Сегодня утром в своем доме в Кембридже умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг

Ему было 76 лет. Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва. Он также известен своими исследованиями Черных дыр. Ученый был тяжело болен, прикован к инвалидной коляске и не мог говорить, но продолжал заниматься научной деятельностью.