В ближайший час Тереза Мей может объявить о  мерах в отношении России в ответ на отравление Скрипаля и его дочери

В ближайший час премьер-министр Великобритании Тереза Мей может объявить о мерах в отношении России в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Выступление премьер-министра должно начаться примерно в 15 часов 30 минут по московскому времени, — сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее Мей заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему в Солсбери. Она потребовала объяснений от Российской Федерации до вечера вторника.

Москва отказалась отвечать на ультиматум, потребовав допуска к материалам дела об отравлении. В частности, российские эксперты должны изучить вещество, которым предположительно был отравлен Скрипаль, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Премьер-министр Великобритании готова объявить России экономическую войну, — заявил газете Индепендент один из министров правительства. Его имя не называется. По словам собеседника издания, могут быть предприняты более активные действия в отношении россиян, владеющих активами в Великобритании, если они не смогут дать удовлетворительных объяснений по поводу происхождения своих средств.

Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вынесут на повестку дня следующего саммита Евросоюза, запланированного на 22-23 марта. Об этом сообщил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск. «Я готов внести этот вопрос на повестку дня следующего саммита ЕС», — сказал он.