Бундестаг избрал Ангелу Меркель канцлером ФРГ
Почти через полгода после парламентских выборов новое коалиционное правительство Германии приступит к работе.
В четвертый раз Ангела Меркель была избрана главой кабинета министров ФРГ. 364 депутата бундестага из 709 отдали за нее свои голоса. Против Меркель вотировали 315 парламентариев, девять воздержались. Оппозиция была единодушно против.
В целом канцлер набрала лишь на 9 голосов больше, чем необходимо.35 депутатов из рядов трех партий большой коалиции – ХДС, ХСС и СДПГ – не проголосовали за Ангелу Меркель. Убедительной такую победу назвать вовсе нельзя. Легкой жизни с этим бундестагом новому правительству явно ожидать не придется.
Меркель и ее кабинету предстоит выполнять серьезные задачи в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, защиты семьи, форсировать дигитализацию и при этом держать государственные расходы на разумном уровне. На международном паркете необходимо вместе с Францией начать реформы Евросоюза, выстраивать отношения с Америкой Трампа, а также урегулировать ситуацию в Украине. Ранее канцлер отметила, что собирается как можно быстрее начать выполнять «поставленные перед правительством задачи».
После официальной передачи документа о вступлении в роль канцлера президентом ФРГ во дворце Беллевю Ангела Меркель принесет присягу в бундестаге и огласит состав нового кабинета министров.
Комментарии13
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pit_heap 14 марта 2018 | 14:12
Где же протесты рукопожатной интеллигенции о 4 сроке и несменяемости властей в этой стране?
bosen48 14 марта 2018 | 14:18
pit_heap: Фюрера нельзя сменить. Ну настоящий диктатор, виноваты гэдээровские корни.
dunai10 14 марта 2018 | 14:20
pit_heap: Где же протесты рукопожатной интеллигенции о 4 сроке и несменяемости властей в этой стране?
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Протесты могут только быть от неадекватной публики.
nikitin43 14 марта 2018 | 14:25
pit_heap для пиара меркель вернёт после референдума местных пенсов Кёнигсберг... а они согласятся 100 % жить на 2 400 евро в месяц .
nikitin43 14 марта 2018 | 14:27
nikitin43: можно добавить что местные в расею из калининграда не ездят , предпочитают в польшу или германию , вот когда они в вологду поедут ?
varlam59 14 марта 2018 | 14:32
nikitin43: Что за бред? Русских не купите. Поэтому о Кёнигсберге даже не мечтайте.
accyapa 14 марта 2018 | 14:14
Грядёт новый мировой порядок. Тройка не сменяемых Вова, Агнешка и Синьпень общий язык всегда найдут.
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 14:15
урегулировать ситуацию в Украине
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венедиктов, гоните безграмотных вукраинцев с сайта
меркель должна там ситуацию регулировать
назначенный гауляйтер не справляется?
aluksejsilver 14 марта 2018 | 14:29
Дождемся ли мы, когда немцы очнутся и погонят пинками сумасшедшую старуху Меркель, наводнившую Европу - с подачи заокеанских дружков - озлобленными и мстительными бывшими рабами. Романтическим бредням о толерантности никто уже не верит, особенно бывшим колонизаторам.
kraft901801 14 марта 2018 | 14:31
Какой-то махровый тоталитаризм в этой самой Германии.
varlam59 14 марта 2018 | 14:34
Германией значит, можно пожизненно править, а в России только два срока? А с какой стати? Если Грудинин будет меня устраивать, пусть будет президентом до тех пор, пока избиратели не захотят избрать другого. Конституцию нужно менять.
supalov 14 марта 2018 | 14:37
Ну и где же возмущение всего мирового сообщества? Где призывы к санкциям? Где всякие там прозвища типа "диктатора" и "режима"?
abuvgrobu 14 марта 2018 | 14:39
Ну, пивом одним уже не обойдется....."поляну" пусть накрывает