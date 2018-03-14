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13:32, 14 марта 2018

В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице

Это не соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологического законодательства, — заявила местная прокуратура.
Осенью прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «позором российской власти» отсутствие теплых туалетов и канализации в трех тысячах российских школ. По словам Матвиенко, проблему нужно обязательно решить в 2018 году. «Этого не должно быть ни в одном регионе»,  — подчеркнула сенатор.

Комментарии

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roqswen 14 марта 2018 | 13:34

покажите мультики про тёплые сортиры!

her 14 марта 2018 | 13:38

В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице
------------
гыыы, какое замечательное подтверждение бездарного 17-ти летнего путинского правления. :-)
Дети в неотапливаемых туалетах, путинская власть во дворцах и шубохранилищах. :-)

kompricikos 14 марта 2018 | 13:43

her: предстааавляяяете там даааже биде нет

danko1 14 марта 2018 | 13:45

Тратить баснословные деньги на вооружение, грабить приближенным к власти миллиардами, когда у половины населения удобства на улице.
Смешно и длико называть Россию великой страной, когда даже у детей нет теплых туалетов.

gordy 14 марта 2018 | 13:53

Дикость какая?

vasilevich58 14 марта 2018 | 14:09

На фига нам школы. когда мы своими гиперзвуковыми ядерными ракетами весь мир 20 раз уничтожить можем?
Население должно быть тупым, серым и безграмотным. чтобы не вякать против правящей верхушки и её холуёв!

ostapbey 14 марта 2018 | 13:48

kompricikos вам все лишь бы очернить и поерничать..
В начале первого двойного срока Путина таких туалетов в забайкалье было БОЛЬШЕ ДВУХ ТРЕТЕЙ!!
А концу нынешнего срока Забайкалье выбилось в лидеры туалетоустроения России.
И, справедливости ради, нужно заметить что это заслуга России. С совсем незначительным привлечением Китая.
Даже..

el_borz 14 марта 2018 | 13:56

Туалеты с петухами из говна, это же так креативненько!
Ничего вы не понимаете в постмодерне по русски.

calorad 14 марта 2018 | 14:02

ostapbey: Прибыль за проданные богатства из недр принадлежащих народу достигает более 3триллиона долларов. Саудовская Аравия устроила гражданам за меньшие деньги царское существование, а тут все не так. Пока не сравняетесь хотя бы с арабами не смешите мир.

ostapbey 14 марта 2018 | 14:20

calorad: а вы как будто бы не знаете чем великая Россия отличается от бедуинской Аравии..
Аравия это ВЕРБЛЮДЫ!!
А Россия это ПУТИН!!

luger_max_otto 14 марта 2018 | 14:12

Если бы там были отапливаемые туалеты- в них сидели бы бойцы НАТО!

mystar 14 марта 2018 | 13:44

her: Дети в неотапливаемых туалетах
___________________________________________
Зато не убивают детей как полиция самой "демократической и счастливой страны".
Ну не хватает теплых сортиров в нескольких сельских школах где может быть всего десятка два учеников и чо?

evgolius7 14 марта 2018 | 13:54

mystar:
Вещаешь из нужника терпела ?

donnarosadalvadores 14 марта 2018 | 14:07

mystar: Поражает абсолютное отсутствие совести и сочувствия у путиноидов! Ок - два десятка детей в школе. Новость читал? Три тысячи школ!!!!Без ТУАЛЕТА!! Не компьютерного класса, а ТУАЛЕТА!!!! Как минимум 60 тысяч детей, морозят свои задницы, а родители в это время гордятся ракетами. Ребята, вы дебилы?

vilingrad 14 марта 2018 | 14:16

mystar: Зато"
А у вас негров линчуют!(с)
Кстати, сами российские детки неплохо кулечат и убивают друг друга. Ах, прости, в телевизоре об этом не скажут. Продолжай смотреть... там скоро покажут сборную России, чемпиона мира по футболу:)

tour 14 марта 2018 | 14:32

mystar:
Твою яровую!
Разве не при "мудром" 18 летнем руководстве Путина, у нас в России 15% российских семей всё ещё живут без отопления, у 19% - нет водопровода, у 23% - туалета, у 31% - душа и ванны, у 32% - горячей воды.
Разве не при "мудром" руководстве путина, у нас, ЕЖЕДНЕВНО убивают 8 (ВОСЕМЬ) детей, в год более - 2500, а из 45000 ежегодно пропадающих детей более 15000 теряются БЕЗВОЗВРАТНО! Разве мы не стали мировыми лидерами по внутривенному употреблению расслабляющих наркотиков, а по заболеваемости ВИЧ и СПИД, обогнали - Зимбабве, Мозамбик, Танзанию и Кению с Угандой. Уровень умышленных убийств, вдвое выше, чем в США и почти в десять раз выше, чем в Британии и Канаде!
Путин, как и дворовые клозеты - позор России!!!

(комментарий скрыт)

vezdehod 14 марта 2018 | 14:05

Нормальное явление...На морозе долго не посидишь и не покуришь.

vilingrad 14 марта 2018 | 14:13

roqswen: Встала с колен и тяжело упала на задницу...

tag188 14 марта 2018 | 13:36

Некогда нам строить для российских детей такие абсолютные излишества, как теплые туалеты.
Нам надо Пальмиру и всю Сирию восстанавливать.
Лучше введите детям дополнительные уроки духовности и патриотизма.

avp235 14 марта 2018 | 13:53

tag188:
В Японии тоже, туалеты традиционно не отапливаются, но там проблему решили подогревом стульчаков унитазов. Такие теплые сиденья имеются даже во всех общественных, в т.ч. уличных туалетах и на транспорте. Российские туристы массово скупают такие изделия в японских универмагах. Видно, холодные туалеты не только в Забайкалье.

wargen 14 марта 2018 | 13:59

avp235: там понимаешь в чем проблема - стульчак к "дырке в полу" не крепится.

avp235 14 марта 2018 | 14:19

wargen:
Традиционный японский туалет - это примерно такая же дырка в полу. Но в любом общественном туалете есть два отделения (даже в поездах): вам предлагается выбор - или дырка в полу, или теплый унитаз. Ведь и мы можем так сделать!?

wargen 14 марта 2018 | 14:32

avp235: Спасибо, я знаю, что такое японский туалет, живу недалеко. Даже в самом страшном сне мне не придет в голову сравниватб деревянные уличные туалеты с японскими, причем любыми.

rogerrabbit 14 марта 2018 | 14:33

avp235: Ведь и мы можем так сделать!?

нет, мы не можем

у нас духовность и кругом враги

wargen 14 марта 2018 | 13:37

давайте на сайте министерства образования выберем для них название.

(комментарий скрыт)

ts 14 марта 2018 | 13:37

Это называется власть выполняет все свои социальные обязательства перед гражданами страны и делает всё для повышения качества их жизни .

gvs 14 марта 2018 | 13:50

Исправят. Будут на улице, но отапливаемые. Или в зданиях, но неотапливаемые. )))

peresvet73 14 марта 2018 | 13:51

Главное, чтобы у дочек Путина были отапливаемые туалеты с золотыми унитазами, инкрустированными бриллиантами, под охраной ФСО.

chubuk 14 марта 2018 | 13:53

Неотапливаемые туалеты на улице - ну и... А не приходит в голову, что это сплачивает коллектив и воспитывает взаимовыручку, особенно в зимнее время - один какает, а второй говно отшибает.

kochar 14 марта 2018 | 13:53

Так у половины населения туалет в огороде и ничего.

piterjanis 14 марта 2018 | 14:12

kochar: да чего уж, у всех! Да и есть нечего.

nel 14 марта 2018 | 13:54

Зато Крым - наш!

odobryam_s 14 марта 2018 | 14:05

nel: Ну это особый случай! там хоть и есть унитазы, но канализация выходит прямиком в море..... В Ялте, например, во всю длину городского пляжа у берега метра полтора густой вонючей пены, когда ветер к берегу с моря дует.

ostapbey 14 марта 2018 | 14:23

odobryam_s: а ты купайся зимой в Ялте..В проруби..
И никакой пены!!!

vlabumur 14 марта 2018 | 13:54

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

От Москвы до самых до окраин, (с)

ostapbey 14 марта 2018 | 14:25

vlabumur: От МОСКВЫ??? А что Москва уже утуалетоустроилась??
А то в Париже парижане тоже решают проблему с туалетами..
На любой улице, в любом месте Парижа, парижанин должен видеть ДВА туалета.. И решать проблему, до какого туалета короче путь.
Расстояние!!!
Даже..

volkov_25 14 марта 2018 | 13:55

Англия дала 24 часа на решение это проблемы. Потому как на путина все уже забили.

alo0000 14 марта 2018 | 13:57

Наконец-то занялась своим делом - канализацией. "Сосули" лазером она уже сбивала.

trans 14 марта 2018 | 13:57

А сколько в России таких домов! Даже во многих областных центрах есть.

volkov_25 14 марта 2018 | 13:59

Матвиенко уже решила эту проблему. Подписала указ ставить свечку в туалетах.

chuvash 14 марта 2018 | 14:01

А разве только в Забайкалье?

zhrv 14 марта 2018 | 14:02

- "В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице"

- "Действительно, зачем их топить, если туда ср...т?" - похоже, именно так полагают власти супер-пупер державы, у которой что-то есть, чему нет аналогов в мире.

svenik 14 марта 2018 | 14:04

разве кащей в 2000-годах не обещал о будущем счастье ?! опять соврал паразит лысый

yuriykyvich 14 марта 2018 | 14:06

Ну вот и определилась программа "специалиста по мочилову в сортирах" на его следующий срок. Оборудовать все школы, с детскими садами и яслями в придачу, Отапливаемыми Туалетами, дабы росгвардейцам, ФСБ и ФСО было бы более комфортней "Террористов Мочить".
Ну а "Полстакана" слишком уж самокритично высказалась про себя. Ведь она, формально, возглавляет одну из ветвей этой самой "Власти". И Признаваться при этом публично в своей (сказал бы импотенции, но к дамам этот термин как-то не подходит, да и возраст у нее уже не тот) неспособности, скажем мягче, решать проблемы россиян...

spec71205 14 марта 2018 | 14:07

Неотапливаемые сортиры это будущие рабочии места сотрудников конторы когда их всех нафиг повыгоняют и распустят контору как это было в ГДР! Тогда там будет порядок и чистота! Остется потерпет немного .

ivar1964 14 марта 2018 | 14:10

Зато в России есть ракеты с ядерным двигателем!

grossalexis032018 14 марта 2018 | 14:19

Это явная не доработка, нужно довести до 25% !!! Иначе ракета на ядерной батарейке не полетит !!!

grossalexis032018 14 марта 2018 | 14:21

Вспомнился анекдот про чукотский сортир - две палки ;)) Так что есть куда двигаться

ostapbey 14 марта 2018 | 14:31

grossalexis032018: двигаться??
Так двигаться в русско-чукотском сортире можно только тогда, когда все промерзнет и отвалится. Сквозь штанину и унт!!
Даже..

kail34 14 марта 2018 | 14:22

Это хи-хи ха-ха!А на самом деле это такая задница... Попробуйте при минус 40 снять штаны,да еще голыми пальцами...Ладно мальчишки,а девочки...Три похода в туалет и можно так все застудить,что никаких детей не будет,НО ЗАТО У НАС РАКЕТЫ,ТАНКИ,САМОЛЕТЫ И МЫ БЛИН,НИКОГО НЕ БОИМСЯ.ИДИОТЫ!

grossalexis032018 14 марта 2018 | 14:29

kail34: Да ладно ;)) Ты попробуй поссать при минус 50 и не примерзнуть струйкой к сугробу !!! А вот мягкотелые европейцы и американцы так не могут !!!

gregor 14 марта 2018 | 14:31

В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И будут иметь ещё минимум два раза по 6 лет .

alexx2101 14 марта 2018 | 14:38

Не только в Забайкалье такие туалеты, в Приморье такая же картина.

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