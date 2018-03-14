Z Архив новостей новости
5 2 6 367
Эксклюзив Эха 14:00, 14 марта 2018

В Британии скончался самый известный в мире физик-теоретик Стивен Хокинг

Ему было 76 лет. Он прославился своей теорией так называемых «чёрных дыр». Почти всю жизнь Хокинг был прикован к инвалидному креслу, но не уставал удивлять мир.

«Моя цель очень проста. Хочу понимать Вселенную, почему она так устроена, и зачем мы здесь», — так Стивен Хокинг пояснял журналистам смысл своей жизни. Отмечал: «Я всегда поражался главным вопросам, с которыми нам приходится сталкиваться, и пытался найти на них научный ответ. Возможно, поэтому я продал больше книг о физике, чем поп-звезда Мадонна про секс». Согласно теории британского учёного, Вселенная возникла в результате Большого взрыва. Физик сделал много открытий в теории чёрных дыр. И их исчезновения за счёт радиации — явление получило название «излучение Хокинга». Он первым стал изучать поведение элементарных частиц вблизи чёрной дыры с точки зрения квантовой механики. И выяснил: частицы могут выходить за пределы чёрной дыры, которые могут представлять собой двери в альтернативную Вселенную. Свои открытия физик делал, будучи почти полностью парализованным. Это случилось ещё в начале 60х, редкое заболевание нервной системы, оно привело вскоре к параличу. Медики предсказывали скорую смерть, но Хокинг опроверг прогнозы. Он прожил ещё больше 50ти лет. И не раз сумел удивить мир. После воспаления легких в 85м году Хокинг утратил способность говорить, и мог общаться только через синтезатор речи, установленный на его коляске.

Теории учёного об исчезновении черных дыр предшествовал визит в Москву в 1973 году. Здесь Хокинг встречался с советскими коллегами, в их числе один из основоположников теории ранней Вселенной Алексей Старобинский. В интервью «Эху Москвы» он назвал британца человеком, по-настоящему преданным науке.

Он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам. Книга Хокинга «Краткая история времени», изданная в конце 80х, остаётся мировым бестселлером. Хокинг участвовал в популярных телешоу, его цифровой голос использовала в своих композициях группа Pink Floyd. В том числе на альбоме Division Bell.

Несмотря на свои заслуги в области науки Хокинг никогда не был лауреатом Нобелевской премии.

Незадолго до смерти британский физик предсказал цитата «адские» условия жизни на Земле из-за глобального потепления.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

patrik03 14 марта 2018 | 14:07

Почти всю жизнь Хокинг был прикован к инвалидному креслу, но не уставал удивлять мир...

У этих людей талант, они могут обосрать любой событие, даже такое трагическое, как смерть.

nokola 14 марта 2018 | 14:33

Очень печально...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 467 6 7719 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5176 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7633 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 225 6 28693 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1179 6 61706 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Новости

Песков: Москва не готова к языку ультиматумов По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона…

5 75 6 5140
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 561 6 39666 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 18432 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 97 6 7542 13.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 356 6 27625 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5007 12.03
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7150 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 208 6 18791 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Частное VS Государственное Частное VS Государственное Кто меньше ворует и приносит больше пользы обществу?..

5 80 6 20436 07.03
8читать ;смотреть
Kбизнес, государство, видео, мнения
Блоги

+ Мария Захарова: «Это кому это они 24 часа дают?!» Мария Захарова: «Это кому это они 24 часа дают?!» Официальный представитель МИД РФ назвала неприемлемым ультиматум английского правительства к России…

5 449 6 50042 09:13
8читать ;смотреть
Kполитика, великобритания, видео, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…

5 79 6 8963 13.03
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 53 6 37159
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 200 6 187308 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 11169 11.03
Блоги

Марк Солонин историк

Явка с повинной Пресловутый «кинжал» никакого отношения к сложнейшей проблеме создания ГКР не имеет…

5 483 6 206514 11.03
Kобщество, оборона, авиация, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 128 6 150525 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6780516
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3345754

Сегодня в эфире