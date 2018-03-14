Учитель гимназии Красногорска разрешил не приходить на занятия школьникам, если их родители примут участие в выборах
Учитель гимназии №2 города Красногорск Московской области разрешил не приходить на занятия школьникам, если их родители примут участие в выборах 18-го марта. Об этом Коммерсанту рассказал один из родителей.
Учитель разослал сообщения в родительском чате ВотсАпп. В то же время в местном избиркоме заявили, что это фейковая информация. Все опровергают и в самом учебном заведении.
Комментарии41
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ludvig14 14 марта 2018 | 15:33
ну, вот, говорят работать некому (дворниками) нанимают волонтеров из ближней азии! Посмотрите интернет! сколько "учителей" готовы махать метлами!
murad_manapov 14 марта 2018 | 15:41
помнится, что певица мадонна с заманчивым предложением обращалась к избирателю)) это "работающий"вариант для избиркомов