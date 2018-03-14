В Британии скончался самый известный в мире физик-теоретик Стивен Хокинг

Ему было 76 лет. Он прославился своей теорией так называемых «чёрных дыр». Почти всю жизнь Хокинг был прикован к инвалидному креслу, но не уставал удивлять мир.

«Моя цель очень проста. Хочу понимать Вселенную, почему она так устроена, и зачем мы здесь», — так Стивен Хокинг пояснял журналистам смысл своей жизни. Отмечал: «Я всегда поражался главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти на них научный ответ. Возможно, поэтому я продал больше книг о физике, чем поп-звезда Мадонна про секс». Согласно теории британского учёного, Вселенная возникла в результате Большого взрыва. Физик сделал много открытий в теории чёрных дыр. И их исчезновения за счёт радиации — явление получило название «излучение Хокинга». Он первым стал изучать поведение элементарных частиц вблизи чёрной дыры с точки зрения квантовой механики. И выяснил: частицы могут выходить за пределы чёрной дыры, которые могут представлять собой двери в альтернативную Вселенную. Свои открытия физик делал, будучи почти полностью парализованным. Это случилось ещё в начале 60х, редкое заболевание нервной системы, оно привело вскоре к параличу. Медики предсказывали скорую смерть, но Хокинг опроверг прогнозы. Он прожил ещё больше 50ти лет. И не раз сумел удивить мир. После воспаления легких в 85м году Хокинг утратил способность говорить, и мог общаться только через синтезатор речи, установленный на его коляске.

Теории учёного об исчезновении черных дыр предшествовал визит в Москву в 1973 году. Здесь Хокинг встречался с советскими коллегами, в их числе один из основоположников теории ранней Вселенной Алексей Старобинский. В интервью «Эху Москвы» он назвал британца человеком, по-настоящему преданным науке.

Он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам. Книга Хокинга «Краткая история времени», изданная в конце 80х, остаётся мировым бестселлером. Хокинг участвовал в популярных телешоу, его цифровой голос использовала в своих композициях группа Pink Floyd. В том числе на альбоме Division Bell.

Несмотря на свои заслуги в области науки Хокинг никогда не был лауреатом Нобелевской премии.

Незадолго до смерти британский физик предсказал цитата «адские» условия жизни на Земле из-за глобального потепления.