Москва по дипломатическим каналам заявила Лондону о непричастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля...

Россия готова сотрудничать в расследовании, но не встречает взаимности со стороны британцев, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не приемлет язык ультиматумов.

В Лондоне проходит заседание Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Терезы Мей. Участники встречи обсуждают возможный ответ Лондона на инцидент со Скрипалем.

Среди возможных мер — действия экономического, финансового и дипломатического характера.

Франция солидарна с Великобританией по поводу оценки инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, — сообщила посол Франции в России Сильви Берман.

Позицию Лондона поддержали США и Европейский союз.

Посольство России в Лондоне намерено сегодня запросить консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник. Он утверждает, что Юлия Скрипаль является гражданкой России.