возьму за свой счет....
Лучше у меня возьми,... за ДЕНЬГИ, но за ЩЁЧКУ и НА КЛЫК.... с ПРОГЛОТОМ....;-)
=
nagato: ....Съездите в гости к Рамзану,....
"Съездить" надо тебе....по РЫЛУ.....
Для этого не нужно беспокоить Рамзана, я могу оформить это действо с твоей рожей и в Москве...
Жди...
И твои мистические МАСТИФЫ тебе не помогут...
Жди!
=
nagato: ...Вот именно! Глюк-заскок.. ..
С сайта на сайт скачет пИдор-жидок...
Много говнища на "Ехо" дебил приволок...
Гнусное действо хуцпарь лишь пресёк...
В итоге дебил приобрёл нелечимый "заскок"....
=
nagato: Видите, подо мной ВСЕГДА, под любым моим
комментом матерщинный высер? Это т.н. Хуцпа,
хотя я вовсе не еврей. А эти двое, что рядом,
это адепты Хуцпы. Один - маленький и в очочках - похоже,
он эту Хуцпу и пишет.
=
peshehonez 14 марта 2018 | 15:12
" Источник Sky News: Великобритания вышлет группу российских дипломатов в ответ "
И всё?!!!
А где английский десант в Крыму?
Пук - всё!
captainobvious 14 марта 2018 | 15:34
peshehonez: говорят, британскую Легкую кавалерию уже видели на подступах к Балаклаве, опять идут галопом под шрапнель русской артиллерии... кажется, история их так ничему и не научила.
duch_nic 14 марта 2018 | 15:58
peshehonez: //Пук - всё!//
Зато громко и вонюче!
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 15:08
Матыга-тереза уж напугает, так напугает... Жуттьь ;-D D D
wargen 14 марта 2018 | 15:14
doorin: и только горы кокоса будут немым упреком напоминать о путинских дипломатах.
prutkov100 14 марта 2018 | 15:17
Ну , что путирасты , до выпуйловались ? Вам еще ЧМ по футболу в две команды российской и севкорейской ( хоть она и не должна играть , но по версии Ына они чемпионы мира ) придется как то приподносить ватноголовым . Хотя письков на все найдет ответ .
piterjanis 14 марта 2018 | 15:28
prutkov100: свидомые мрии
danko_fuflo 14 марта 2018 | 15:04
danko_fuflo: пришлите её за мной из маями.
edyunia 14 марта 2018 | 15:06
danko_fuflo: \\еду сдаваться в Гаагу.\\
Никуда не надо ехать, тебя просто пристрелят на рабочем месте, как брехливого пса.
daos15 14 марта 2018 | 15:06
danko_fuflo: Всё как я и писал ранее ) Просто бла,бла, бла))) Ну поменяемся послами и УСЁ)) А то замораживание счетов и т.д )))))
alehan000074 14 марта 2018 | 15:36
daos15: LOL!а путирашинскому быдлу кто разрешил высовываться? какие тебе счета в Лондоне - у тебя может быть только один счет: за боярышник или из пельменной в мухосранске:)
matsa 14 марта 2018 | 15:07
danko_fuflo: такая вот незадача.
poluputing 14 марта 2018 | 15:17
danko_fuflo: Вошь фуфловая, кому вы, мелочь пузатая, в Гааге сдались. Там вашего пахана ждут не дождутся, желательно не посмертно
captain_ 14 марта 2018 | 15:04
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kokapu 14 марта 2018 | 15:04
Великобритания вышлет группу российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля
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Лучше бы выслала группу российских бизнесменов, начиная с Якунина. И Шувалову с Усмановым воздух Родины не помешает понюхать.
tvitov66 14 марта 2018 | 15:11
kokapu: одно другому не мешает, тем более что углеводородная Родина ждет возвращения дочерей матроса Железняка в родные пенаты
eternity88 14 марта 2018 | 15:07
Какая радость для дипломатических работников - наконец-то на Родину! Желательно в поместья близ Волоколамска, там сейчас как раз весной так пахнет, что аж очумевший мэр в ежедневны протестах участвует, поближе к горящему творожку, российской "экологически чистой" картошечке по цене британской говядины, а главное, к своим людЯм да на родные автодороги. ))
sg76g 14 марта 2018 | 15:08
В ответ выпистят английских . Делов то...
Сцат все таки островитяне. Аргентину какую гнибудь уже бомбили бы уже. Тот конфликт стопудово был спровоцирован Тетчер
mystar 14 марта 2018 | 15:40
sg76g: Аргентину какую гнибудь уже бомбили бы уже.
_____________________________________________________________
В то время у Тетчер и ее партии катастрофически рухнул рейтинг. Вот и развязала бабка маленькую победоносную войнушку.
"Решение премьер-министра пойти на войну в 1982 году с ее правительством на грани краха, изменило все."
"Хотя весна принесла некоторое облегчение избитой экономике, Тэтчер оказался слабым, сломанным лидером с небольшой поддержкой даже внутри ее партии."
"Победа вытащила руководство Тэтчер из краха."
https://www.theguardian.com/politics/2013/apr/09/margaret-thatcher-falklands-gamble
Какие же они гады эти западные политики. Вот теперь у Мэй и брексит висит и развал кабинета. И опять помогает дипломатическая войнушка.
alehan000074 14 марта 2018 | 15:44
sg76g: ба....да из тебя национальная идея так и прет...генетический мусор он и есть мусор:((( стаж...клим чугункин, ничего не попишешь.
midnightblues 14 марта 2018 | 15:09
В России нет дипломатов
только дрочеры совка
на помойку
neyexo 14 марта 2018 | 15:09
Лучше было воспользоваться ледорубом или топориком чисто английского производства (никакого Китая), и тогда все следы вели бы в Англию
jblack2 14 марта 2018 | 15:10
Чтобы не заявлял Лавров и иные представители МИД на западе все переворачивается вверх ногами.
Западная публика не узнает об этом. Она питается лишь комментариями своей прессы и политиков.
Основная мысль "... Россия до сих пор не представила объяснений по существу предъявленных обвинений".
О чем тут можно вообще говорить???
mikescholar 14 марта 2018 | 15:11
"Великобритания вышлет группу российских дипломатов ..."
Хорошо хоть так. А могли бы их и отравить в плане симметричного ответа.
abuvgrobu 14 марта 2018 | 15:12
Сначала расследуется дело - потом уже делаются выводы. а это что за фарс?
neitral_n 14 марта 2018 | 15:12
Чтоб знали: бывших чекистов не бывает - или чекист, или умер уже! В Лондоне ещё много таких.
ha12raz 14 марта 2018 | 15:20
Отправят козлов в огород.
Можно продолжать..
neyexo 14 марта 2018 | 15:23
прямая трансляция ихнего парламента, говорит Тыриза Мэй
https://www.youtube.com/watch?v=F24CT5Re8k8
blindpew_33 14 марта 2018 | 15:24
Ну то есть опять ограничились "глубокой озабоченностью".
Только непонятно, с чего тут ольгинские так истерят. Прямо в глазах рябит от высеров. Вы чё, ребята? глотните уже своей бояры да расслабьтесь. Тут уже нет смысла так дристать.
chubuk 14 марта 2018 | 15:24
Если это все, то таскать вам не перетаскать.
alex_alm 14 марта 2018 | 15:25
Чет как то жидковато. Хотя имхо, это только начало, ну посмотрим.
poluputing 14 марта 2018 | 15:31
alex_alm: вполне ожидаемо, вспомните Мюнхен .Литвиненко мало, получите Скрипаля. Вновь глубокая озабоченность, а отдуваться будут украинцы.
nanaryfive 14 марта 2018 | 15:26
Великобритания вышлет группу российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля
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Пёрнули в лужу мелкобриты.
ostapbey 14 марта 2018 | 16:06
nanaryfive: в лужу??
А ты и описался??
Посмотрим как "пернет" Абрамович с друганами..
Что Воронеж аж вздрогнет!!!
Даже..
konvoi 14 марта 2018 | 15:26
И все?
neitral_n 14 марта 2018 | 15:32
Ща мать Тереза забубенит спич в аглицком духе об основополагающей и направляющей роли острова в мире ! Путин со страху запрётся в Кремле. Искандеры пойдут на конюшню. Все плохо.....
zztop1960 14 марта 2018 | 15:34
Опять Песков гнал пургу ?
zolingen 14 марта 2018 | 15:52
И все-таки Мэй оказалась абсолютно никчемной и бесхребетной особой. Позор.
clingerwinger 14 марта 2018 | 15:55
Так долго тужились и так жидко обо...ись. Я-то думал реально в зубы дадут, а они глубокую озабоченность выражать. А будет вообще потеха - в совбезе ООН состряпают резолюцию анти-РФ какую-нибудь а РФ еще и вето наложит! Все-таки ядерное оружие - зло! Раньше бы устроили драку мировую разрулили бы все по новой и опять пол-века развития. А теперь когда у основных игроков ЯО, то кроме как выражать озабоченности и в лужу пукать и руками махать, да воздух сотрясать ничего и сделать нельзя. И хочется игрокам рубку устроить и ссыкотно, что всем хана наступит. Ядерное оружие - зло! Оно не дает решать проблемы объективно - заставить работать основной закон эволюции - выживает сильнейший. Ядерное Оружие тормозит развитие человечества, ибо невозможность решения нарастающих противоречий, приводит к замедлению и остановке развития. Человечество совершало научные рывки только благодаря войнам. А теперь ведение войн огрничено и практически не возможно в полной мере из-за того что у основных игроков на руках сдерживающий фактор в виде Ядерного оружия.
ostapbey 14 марта 2018 | 16:03
Россия отравила очередного своего русского мужика с дочерью..
И получила по лбу?? Вот те и раз!! Путьев день..
Так еще и медаль нужно выдать им за это.
Но пусть мочит русский друг своего русского друга на родине.
Чтоб русский мир не распостранялся любым русским НОВИЧКОМ как чумка.
И сибирская язва..Даже..