Z Архив новостей новости
5 19 6 2121
14:02, 14 марта 2018

Посольство России в Лондоне запросило консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Эту информацию подтвердили в  МИДе.
Юлия Скрипаль и ее отец пострадали от применения нервно-паралитического вещества 4-го марта. Они оба находятся в больнице в  тяжелом состоянии.
Британские власти полагают, что Скрипаль и его дочь были отравлены газом, который производился в Советском Союзе. Сегодня истек срок ультиматума, который Тереза Мей выдвинула российским властям на то, чтобы дать ответ.
Москва открыта для сотрудничества, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ближайшее время Россия столкнется с более жестким и слаженным ответом Запада на попытку отравления Сергея Скрипаля. Об этом пишут зарубежные СМИ. Слабая реакция Великобритании на убийство Александра Литвиненко убедила правительство Путина в том, что Лондон слишком заинтересован в российских деньгах, чтобы ставить под угрозу двусторонние деловые отношения. Однако теперь он, возможно, решит обойтись без «почетного» звания крупнейшего оффшора российского бизнеса, пишет Файнэншл таймс: «Великобритания теперь может принять закон, схожий с американским актом Магнитского, который даст ей возможность наложить запрет на въезд на ее территорию влиятельных россиян, обвиняемых в нарушении прав человека. Люди, которые войдут в британский список могут также столкнуться с заморозкой активов (перевод сайта Инопресса)». Можно почти с уверенностью утверждать, что Великобритания начнет высылать высокопоставленных российских дипломатов и сотрудников разведки. Однако представляется маловероятным, что английской футбольной команде придется бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу, что, скорее, станет наказанием для самой Англии, пишет Файнэншл таймс. Как отмечает издание, главный вопрос в том, насколько активной будет поддержка Великобритании со стороны других стран.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

luger_max_otto 14 марта 2018 | 14:09

Типо кремлевские добить мадмуазель хотят, да?

patrik03 14 марта 2018 | 14:10

Посольство России в Лондоне запросило консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля...

Давно пора, только помимо дипломатов, в группу должен войти опытный специалист по ОВ, и чтобы по национальности, не из числа филистимлян.

nikitin43 14 марта 2018 | 14:14

patrik03: оне же замутили дело с аргентинским коксом , бандой вагнера , убойным боингом ...

pit_heap 14 марта 2018 | 14:17

nikitin43: если не пустят значит британия решила их завалить.Или была инсценировка.

zztop1960 14 марта 2018 | 14:33

pit_heap: Представляю посла , в химзащите, как космонавта. Ведь просто так , в костюме и при галстуке, туда не войдёшь.

evgolius7 14 марта 2018 | 14:19

Они в коме...интересно.... а чего послу надо ?

book_publisher 14 марта 2018 | 14:28

evgolius7: Они в коме...
---------------
А ты видел? Может, они на конспиративной квартире чай пьют. Или давно померли.

luger_max_otto 14 марта 2018 | 14:22

Да, да. Со своим ОВ. А то некачественно у первого получилось. Что- то надо делать.

sergo13 14 марта 2018 | 14:26

luger_max_otto: Это же классика - преступника всегда тянет на место преступления!

scull 14 марта 2018 | 14:09

Я надеюсь мелкобританцы не будут, как тупые пиндосы тратить миллионы, чтобы создать список по мотивам " жёлтых страниц"...

danko1 14 марта 2018 | 14:11

Желают убедиться, что она в коме и не выдала того, кто её отравил? И жив ли еще отравитель?
Кофтун и Луговой только потому остались живы, что сразу по приезде в Москву заявились на Эхо безо всякого приглашения, только для того, чтобы засвидетельствовать, что они живы.
Контора не любит оставлять в живых исполнителей и свидетелей.

pit_heap 14 марта 2018 | 14:15

danko1: вообще-то вся информация о происшедшем известна только из уст обвинителей,то есть самих англичан и требует перепроверки.

testmeter 14 марта 2018 | 14:20

pit_heap: Почему то доверие к этим "обвинителям" повыше, чем к "перепроверятелям"

pit_heap 14 марта 2018 | 14:26

testmeter: Нужны факты, а не ваше субъективные ощущения.
"Новичок" применяется в виде аэрозоли. Точечное отравление невозможно.Отравление наступает мгновенно, а смерть в течение 10 минут, во время которых жертва находится в бессознательном состоянии. Нельзя отравленным ходить по магазинам и кушать в кафе, как это делали Скрипаль с дочерью.
Тем более, нельзя успеть провести сложные медицинские исследования, установить яд и успеть дать антидот, как это утверждается.

galina6837 14 марта 2018 | 14:11

идёт трансляция "Путин.Итоги.2018"

zemljanka 14 марта 2018 | 14:13

Нет.

(комментарий скрыт)

sg76g 14 марта 2018 | 14:22

Т.Мэй выдвинула ультиматум, что если Россия не признается в отравлении Скрипаля, то на нее повеят повесившегося подельника Березы, а там и еще сколько надо отравят народу..
Только вот интересно, где большая вероятность добыть этот газ: в России, где он никогда не производился, а узбекское предприятие ликвидировалось амерами, или в 10 км от места отравления, где существовало промышленное производство аналогичного неровно-паралитического газа?
ЗЫ Но все-таки тупы островяне до безобразия. Чтобы подствить Россиию перед выборами и ЧМ, а в идеале и потребовать перенесть чемпионат к ним, они не нашли ничего лучшего как .. залить нах Англию химическим оружием!!! Ну не ебанутые ли создания?

volkov_25 14 марта 2018 | 14:28

Фото нужно окурку показать куда денежки ушли. Вот и вся причина.

abuvgrobu 14 марта 2018 | 14:37

Тут не надо быть Вангой, что бы понять кому это было нужно. Реакция уже была дана до начала расследования. А вот другим перебежчикам стоило бы побеспокоится. Они просто расходный материал в борьбе против России

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 467 6 7719 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5176 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7633 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 225 6 28693 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1179 6 61706 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Новости

Песков: Москва не готова к языку ультиматумов По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона…

5 75 6 5140
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 561 6 39666 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 18432 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 97 6 7542 13.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 356 6 27625 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5007 12.03
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7150 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 208 6 18791 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Частное VS Государственное Частное VS Государственное Кто меньше ворует и приносит больше пользы обществу?..

5 80 6 20436 07.03
8читать ;смотреть
Kбизнес, государство, видео, мнения
Блоги

+ Мария Захарова: «Это кому это они 24 часа дают?!» Мария Захарова: «Это кому это они 24 часа дают?!» Официальный представитель МИД РФ назвала неприемлемым ультиматум английского правительства к России…

5 449 6 50042 09:13
8читать ;смотреть
Kполитика, великобритания, видео, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…

5 79 6 8963 13.03
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 53 6 37159
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 200 6 187308 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 11169 11.03
Блоги

Марк Солонин историк

Явка с повинной Пресловутый «кинжал» никакого отношения к сложнейшей проблеме создания ГКР не имеет…

5 483 6 206514 11.03
Kобщество, оборона, авиация, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 128 6 150525 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6780516
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3345754

Сегодня в эфире