Мемориальная табличка памяти Бориса Немцова в пятницу будет установлена на доме, в котором жил политик...

С соответствующей просьбой к мэрии обратилась Ксения Собчак.

«Формальный марафон» с памятной табличкой на доме Бориса Немцова завершен – написала Ксения Собчак. Инициативной группе удалось получить разрешение мэрии и собрать подписи жильцов дома, без которых установить мемориальную доску было бы невозможно.

Вопрос с увековечиванием памяти политика решился не сразу. Впервые табличка появилась на фасаде дома на Малой Ордынке еще прошлой осенью по инициативе жильцов. Столичные власти назвали их действия незаконными и пригрозили снять доску, но еще раньше это сделали члены радикального движения SERB. Спустя некоторое время знак повесили снова, но активисты сорвали и его.

Городские власти настаивали на том, что таблички устанавливаются не ранее чем через 10 лет после исторического события или смерти человека. Однако в законе оговариваются и исключения. По запросу кандидата в президенты Ксении Собчак специальная комиссия все же разрешила увековечить память Немцова спустя три года после его убийства.

Памятная табличка будет установлена на доме номер три на Малой Ордынке в пятницу в пять часов.