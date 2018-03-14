Учитель гимназии Красногорска разрешил не приходить на занятия школьникам, если их родители примут участие в выборах

Учитель гимназии №2 города Красногорск Московской области разрешил не приходить на занятия школьникам, если их родители примут участие в выборах 18-го марта. Об этом Коммерсанту рассказал один из родителей.

Учитель разослал сообщения в родительском чате ВотсАпп. В то же время в местном избиркоме заявили, что это фейковая информация. Все опровергают и в самом учебном заведении.