Глава ЦИКа опровергла возможность неоднократного голосования с помощью системы «Мобильный избиратель»

Учитывается только первое обращение о том, что гражданин намерен проголосовать по месту пребывания, а не прописки, сказала в эфире «Эха Москвы» Элла Памфилова.

Накануне Алексей Навальный сообщил, что сотрудник его фонда получил несколько талонов о голосовании на разных участках. Политик предположил, что это дает возможность для массовых фальсификаций.

Алексей Навальный сегодня будет гостем нашего эфира после 20 часов.