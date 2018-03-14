Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
инистр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно
которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на
территории России. Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в
Тюмени.
Комментарии22
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pravdatut 14 марта 2018 | 14:11
Правильно решил, там много ОВ и недоброжелателей!
patrik03 14 марта 2018 | 14:18
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ...
Думаю это смешное и жалкое поведение Украины - одно дело уничтожать украинских карателей на Донбассе, и другое - состязаться на спортивных соревнованиях. Помните как украинец и русский обнялись на пьедестале в Корее?
dataan 14 марта 2018 | 14:24
Недальновидное заявление минспорта огрызка бывшей Украины заставит теперь и спортсменов украинских принимать гражданство других стран. Слава Украине! :))))))))))))
accyapa 14 марта 2018 | 14:27
Теперь чемпионат мира по футболу без Холопцев осиротеет.
poluputing 14 марта 2018 | 14:31
accyapa: ох осиротеет, траваните ещё кого-нибудь, дворовыми командами соревноваться будете
yura51 14 марта 2018 | 14:37
accyapa: А не заменить ли нам ЧМ на соревнование по футболу среди непризнанных и агрессивных государств?
book_publisher 14 марта 2018 | 14:25
"Министр спорта Украины подписал указ ..."
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Лучше бы он себе глаза выколол в знак протеста...
bozman1944 14 марта 2018 | 14:25
patrik03: Тебе, Патрик, нечем думать.
poluputing 14 марта 2018 | 14:29
patrik03: помним как украинец накрыл русака прапором, а на территорию зась во избежание отравления россиянскими миазмами
azt 14 марта 2018 | 14:26
pravdatut: Чем больше запретов, тем больше украинских спортсменов покинет свою страну..
vv61 14 марта 2018 | 14:31
pravdatut: да смешно это. А если европейские футбольные кубки? Засчитанное поражение за отказ приехать. Бредятина Педросовских чиновников.
scull 14 марта 2018 | 14:15
Эх, жаль, что сборная Укрогабонии не отобралась на ЧМ...Интересно приехали бы они или нет? А то биатлон и всякие настольные теннисы это всё не сУрьёзно.
testmeter 14 марта 2018 | 14:30
scull: "ЧМ" - это тот самый "ЧмоМяч" - скрепные состязания по ногомячу, которые будут проводиться на России как альтернатива футбольному чемпионату мира по футболу 2018 в Великобритании?
testmeter 14 марта 2018 | 14:16
На Россию пусть ездят "атлеты" из ДвНыРы и ЛыНыРы
pit_heap 14 марта 2018 | 14:19
testmeter: Ну и хорошо.Прекрасно съездят. А украинские спортсмены останутся без кубковых очков и гонораров.
pravdatut 14 марта 2018 | 14:25
pit_heap: Пару недель назад наши спортсмены завоевали в Европе медали.
testmeter 14 марта 2018 | 14:25
pit_heap: Для поездок наших спортсменов есть места с несколько лучшей "экологией"
supalov 14 марта 2018 | 14:23
Тем самым был введён новый вид спорта: выстрел в ногу всем строем!
demokratru 14 марта 2018 | 14:24
понятно, заокеанские хозяева не разрешают, да хохлофашисты могут своих спортсменов избить. там же западная демократия!
volkov_25 14 марта 2018 | 14:30
соревноваться с мельдонием не стоит конечно.
kraft901801 14 марта 2018 | 14:33
Какая потеря для спорта!
detul 14 марта 2018 | 14:36
Воронеж отдыхает. С такими креативными министрами Украина лишится спорта высоких достижений.