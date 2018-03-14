Бундестаг избрал Ангелу Меркель канцлером ФРГ

Почти через полгода после парламентских выборов новое коалиционное правительство Германии приступит к работе.

В четвертый раз Ангела Меркель была избрана главой кабинета министров ФРГ. 364 депутата бундестага из 709 отдали за нее свои голоса. Против Меркель вотировали 315 парламентариев, девять воздержались. Оппозиция была единодушно против.

В целом канцлер набрала лишь на 9 голосов больше, чем необходимо.35 депутатов из рядов трех партий большой коалиции – ХДС, ХСС и СДПГ – не проголосовали за Ангелу Меркель. Убедительной такую победу назвать вовсе нельзя. Легкой жизни с этим бундестагом новому правительству явно ожидать не придется.

Меркель и ее кабинету предстоит выполнять серьезные задачи в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, защиты семьи, форсировать дигитализацию и при этом держать государственные расходы на разумном уровне. На международном паркете необходимо вместе с Францией начать реформы Евросоюза, выстраивать отношения с Америкой Трампа, а также урегулировать ситуацию в Украине. Ранее канцлер отметила, что собирается как можно быстрее начать выполнять «поставленные перед правительством задачи».

После официальной передачи документа о вступлении в роль канцлера президентом ФРГ во дворце Беллевю Ангела Меркель принесет присягу в бундестаге и огласит состав нового кабинета министров.