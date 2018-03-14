ЕСПЧ коммуницировал жалобу Алексея Малобродского на содержание под арестом в связи по делу «Седьмой студии»
ЕСПЧ коммуницировал жалобу бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского на содержание под арестом в связи по делу «Седьмой студии». Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Малобродского Ксения Карпинская. Карпинская подчеркнула, что нет никаких оснований для содержания Малобродского под арестом.
Комментарии5
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tour 14 марта 2018 | 14:40
Следователь, который ведет дело "банды" Кирилла Серебренникова, думал, что "Сон в летнюю ночь" написал Малобродский и украл авторские права. У Малобродского хороший адвокат – она говорит: "Это Шекспир написал". – "А где этот Шекспир?" – спрашивает молодой человек, который приехал из Челябинска и громкое дело получил: "Где он?!" Отвечают: "Умер". – "Когда?" – "В XVI веке".
Занавес! И это, судит деятелей культуры!
yuryr 14 марта 2018 | 14:40
У нас даже Конституция в "специальных" случаях (слава Путину, Зорькину и К) не является законом ПРЯМОГО действия, а уж как не выполнить решение ЕСПЧ Верховный и нижестоящие суды знают совсем не понаслышке - методики отработаны на Ходорковском, Навальном и других менее известных людях :-(
abuvgrobu 14 марта 2018 | 14:52
А всё просто, на самом деле.Не воруй, вот и под стражей тебя никто держать не будет.
ross1919 14 марта 2018 | 14:57
Профессор Преображенский
Что, что он с жалобой сделал?
demokratru 14 марта 2018 | 14:58
этого старого ворюгу Маслобродского давно уже пора на зону отправлять лет на десять. Пущай там у параши посидит и подумает!