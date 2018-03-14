В ближайший час Тереза Мей может объявить о мерах в отношении России в ответ на отравление Скрипаля и его дочери
В ближайший час премьер-министр Великобритании Тереза Мей может объявить о мерах в отношении России в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Выступление премьер-министра должно начаться примерно в 15 часов 30 минут по московскому времени, — сообщили в пресс-службе парламента.
Ранее Мей заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему в Солсбери. Она потребовала объяснений от Российской Федерации до вечера вторника.
Москва отказалась отвечать на ультиматум, потребовав допуска к материалам дела об отравлении. В частности, российские эксперты должны изучить вещество, которым предположительно был отравлен Скрипаль, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Премьер-министр Великобритании готова объявить России экономическую войну, — заявил газете Индепендент один из министров правительства. Его имя не называется. По словам собеседника издания, могут быть предприняты более активные действия в отношении россиян, владеющих активами в Великобритании, если они не смогут дать удовлетворительных объяснений по поводу происхождения своих средств.
Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вынесут на повестку дня следующего саммита Евросоюза, запланированного на 22-23 марта. Об этом сообщил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск. «Я готов внести этот вопрос на повестку дня следующего саммита ЕС», — сказал он.
Комментарии12
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perepusk 14 марта 2018 | 14:33
Вот и приехали!
luger_max_otto 14 марта 2018 | 14:35
Ага. В ответ на быкование, истерики и визги- хотя вроде бы визжащая лошадь- это нечто новое.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 14:36
perepusk: ты приедешь паровозом, васулий.
arye_11 14 марта 2018 | 14:39
luger_max_otto:
Доигрался кремлюк бесноватый.
Чувствую, что на этот раз будет что-то серьезное.
Время щадящих санкций закончилось
Был уважаемым членом мирового сообщества, худо-бедно, но принимали повсюду.
За пару лет скатился до статуса отверженного изгоя.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 14:34
Ой боюсь боюсь!
tag188 14 марта 2018 | 14:34
Любитель роскошной лондонской недвижимости, бизнес-джетов и собачек нервно глотает валерьянку.
accyapa 14 марта 2018 | 14:34
Надо было всё же Вовке подать в Лондон прошение о помиловании. Глядишь и Терезка строго не стала бы наказывать.
vezdehod 14 марта 2018 | 14:35
Тереза...Не нервируй Марию Захарову и Дмитрия Пескова - в гневе они "Опасны".
nanaryfive 14 марта 2018 | 14:36
В ближайший час премьер-министр Великобритании Тереза Мей может объявить о мерах в отношении России
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Неужели войну объявит? Или в Темзе утопиться? С криками русские идут.
wargen 14 марта 2018 | 14:37
Вся нацлидиревская комарилья нервно примкнула к экранам уже сейчас, а в глазах бегут строчки банковских счетов, поместья, виды на жительство...
poluputing 14 марта 2018 | 14:38
дык свифт надо отключать, остальное - полумеры
kochar 14 марта 2018 | 14:38
―Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?
―Кто эта?
―Вова Питерский.