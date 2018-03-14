ЕСПЧ коммуницировал жалобу Алексея Малобродского на содержание под арестом в связи по делу «Седьмой студии»

ЕСПЧ коммуницировал жалобу бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского на содержание под арестом в связи по делу «Седьмой студии». Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Малобродского Ксения Карпинская. Карпинская подчеркнула, что нет никаких оснований для содержания Малобродского под арестом.