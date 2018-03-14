В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице
Это не соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологического законодательства, — заявила местная прокуратура.
Осенью прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «позором российской власти» отсутствие теплых туалетов и канализации в трех тысячах российских школ. По словам Матвиенко, проблему нужно обязательно решить в 2018 году. «Этого не должно быть ни в одном регионе», — подчеркнула сенатор.
Комментарии53
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roqswen 14 марта 2018 | 13:34
покажите мультики про тёплые сортиры!
her 14 марта 2018 | 13:38
В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице
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гыыы, какое замечательное подтверждение бездарного 17-ти летнего путинского правления. :-)
Дети в неотапливаемых туалетах, путинская власть во дворцах и шубохранилищах. :-)
kompricikos 14 марта 2018 | 13:43
her: предстааавляяяете там даааже биде нет
danko1 14 марта 2018 | 13:45
Тратить баснословные деньги на вооружение, грабить приближенным к власти миллиардами, когда у половины населения удобства на улице.
Смешно и длико называть Россию великой страной, когда даже у детей нет теплых туалетов.
gordy 14 марта 2018 | 13:53
Дикость какая?
vasilevich58 14 марта 2018 | 14:09
На фига нам школы. когда мы своими гиперзвуковыми ядерными ракетами весь мир 20 раз уничтожить можем?
Население должно быть тупым, серым и безграмотным. чтобы не вякать против правящей верхушки и её холуёв!
ostapbey 14 марта 2018 | 13:48
kompricikos вам все лишь бы очернить и поерничать..
В начале первого двойного срока Путина таких туалетов в забайкалье было БОЛЬШЕ ДВУХ ТРЕТЕЙ!!
А концу нынешнего срока Забайкалье выбилось в лидеры туалетоустроения России.
И, справедливости ради, нужно заметить что это заслуга России. С совсем незначительным привлечением Китая.
Даже..
el_borz 14 марта 2018 | 13:56
Туалеты с петухами из говна, это же так креативненько!
Ничего вы не понимаете в постмодерне по русски.
calorad 14 марта 2018 | 14:02
ostapbey: Прибыль за проданные богатства из недр принадлежащих народу достигает более 3триллиона долларов. Саудовская Аравия устроила гражданам за меньшие деньги царское существование, а тут все не так. Пока не сравняетесь хотя бы с арабами не смешите мир.
ostapbey 14 марта 2018 | 14:20
calorad: а вы как будто бы не знаете чем великая Россия отличается от бедуинской Аравии..
Аравия это ВЕРБЛЮДЫ!!
А Россия это ПУТИН!!
luger_max_otto 14 марта 2018 | 14:12
Если бы там были отапливаемые туалеты- в них сидели бы бойцы НАТО!
mystar 14 марта 2018 | 13:44
her: Дети в неотапливаемых туалетах
___________________________________________
Зато не убивают детей как полиция самой "демократической и счастливой страны".
Ну не хватает теплых сортиров в нескольких сельских школах где может быть всего десятка два учеников и чо?
evgolius7 14 марта 2018 | 13:54
mystar:
Вещаешь из нужника терпела ?
donnarosadalvadores 14 марта 2018 | 14:07
mystar: Поражает абсолютное отсутствие совести и сочувствия у путиноидов! Ок - два десятка детей в школе. Новость читал? Три тысячи школ!!!!Без ТУАЛЕТА!! Не компьютерного класса, а ТУАЛЕТА!!!! Как минимум 60 тысяч детей, морозят свои задницы, а родители в это время гордятся ракетами. Ребята, вы дебилы?
vilingrad 14 марта 2018 | 14:16
mystar: Зато"
А у вас негров линчуют!(с)
Кстати, сами российские детки неплохо кулечат и убивают друг друга. Ах, прости, в телевизоре об этом не скажут. Продолжай смотреть... там скоро покажут сборную России, чемпиона мира по футболу:)
tour 14 марта 2018 | 14:32
mystar:
Твою яровую!
Разве не при "мудром" 18 летнем руководстве Путина, у нас в России 15% российских семей всё ещё живут без отопления, у 19% - нет водопровода, у 23% - туалета, у 31% - душа и ванны, у 32% - горячей воды.
Разве не при "мудром" руководстве путина, у нас, ЕЖЕДНЕВНО убивают 8 (ВОСЕМЬ) детей, в год более - 2500, а из 45000 ежегодно пропадающих детей более 15000 теряются БЕЗВОЗВРАТНО! Разве мы не стали мировыми лидерами по внутривенному употреблению расслабляющих наркотиков, а по заболеваемости ВИЧ и СПИД, обогнали - Зимбабве, Мозамбик, Танзанию и Кению с Угандой. Уровень умышленных убийств, вдвое выше, чем в США и почти в десять раз выше, чем в Британии и Канаде!
Путин, как и дворовые клозеты - позор России!!!
vezdehod 14 марта 2018 | 14:05
Нормальное явление...На морозе долго не посидишь и не покуришь.
vilingrad 14 марта 2018 | 14:13
roqswen: Встала с колен и тяжело упала на задницу...
tag188 14 марта 2018 | 13:36
Некогда нам строить для российских детей такие абсолютные излишества, как теплые туалеты.
Нам надо Пальмиру и всю Сирию восстанавливать.
Лучше введите детям дополнительные уроки духовности и патриотизма.
avp235 14 марта 2018 | 13:53
tag188:
В Японии тоже, туалеты традиционно не отапливаются, но там проблему решили подогревом стульчаков унитазов. Такие теплые сиденья имеются даже во всех общественных, в т.ч. уличных туалетах и на транспорте. Российские туристы массово скупают такие изделия в японских универмагах. Видно, холодные туалеты не только в Забайкалье.
wargen 14 марта 2018 | 13:59
avp235: там понимаешь в чем проблема - стульчак к "дырке в полу" не крепится.
avp235 14 марта 2018 | 14:19
wargen:
Традиционный японский туалет - это примерно такая же дырка в полу. Но в любом общественном туалете есть два отделения (даже в поездах): вам предлагается выбор - или дырка в полу, или теплый унитаз. Ведь и мы можем так сделать!?
wargen 14 марта 2018 | 14:32
avp235: Спасибо, я знаю, что такое японский туалет, живу недалеко. Даже в самом страшном сне мне не придет в голову сравниватб деревянные уличные туалеты с японскими, причем любыми.
rogerrabbit 14 марта 2018 | 14:33
avp235: Ведь и мы можем так сделать!?
нет, мы не можем
у нас духовность и кругом враги
wargen 14 марта 2018 | 13:37
давайте на сайте министерства образования выберем для них название.
ts 14 марта 2018 | 13:37
Это называется власть выполняет все свои социальные обязательства перед гражданами страны и делает всё для повышения качества их жизни .
gvs 14 марта 2018 | 13:50
Исправят. Будут на улице, но отапливаемые. Или в зданиях, но неотапливаемые. )))
peresvet73 14 марта 2018 | 13:51
Главное, чтобы у дочек Путина были отапливаемые туалеты с золотыми унитазами, инкрустированными бриллиантами, под охраной ФСО.
chubuk 14 марта 2018 | 13:53
Неотапливаемые туалеты на улице - ну и... А не приходит в голову, что это сплачивает коллектив и воспитывает взаимовыручку, особенно в зимнее время - один какает, а второй говно отшибает.
kochar 14 марта 2018 | 13:53
Так у половины населения туалет в огороде и ничего.
piterjanis 14 марта 2018 | 14:12
kochar: да чего уж, у всех! Да и есть нечего.
nel 14 марта 2018 | 13:54
Зато Крым - наш!
odobryam_s 14 марта 2018 | 14:05
nel: Ну это особый случай! там хоть и есть унитазы, но канализация выходит прямиком в море..... В Ялте, например, во всю длину городского пляжа у берега метра полтора густой вонючей пены, когда ветер к берегу с моря дует.
ostapbey 14 марта 2018 | 14:23
odobryam_s: а ты купайся зимой в Ялте..В проруби..
И никакой пены!!!
vlabumur 14 марта 2018 | 13:54
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин, (с)
ostapbey 14 марта 2018 | 14:25
vlabumur: От МОСКВЫ??? А что Москва уже утуалетоустроилась??
А то в Париже парижане тоже решают проблему с туалетами..
На любой улице, в любом месте Парижа, парижанин должен видеть ДВА туалета.. И решать проблему, до какого туалета короче путь.
Расстояние!!!
Даже..
volkov_25 14 марта 2018 | 13:55
Англия дала 24 часа на решение это проблемы. Потому как на путина все уже забили.
alo0000 14 марта 2018 | 13:57
Наконец-то занялась своим делом - канализацией. "Сосули" лазером она уже сбивала.
trans 14 марта 2018 | 13:57
А сколько в России таких домов! Даже во многих областных центрах есть.
volkov_25 14 марта 2018 | 13:59
Матвиенко уже решила эту проблему. Подписала указ ставить свечку в туалетах.
chuvash 14 марта 2018 | 14:01
А разве только в Забайкалье?
zhrv 14 марта 2018 | 14:02
- "В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице"
- "Действительно, зачем их топить, если туда ср...т?" - похоже, именно так полагают власти супер-пупер державы, у которой что-то есть, чему нет аналогов в мире.
svenik 14 марта 2018 | 14:04
разве кащей в 2000-годах не обещал о будущем счастье ?! опять соврал паразит лысый
yuriykyvich 14 марта 2018 | 14:06
Ну вот и определилась программа "специалиста по мочилову в сортирах" на его следующий срок. Оборудовать все школы, с детскими садами и яслями в придачу, Отапливаемыми Туалетами, дабы росгвардейцам, ФСБ и ФСО было бы более комфортней "Террористов Мочить".
Ну а "Полстакана" слишком уж самокритично высказалась про себя. Ведь она, формально, возглавляет одну из ветвей этой самой "Власти". И Признаваться при этом публично в своей (сказал бы импотенции, но к дамам этот термин как-то не подходит, да и возраст у нее уже не тот) неспособности, скажем мягче, решать проблемы россиян...
spec71205 14 марта 2018 | 14:07
Неотапливаемые сортиры это будущие рабочии места сотрудников конторы когда их всех нафиг повыгоняют и распустят контору как это было в ГДР! Тогда там будет порядок и чистота! Остется потерпет немного .
ivar1964 14 марта 2018 | 14:10
Зато в России есть ракеты с ядерным двигателем!
grossalexis032018 14 марта 2018 | 14:19
Это явная не доработка, нужно довести до 25% !!! Иначе ракета на ядерной батарейке не полетит !!!
grossalexis032018 14 марта 2018 | 14:21
Вспомнился анекдот про чукотский сортир - две палки ;)) Так что есть куда двигаться
ostapbey 14 марта 2018 | 14:31
grossalexis032018: двигаться??
Так двигаться в русско-чукотском сортире можно только тогда, когда все промерзнет и отвалится. Сквозь штанину и унт!!
Даже..
kail34 14 марта 2018 | 14:22
Это хи-хи ха-ха!А на самом деле это такая задница... Попробуйте при минус 40 снять штаны,да еще голыми пальцами...Ладно мальчишки,а девочки...Три похода в туалет и можно так все застудить,что никаких детей не будет,НО ЗАТО У НАС РАКЕТЫ,ТАНКИ,САМОЛЕТЫ И МЫ БЛИН,НИКОГО НЕ БОИМСЯ.ИДИОТЫ!
grossalexis032018 14 марта 2018 | 14:29
kail34: Да ладно ;)) Ты попробуй поссать при минус 50 и не примерзнуть струйкой к сугробу !!! А вот мягкотелые европейцы и американцы так не могут !!!
gregor 14 марта 2018 | 14:31
В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице
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И будут иметь ещё минимум два раза по 6 лет .
alexx2101 14 марта 2018 | 14:38
Не только в Забайкалье такие туалеты, в Приморье такая же картина.