Посольство России в Лондоне запросило консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Эту информацию подтвердили в МИДе.
Юлия Скрипаль и ее отец пострадали от применения нервно-паралитического вещества 4-го марта. Они оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Британские власти полагают, что Скрипаль и его дочь были отравлены газом, который производился в Советском Союзе. Сегодня истек срок ультиматума, который Тереза Мей выдвинула российским властям на то, чтобы дать ответ.
Москва открыта для сотрудничества, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ближайшее время Россия столкнется с более жестким и слаженным ответом Запада на попытку отравления Сергея Скрипаля. Об этом пишут зарубежные СМИ. Слабая реакция Великобритании на убийство Александра Литвиненко убедила правительство Путина в том, что Лондон слишком заинтересован в российских деньгах, чтобы ставить под угрозу двусторонние деловые отношения. Однако теперь он, возможно, решит обойтись без «почетного» звания крупнейшего оффшора российского бизнеса, пишет Файнэншл таймс: «Великобритания теперь может принять закон, схожий с американским актом Магнитского, который даст ей возможность наложить запрет на въезд на ее территорию влиятельных россиян, обвиняемых в нарушении прав человека. Люди, которые войдут в британский список могут также столкнуться с заморозкой активов (перевод сайта Инопресса)». Можно почти с уверенностью утверждать, что Великобритания начнет высылать высокопоставленных российских дипломатов и сотрудников разведки. Однако представляется маловероятным, что английской футбольной команде придется бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу, что, скорее, станет наказанием для самой Англии, пишет Файнэншл таймс. Как отмечает издание, главный вопрос в том, насколько активной будет поддержка Великобритании со стороны других стран.
Комментарии19
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luger_max_otto 14 марта 2018 | 14:09
Типо кремлевские добить мадмуазель хотят, да?
patrik03 14 марта 2018 | 14:10
Посольство России в Лондоне запросило консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля...
Давно пора, только помимо дипломатов, в группу должен войти опытный специалист по ОВ, и чтобы по национальности, не из числа филистимлян.
nikitin43 14 марта 2018 | 14:14
patrik03: оне же замутили дело с аргентинским коксом , бандой вагнера , убойным боингом ...
pit_heap 14 марта 2018 | 14:17
nikitin43: если не пустят значит британия решила их завалить.Или была инсценировка.
zztop1960 14 марта 2018 | 14:33
pit_heap: Представляю посла , в химзащите, как космонавта. Ведь просто так , в костюме и при галстуке, туда не войдёшь.
evgolius7 14 марта 2018 | 14:19
Они в коме...интересно.... а чего послу надо ?
book_publisher 14 марта 2018 | 14:28
evgolius7: Они в коме...
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А ты видел? Может, они на конспиративной квартире чай пьют. Или давно померли.
luger_max_otto 14 марта 2018 | 14:22
Да, да. Со своим ОВ. А то некачественно у первого получилось. Что- то надо делать.
sergo13 14 марта 2018 | 14:26
luger_max_otto: Это же классика - преступника всегда тянет на место преступления!
scull 14 марта 2018 | 14:09
Я надеюсь мелкобританцы не будут, как тупые пиндосы тратить миллионы, чтобы создать список по мотивам " жёлтых страниц"...
danko1 14 марта 2018 | 14:11
Желают убедиться, что она в коме и не выдала того, кто её отравил? И жив ли еще отравитель?
Кофтун и Луговой только потому остались живы, что сразу по приезде в Москву заявились на Эхо безо всякого приглашения, только для того, чтобы засвидетельствовать, что они живы.
Контора не любит оставлять в живых исполнителей и свидетелей.
pit_heap 14 марта 2018 | 14:15
danko1: вообще-то вся информация о происшедшем известна только из уст обвинителей,то есть самих англичан и требует перепроверки.
testmeter 14 марта 2018 | 14:20
pit_heap: Почему то доверие к этим "обвинителям" повыше, чем к "перепроверятелям"
pit_heap 14 марта 2018 | 14:26
testmeter: Нужны факты, а не ваше субъективные ощущения.
"Новичок" применяется в виде аэрозоли. Точечное отравление невозможно.Отравление наступает мгновенно, а смерть в течение 10 минут, во время которых жертва находится в бессознательном состоянии. Нельзя отравленным ходить по магазинам и кушать в кафе, как это делали Скрипаль с дочерью.
Тем более, нельзя успеть провести сложные медицинские исследования, установить яд и успеть дать антидот, как это утверждается.
galina6837 14 марта 2018 | 14:11
идёт трансляция "Путин.Итоги.2018"
zemljanka 14 марта 2018 | 14:13
Нет.
sg76g 14 марта 2018 | 14:22
Т.Мэй выдвинула ультиматум, что если Россия не признается в отравлении Скрипаля, то на нее повеят повесившегося подельника Березы, а там и еще сколько надо отравят народу..
Только вот интересно, где большая вероятность добыть этот газ: в России, где он никогда не производился, а узбекское предприятие ликвидировалось амерами, или в 10 км от места отравления, где существовало промышленное производство аналогичного неровно-паралитического газа?
ЗЫ Но все-таки тупы островяне до безобразия. Чтобы подствить Россиию перед выборами и ЧМ, а в идеале и потребовать перенесть чемпионат к ним, они не нашли ничего лучшего как .. залить нах Англию химическим оружием!!! Ну не ебанутые ли создания?
volkov_25 14 марта 2018 | 14:28
Фото нужно окурку показать куда денежки ушли. Вот и вся причина.
abuvgrobu 14 марта 2018 | 14:37
Тут не надо быть Вангой, что бы понять кому это было нужно. Реакция уже была дана до начала расследования. А вот другим перебежчикам стоило бы побеспокоится. Они просто расходный материал в борьбе против России