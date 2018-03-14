Z Архив новостей новости 5 22 6 1003 Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ

инистр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.