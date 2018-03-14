Управления ФСБ, СК и МВД закупают программы компании «Селебрайт», недавно объявившей о взломе последней модели iPhone
Различные управления ФСБ, СК и МВД закупают программы израильской компании «Селебрайт», недавно объявившей о взломе последней модели айфона, — на это обратила внимание русская служба ВВС, которая изучила публикации на сайте госзакупок.
Кроме того, оборудование Селебрайт приобрел Сбербанк — оно используется для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Андроид, — уточнили в пресс-службе банка.
Комментарии15
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fikus74 14 марта 2018 | 14:40
А как же израильская военщина?
andrewm 14 марта 2018 | 14:49
fikus74: Израильская военщина тем самым как раз и проникает в " Управления ФСБ, СК и МВД которые закупают программы компании «Селебрайт»"
eternity88 14 марта 2018 | 14:53
andrewm: Нет, это так наш Клим Петрович в защиту мира выступает!
wargen 14 марта 2018 | 14:41
Сами не? Расписались та сказать сразу?
sterhogolub 14 марта 2018 | 14:47
wargen: А мы им говённого петуха - обмен опытом!
eternity88 14 марта 2018 | 14:51
wargen: этот "взлом" - "вечный мини-ядерный двигатель имени В.В, Путина" вид сбоку. Раз уж нацлидер свое слабоумие до уровня деменции доводит публично, почему бы не продать "универсальную компьютерную отмычку", да при том за дорого для пущей убедительности. Как в песни Слепакова пелось, "Купи говно! Толкни страну вперед!"
sumars 14 марта 2018 | 14:54
eternity88: так и себе еще баблишка отпилят:)
angrew 14 марта 2018 | 14:49
Абсолютно логично, хакер хакера видит издалека(современная версия старинной русской пословицы)
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 14:50
айфон кирпич только для пиндосов. для остальных он давно лего..
eternity88 14 марта 2018 | 14:57
tbedtlbrnjdf: "для пиндосов" израильский селебрайт еще два года назад ПО предоставлял. а ваше начальство тупорылое совершенно резонно в очередь ставил.
budweiser23 14 марта 2018 | 14:57
tbedtlbrnjdf: жаль, что в РФ не умеют делать такие «кирпичи», не правда ли?
ludvig14 14 марта 2018 | 15:29
budweiser23: умеют! и гордятся! Наша интегральная микросхема, между прочим, имеет не тольо 8 ножек, но еще 4 ручки (для переноски)! Кто из конкурентов может такое предложить???
budweiser23 14 марта 2018 | 14:55
Молодцы евреи, загоняют «заблудших» в своё стойло...
sasass 14 марта 2018 | 14:57
Закупают БУ получается - видимо все подешевке , а в реальности по реальной цене...)))
world_nail 14 марта 2018 | 15:06
"недавно объявившей о взломе последней модели iPhone" - да АйФон скоро школота на раз-два ломать будет, типа практики по информатике.