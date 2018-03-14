Москва по дипломатическим каналам заявила Лондону о непричастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Россия готова сотрудничать в расследовании, но не встречает взаимности со стороны британцев, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
В Лондоне проходит заседание Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Терезы Мей. Участники встречи обсуждают возможный ответ Лондона на инцидент со Скрипалем.
Среди возможных мер — действия экономического, финансового и дипломатического характера.
Франция солидарна с Великобританией по поводу оценки инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, — сообщила посол Франции в России Сильви Берман.
Позицию Лондона поддержали США и Европейский союз.
Посольство России в Лондоне намерено сегодня запросить консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник. Он утверждает, что Юлия Скрипаль является гражданкой России.
Комментарии48
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gригорьич 14 марта 2018 | 13:34
Угу. Ихтамнет.
patrik03 14 марта 2018 | 13:36
Москва по дипломатическим каналам заявила Лондону о непричастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля...
Как бы там ни было на самом деле - инсценировка покушения, покушение британских или американских спецслужб, покушение организованное "ходорковскими-каспаровыми"... никто никогда не скажет нам ничего другого, кроме - "За этим стоит Россия и вероятно В.Путин".
elena_prestar 14 марта 2018 | 13:46
patrik03: Да, это репутация, сэр
gordy 14 марта 2018 | 13:49
Ну и зачем, скажите, Маша на себе лифчик рвала?
vezdehod 14 марта 2018 | 13:53
Юмор непонятен...То. Москва неготова ответить. а теперь, видимо. созрела?
avp235 14 марта 2018 | 13:55
vezdehod:
Она то же и про убийство Литвиненко говорила...
cilovit 14 марта 2018 | 14:22
avp235: А что там по Литвиненко довели раследование до конца?
fig_wam 14 марта 2018 | 13:53
gordy: Как зачем-с? Чтобы доказать харрасмент со стороны англичан.
eduard_r 14 марта 2018 | 13:57
gordy: Два мира-два МИДа. Для Запада вежливое "готовы сотрудничать", в России же беснующаяся в патриотической истерике быдлячье хамло Машка Захарова.
ross1919 14 марта 2018 | 14:03
gordy: Ну, порвите вы на себе лифчик, если вам от этого легче станет!
vlabumur 14 марта 2018 | 13:49
patrik03: "За этим стоит Россия и вероятно В.Путин".
+++++++++++++++++++++++++
А вы такой вариант отвергаете?
kondrakr 14 марта 2018 | 13:52
patrik03: Это как с беднягой Шариковым. Червонцы, на самом деле, могла и Зинка взять, и Борменталь. Но за грудки сразу берут Шарикова. Ну репутация у него такая среди господ.
ross1919 14 марта 2018 | 14:09
kondrakr: Не из бывших пажей его императорского величества будете?
malanoff 14 марта 2018 | 13:38
gригорьич: Захарова готовит шифры , пароли , клички задействованных агентов в этой операции. Это требует времени. Все данные представят с формулами применяемых в России отравляющих веществ и антидотами к ним. Мир поймет , что Россия честнее всяких там КНДР.
luger_max_otto 14 марта 2018 | 13:39
Когда путинскому режиму предлагали по- хорошему, в ответ получали быкование. Сейчас, когда дело запахло чем- то всерьез- истерику про этонемы. Следоват, как надо с путинским режимом общаться?
calorad 14 марта 2018 | 13:43
gригорьич: Мне кажется что в ответку распылят химическое оружие где нибудь в Питере на днях.
alo0000 14 марта 2018 | 14:01
gригорьич: Хотели сесть за стол переговоров с америкосами - послали, ладно, будем "тереть" с англичанами - послали, остается только на подпевках с пожизненным Си.
danko1 14 марта 2018 | 13:35
Кто же поверит вечно врущим Кремлю и МИДу?
Москва и причастность к Гибели Лимтвиненко отрицала, когда всё было доказано.
Но Путин наградил Кофтуна и Лугового за выполненное задание.
И версии типа диспетчера Карлсона и прочее многочисленное вранье уже не желают от вечноврущих слышать.
kottigr1 14 марта 2018 | 13:36
danko1: "Побыковал" Путин и теперь "заднюю включает"...
condor00 14 марта 2018 | 13:38
danko1: Что значит, "всё было доказано"? Был суд?
fig_wam 14 марта 2018 | 14:03
condor00: Был, голубок, был суд.
Назвали его "открытым общественным слушанием".
Был назначен судья сэр Оуэн. Который в своем заключении (приговоре) по результатам слушаний сделал однозначный вывод, что убийцы Литвиненко это Ковтун и Луговой, это несомненно.
А приказ отдали Путин и Патрушев, но насчет приказа сказано, что это утверждается "с большой вероятностью".
Допросит Ковтуна и Лугового на слушаниях не удалось. Россия их укрывает.
Так что насчет того, что убили Луговой и Ковтун сомнений нет, это доказано.
У тебя методичка старая. Хи-хи-хи
cilovit 14 марта 2018 | 14:33
fig_wam: Я так понял у вас гланое " с большей вероятностью" А кто им мешал приехать в Россию и допросить их.
cilovit 14 марта 2018 | 14:25
danko1: Пока только врете вы. Чем там Путин наградил Кофтуна и Лугового И где доказано что к гибели Литвиненко причастна Москва.
zolingen 14 марта 2018 | 13:36
Поздно, процесс пошел.
apels 14 марта 2018 | 13:36
Ну во первых - условия ультиматума выполнены. Россия заявила о непричастности. Теперь практически весь мир будет смотреть что с этим делать. Вероятно новые санкции.
ugas 14 марта 2018 | 13:36
А вы привыкайте к ультиматумам, с вами, видимо, только таким языком и будут разговаривать.
persona_non_grata 14 марта 2018 | 13:38
"Москва по дипломатическим каналам заявила Лондону" ртом Захаровой, чтоб шли подальше, а то ядерной ракеткой получите.
calorad 14 марта 2018 | 13:45
persona_non_grata: А у Англии тоже ядерные ракетки есть.
sviazvit 14 марта 2018 | 13:54
persona_non_grata: Мультиками замультиплицируем всех нафиг.
ltyio 14 марта 2018 | 13:38
Ничего не будет - очередная говорильня. Даже ЧМ по футболу они не станут бойкотировать.
wargen 14 марта 2018 | 13:39
По каналам для кокса передавали? Даже место свободное нашли, молодцы.
max3446 14 марта 2018 | 13:41
Да уж.. уровень маразма запада просто зашкаливает. Представляете, в Лондоне сказали что черное это белое и наоборот, и с этой позицией согласно НАТО, США, ЕС, Франция.
testmeter 14 марта 2018 | 13:41
Тональность поменялась:
Было "Пошли все на хер - этонемы, но мыпобедим, так будет с каждым"
Теперь: "Мы готовы сотрудничать"
agamasat 14 марта 2018 | 13:41
как говорится, пусти козла в огород... Правильно делают, что не допускают заинтересованную сторону к расследованию! Где кто видел, что сам преступник участвует в расследовании своего преступления? Ну да, это только у нас, на россии может быть, если вспомнить Бастрыкина в леску с журналистами: "Я тебя сейчас убью, а потом сам же и буду расследовать это убийство!"
hz6691 14 марта 2018 | 13:43
О как! От стадии отрицания и гнева перешли к стадии торга.
andy66 14 марта 2018 | 13:51
подзаборный гопник, пойманный за хлястик, от "этобылнея" и "аменятозачто?" перешел к "ачтомнезаэтобудет?" )))
alarich 14 марта 2018 | 13:48
Хотелось бы узнать БУКВАЛЬНО, то есть, почитать текст заявления. А не слушать комментарии Пескова.
sg76g 14 марта 2018 | 13:48
Епамать, куда катится этот мир. Вырождаются политики, вырождаются страны, вырождаются мужики..
Вот даже жирная свинья Черчиль разве сравним с этой ублюдочной овцой? То все делал по-королевсик. Когда Англия уже была готова сдаться немцам во время ВМВ, он ярко выступил и смог убедить народ Англии в победе (знал,падла что немцы на СССР нападут и он им бошку свернет). По королевски уничтожал целые города в практически побежденной Германии, по королевски устраивал геноцид в Кении, последней колонии обосравшейся империи.. Но при всем этом кто то мог себе представить, что он Сталину кнопки на стул подкладывает? Он его ненавидел, но и уважал.
Это было время гигантов. И боролись они между собой на равных. А сейчас.. Единственный в мире реально достойный политик - это Путинн, на которого тявкает жалкая свора шавок.. Фу, мадам.., то есть миссис..
demokrat62 14 марта 2018 | 13:52
sg76g: Тебе санитаров вызвать ?? Единственно достойный политик .А-ха--ха.Скорая помощь,здесь человеку плохо с мозгами.
tag188 14 марта 2018 | 13:49
Все повторяется. Российская "дипломатия" предсказуема.
Боинг никто не сбивал!
Сбили, но не Буком!
Буком, но не нашим!
Сбили но не мы!!!!
dr_nemos 14 марта 2018 | 13:50
ну кто поверит путинистам после такого количества лжи, которую они демонстрировали демонстрируют. Фашизм - всегда ложь - это аксиома для цивилизованного мира.
podwodnik 14 марта 2018 | 14:27
dr_nemos: "...Фашизм - всегда ложь - это аксиома для цивилизованного мира".
Не скажите. В 1938 году договор в Мюнхене с фашистами они всё же подписывали. Так что видимо не аксиома.
cilovit 14 марта 2018 | 14:30
dr_nemos: А зачем верить?,просто докажите а не болтать когда еще даже следствие почти не началось.
cozy 14 марта 2018 | 13:51
опять пургу несет
plank1957 14 марта 2018 | 13:55
Заерзали, страшно стало. А вчера Захарова как распиналась.
sviazvit 14 марта 2018 | 13:57
Ловят, к примеру, вора за руку на месте преступления, а он такой "а, че, давайте я с вами тут порасследую"
podwodnik 14 марта 2018 | 13:57
Всётаки ответили на ультиматум? Давайте вместе поищем и найдём негодяя укравшего (купившего) в России яд и ввергшего в геену огненную наши страны!
А то чёрт его знает что вы там в своём парламенте с нами сделать удумали.
kochar 14 марта 2018 | 13:59
С плохой репутацией жить легче, чем с хорошей, ибо хорошую репутацию тяжело блюсти, нужно все время быть на высоте — ведь любой срыв равносилен преступлению. При плохой репутации срывы простительны.
Альбер Камю