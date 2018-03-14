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13:32, 14 марта 2018

Жилой дом на  проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, будет восстановлен

Жилой дом на  проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, будет восстановлен, — сообщил глава городского управления МЧС Алексей Аникин после заседания специальной комиссии. В ведомстве отметили, что жильцы некоторых подъездов все еще не могут вернуться в свои квартиры.
По версии следствия, взорвался бытовой газ. Пострадали несколько человек. После происшествия к врачам обратились двое.

Комментарии

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zilbershtein__ 14 марта 2018 | 13:47

Реновация это не для Питера и не для взорваных домов.
Так перетопчитесь.

andy66 14 марта 2018 | 13:59

" ... со скоростью в 5 махов" (С)

spec71205 14 марта 2018 | 14:02

На этот раз решили обойтись без гексокена...взорвали нафиг бытовым газом! -вот увидите через неделю ФСБ отрапортует типо это сделали граждани Дагестана ...Где его сегодня освистали и кричали видеть в Дагестане не хотят.

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