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13:03, 14 марта 2018

Мемориальная табличка памяти Бориса Немцова в пятницу будет установлена на доме, в котором жил политик

С соответствующей просьбой к мэрии обратилась Ксения Собчак.

«Формальный марафон» с памятной табличкой на доме Бориса Немцова завершен – написала Ксения Собчак. Инициативной группе удалось получить разрешение мэрии и собрать подписи жильцов дома, без которых установить мемориальную доску было бы невозможно.

Вопрос с увековечиванием памяти политика решился не сразу. Впервые табличка появилась на фасаде дома на Малой Ордынке еще прошлой осенью по инициативе жильцов. Столичные власти назвали их действия незаконными и пригрозили снять доску, но еще раньше это сделали члены радикального движения SERB. Спустя некоторое время знак повесили снова, но активисты сорвали и его.

Городские власти настаивали на том, что таблички устанавливаются не ранее чем через 10 лет после исторического события или смерти человека. Однако в законе оговариваются и исключения. По запросу кандидата в президенты Ксении Собчак специальная комиссия все же разрешила увековечить память Немцова спустя три года после его убийства.

Памятная табличка будет установлена на доме номер три на Малой Ордынке в пятницу в пять часов.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 13:06

Ватникам и портянкам эта табличка как вечное напоминание о убийстве. И о убийце. Которого они поддерживают.

romashka__ 14 марта 2018 | 13:14

Табличка вместо ЧЕЛОВЕКА.

patrik03 14 марта 2018 | 13:21

Мемориальная табличка памяти Бориса Немцова в пятницу будет установлена на доме, в котором жил политик...

Это плохая идея, очень плохая. Не знаю, как только жильцы дома согласились на такой геморрой? Борис Немцов - русофоб, он ненавидел Россию и российский народ. Писец этому дому.

vasilevich58 14 марта 2018 | 13:30

patrik03: Нет более вредных для России "русофобов" на службе у кремлёвских оккупантов, чем номерные патрики и прочая продукция фабрики троллей!

patrik03 14 марта 2018 | 13:32

vasilevich58:

Ты же опущенный украинский херосос, как ты можешь судить?

vasilevich58 14 марта 2018 | 13:32

Собчак - умница и хороший человек!
И я с сожалением вынужден констатировать, что различные в.шендеровичи ведут себя в отношении неё, как настоящая "демшиза"!
Обидно!

nelibermot16 14 марта 2018 | 13:46

Буй с ней, с табличкой, пусть там онанируют, но трогать мост либерде никто не даст

filosof64 14 марта 2018 | 13:49

nelibermot16: Судя по тексту, ты кретин конченный. с чем и поздравляю...

vezdehod 14 марта 2018 | 13:57

Так когда приходить на открытие - в 5.00, или в 17.00?

ludvig14 14 марта 2018 | 13:31

patrik03: как-то забыл народ с тобой и твоим начальником посоветоваться....
Кстати, у начальника тоже есть активы в британии? таки плакала зарплата? завтра бум петь другие песни на другой мотив?

filosof64 14 марта 2018 | 13:47

patrik03: застрелись нахрен, и полегчает...всем.

vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 13:16

Хорошие слова там... на табличке выбили.
Правильные, добрые, вечные: Воришка, Иуда, Бабник-развратник...

Прелесть.

sidoroventucascz 14 марта 2018 | 13:22

vor_mbh_yo_xaxa: Очень приятно. Спасибо, что представились. Будем знать-с, кто ты таков.

filosof64 14 марта 2018 | 13:51

vor_mbh_yo_xaxa: не то, что твой хозяин, типа не пил не курил....лучше бы пил и курил, как в песне

kraft901801 14 марта 2018 | 13:31

russkie_za_sverjenie: Недолго провисит, как мне кажется, зато, лишний раз, напомнит некоторым провокаторам, мошенникам и аферистам, что в гробу карманов нет.

demokratru 14 марта 2018 | 13:09

Нам, москвичам, нельзя сидеть сложа руки, пока оппозиционное быдло глумиться на наших улицах и площадях, устраивая свои сборища, гадя под каждым кустом и привлекая за подачки несовершеннолетних на свои оргии. И мы не хотим видеть на наших домах эти таблички в честь оппозиционных бандитов, которые при жизни только и делали, что жрали, с*али и гранды получали за свое идиотство. Поэтому москвичи уже не просят, а требуют от властей Москвы убрать НЕЗАКОННЫЕ доски и наказать всех этих оппозиционных паскудников. Если нас не послушают, то россияне скоро сами начнут ловить и бить всех этих оппозиционных ушлепков, ибо мы демократию построили и ее не дадим сломать!

rom8883 14 марта 2018 | 13:16

demokratru: Кого ещё в России вы считаете за быдло? Откуда эта привычка?

sidoroventucascz 14 марта 2018 | 13:24

demokratru: Аргентинской диппочты нанюхался, пополам с говнецом?

sergeypuskino 14 марта 2018 | 13:23

я против таблички.

vasilevich58 14 марта 2018 | 13:35

sergeypuskino: "я против таблички."
_______________________________________________________________________________
А я против подлецов, лжецов, ч(м)удаков. воров и прочих путинских холуёв!

ludvig14 14 марта 2018 | 13:28

Памятная табличка будет установлена на доме номер три на Малой Ордынке в пятницу в пять часов.
-----------------------
и демонтирована в понедельник в пять часов утра.

ts 14 марта 2018 | 13:39

ludvig14: Не в понедельник, а в субботу в час ночи.

pavel_liberal Павел Кузнецов 14 марта 2018 | 13:30

Лучшее, что сможем сделать для этого замечательного человека и борца за свободу в нашей стране, это привлечь к суду заказчиков его убийства и право устанавливать памятные знаки не по высочайшему дозволению подельников убившего его режима.

kraft901801 14 марта 2018 | 13:49

pavel_liberal: Так был-же суд, виновных посадили. Что не так?
А теперь представьте, что каждый чудак начнет приколачивать таблички там, где ему вздумается, в память о собутыльнике дяде Сидоре, трагически зажмурившимся в результате бытовухи. Это никаких стен не хватит, и будет бардак, мракобесие и полная архитектурная дисгармония.

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