Посольство России в Лондоне запросило консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля...

Эту информацию подтвердили в МИДе.

Юлия Скрипаль и ее отец пострадали от применения нервно-паралитического вещества 4-го марта. Они оба находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Британские власти полагают, что Скрипаль и его дочь были отравлены газом, который производился в Советском Союзе. Сегодня истек срок ультиматума, который Тереза Мей выдвинула российским властям на то, чтобы дать ответ.

Москва открыта для сотрудничества, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ближайшее время Россия столкнется с более жестким и слаженным ответом Запада на попытку отравления Сергея Скрипаля. Об этом пишут зарубежные СМИ. Слабая реакция Великобритании на убийство Александра Литвиненко убедила правительство Путина в том, что Лондон слишком заинтересован в российских деньгах, чтобы ставить под угрозу двусторонние деловые отношения. Однако теперь он, возможно, решит обойтись без «почетного» звания крупнейшего оффшора российского бизнеса, пишет Файнэншл таймс: «Великобритания теперь может принять закон, схожий с американским актом Магнитского, который даст ей возможность наложить запрет на въезд на ее территорию влиятельных россиян, обвиняемых в нарушении прав человека. Люди, которые войдут в британский список могут также столкнуться с заморозкой активов (перевод сайта Инопресса)». Можно почти с уверенностью утверждать, что Великобритания начнет высылать высокопоставленных российских дипломатов и сотрудников разведки. Однако представляется маловероятным, что английской футбольной команде придется бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу, что, скорее, станет наказанием для самой Англии, пишет Файнэншл таймс. Как отмечает издание, главный вопрос в том, насколько активной будет поддержка Великобритании со стороны других стран.