Трамп предложил создать космические войска
Президент США Дональд Трамп предложил создать космические войска. По его словам, раньше он не относился к этой идее серьезно, однако затем пересмотрел свою точку зрения.
В новой национальной военной стратегии космос – это еще одна зона боевых действий, такая же, как земля, воздух и море, сказал Трамп на встрече с морскими пехотинцами на станции Мирамар. Как считает американский президент, основную роль в дальнейшем освоении внеземного пространства будут играть военнослужащие. Трамп обосновал это тем, что многие астронавты были солдатами, летчиками или морпехами. Реализовать же программу создания космических сил позволят и частные средства, добавил президент. Но конкретного плана, тем не менее, он пока не привел. Трамп лишь сказал, что ранее предложил создать такой род войск в качестве шутки, однако затем посчитал это замечательной идеей. На слова Трампа отреагировал российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. В своем «Твиттере» он написал, что если речь американского президента означает размещение оружия в космосе, то США таким образом открывают ящик Пандоры.
В России воздушно-космические войска существуют с 2015 года.
Комментарии11
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tvitov66 14 марта 2018 | 14:13
Идет по стопам нашего вЭличия - но мы пЭрвыЭ
dataan 14 марта 2018 | 14:27
Опоздали пиндосы. Годков эдак на 15.
danko1 14 марта 2018 | 14:15
Путин его обогнал.
Только путинские космические войска на Земле в чужих странах воюют, выступая агрессором.
Поэтому к космическим войскам Путина можно было бы относиться как к комическим, если бы последствия от их действий не были так ужасающими.
neitral_n 14 марта 2018 | 14:16
Задница батутного космонавта почуяла неладное!
tvitov66 14 марта 2018 | 14:18
neitral_n: придется наши переименовывать в межзвёздные воздушно-галактические войска
wargen 14 марта 2018 | 14:17
путин предложил построить теплые туалеты в школах, врочем по словам матвиенко - вопрос очень сложный, но мы обещаем обещать сделать это до 2024, а потом уже займемся космосом
pit_heap 14 марта 2018 | 14:22
wargen: Власти Нью-Йорка просят жителей не смывать за собой в туалете во время дождя.
Департамент по защите окружающей среды призывает жителей Бруклина и Куинса подождать с нажатием кнопки сливного бачка, если за окном ливень. Стирку и мытье посуды тоже лучше отложить на потом, а душ принимать побыстрее. Все эти рекомендации направлены на сокращение использования воды во время выпадения осадков, чтобы снизить нагрузку на водосточные системы.
В рамках кампании под названием Wait власти объясняют, что вышеописанные действия добровольны, но в них есть выгода для каждого жителя города. Дело в том, что используемая в быту вода попадает в канализационную систему, которая перегружена дождевой водой во время штормов и обильных ливней. Когда лимит емкости труб исчерпан, бытовые отходы могут попадать не в очистные сооружения, а в водоемы, а затем и в водопровод.
wargen 14 марта 2018 | 14:27
pit_heap: молодец, все правильно написал, а они действуют логично.
ivan444 14 марта 2018 | 14:22
Вот и заткнётся Рогозин, когда увидит настоящие "космические тарелки" у США. У штатов они давно есть, но Путин вынудит их продемонстрировать, после своих дешёвых понтов с мультиками. Тут "Сарматы" и поперхнутся.
testmeter 14 марта 2018 | 14:22
"На России воздушно-космические войска существуют с 2015 года" /// Это те, которые в народе носят гордое имя "Подводно-Космические"?
captainobvious 14 марта 2018 | 14:28
поддерживаю! американские космодесантники под "Полёт Валькирий" Вагнера будут врываться на марсианские базы ИГИЛ, сея хаос, ужас, свободу и демократию, под вспышки фотокамер корреспондентов Fox News... а зловредных журналистов CNN не допустят, так то.