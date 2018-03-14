Управления ФСБ, СК и МВД закупают программы компании «Селебрайт», недавно объявившей о взломе последней модели iPhone

Различные управления ФСБ, СК и МВД закупают программы израильской компании «Селебрайт», недавно объявившей о взломе последней модели айфона, — на это обратила внимание русская служба ВВС, которая изучила публикации на сайте госзакупок.

Кроме того, оборудование Селебрайт приобрел Сбербанк — оно используется для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Андроид, — уточнили в пресс-службе банка.