- "В Забайкалье более половины школ по-прежнему имеют неотапливаемые туалеты на улице"

Это не соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологического законодательства, — заявила местная прокуратура.

Осенью прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «позором российской власти» отсутствие теплых туалетов и канализации в трех тысячах российских школ. По словам Матвиенко, проблему нужно обязательно решить в 2018 году. «Этого не должно быть ни в одном регионе», — подчеркнула сенатор.