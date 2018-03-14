Глава ЦИКа опровергла возможность неоднократного голосования с помощью системы «Мобильный избиратель»
Учитывается только первое обращение о том, что гражданин намерен проголосовать по месту пребывания, а не прописки, сказала в эфире «Эха Москвы» Элла Памфилова.
Накануне Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его фонда получил несколько талонов о голосовании на разных участках. Политик предположил, что это дает возможность для массовых фальсификаций.
Алексей Навальный сегодня будет гостем нашего эфира после 20 часов.
Комментарии12
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severnaj 14 марта 2018 | 14:16
Бойкот.
nikitin43 14 марта 2018 | 14:16
severnaj: иди в жопу , элла .
tvitov66 14 марта 2018 | 14:22
nikitin43: это не возможность, а необходимость, иначе не видать им 70% ... и еще, Элла Проффсоюзовна а где можно уточнить кол-во и адреса избирательных участков?
matros__koshkin__86 14 марта 2018 | 14:29
«Глава ЦИКа опровергла»
— ... а он мне говорит: "У нас верят на слово". И тут мне карта так попёрла!
scull 14 марта 2018 | 14:17
Ничего особенного. Просто Памфилова отвесила Лёшику очередного королевского пендаля. Сейчас плачет, наверное, Навальный и кляузу в ЕСПЧ строчит)))
dataan 14 марта 2018 | 14:22
scull: А пендаль шикарный получился. На всю его задницy. )))
plidurok Андрей Филимонов 14 марта 2018 | 14:20
"Опровергнуть!" - это "альфа и омега" путинских чиновников. Не умеешь опровергать - профессионально непригоден!
demokratru 14 марта 2018 | 14:26
нам на эту мышиную возню плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы Путин победил. А на остальное -демократически нас*ать и оппозиционно растереть!
chubuk 14 марта 2018 | 14:28
Врет собака. Гораздо легче отсечь повторные обращения на первоначальной подаче заявления. Причем сама и признается, что есть такая возможность: "Учитывается только первое обращение..." - возникает вопрос, а на хрен вы выдаете повторные? Ответ может быть только один - жулики.
snagging 14 марта 2018 | 14:28
Это массовые вбросы. А сейчас включили дурочку. И как Навальный раскрыл это, то сразу приостановили выдачу памфиловок. Врут и врут. Будут вкидывать и никто разбираться не будет.
nikmart001 14 марта 2018 | 14:31
Интересно, а сколько этот сотрудник заплатил, чтобы ему не один открепительный талон дали, а сразу несколько? А может он ксерокопии сделал?
timber_head 14 марта 2018 | 14:39
Ой, да ладно. Придет с талоном - впишут в журнал и дадут бюллетень. Ни по какой "базе" никто и проверять не будет. Если что, сошлются на "технические сбои".