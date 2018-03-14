Жилой дом на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, будет восстановлен, — сообщил глава городского управления МЧС Алексей Аникин после заседания специальной комиссии. В ведомстве отметили, что жильцы некоторых подъездов все еще не могут вернуться в свои квартиры.

По версии следствия, взорвался бытовой газ. Пострадали несколько человек. После происшествия к врачам обратились двое.