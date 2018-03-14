Сегодня утром в своем доме в Кембридже умер английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг
Ему было 76 лет. Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва. Он также известен своими исследованиями Черных дыр. Ученый был тяжело болен, прикован к инвалидной коляске и не мог говорить, но продолжал заниматься научной деятельностью.
Комментарии3
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nichirin 14 марта 2018 | 13:43
Русский след? Ведь известно, что он доказал существование чёрной дыры на территории РФ.
dataan 14 марта 2018 | 14:31
Эхо, хватит. Уже все слёзы выплакали. Изрыдались совсем уже.
pmasel 14 марта 2018 | 13:48
Жаль. Еще один человек эпохи.