Президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска. По его словам, раньше он не относился к этой идее серьезно, однако затем пересмотрел свою точку зрения.

В новой национальной военной стратегии космос – это еще одна зона боевых действий, такая же, как земля, воздух и море, сказал Трамп на встрече с морскими пехотинцами на станции Мирамар. Как считает американский президент, основную роль в дальнейшем освоении внеземного пространства будут играть военнослужащие. Трамп обосновал это тем, что многие астронавты были солдатами, летчиками или морпехами. Реализовать же программу создания космических сил позволят и частные средства, добавил президент. Но конкретного плана, тем не менее, он пока не привел. Трамп лишь сказал, что ранее предложил создать такой род войск в качестве шутки, однако затем посчитал это замечательной идеей. На слова Трампа отреагировал российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. В своем «Твиттере» он написал, что если речь американского президента означает размещение оружия в космосе, то США таким образом открывают ящик Пандоры.

В России воздушно-космические войска существуют с 2015 года.