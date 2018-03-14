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13:02, 14 марта 2018

Ангела Меркель четвёртый раз подряд избрана канцлером Германии

Её кандидатуру в ходе голосования в Бундестаге поддержали 364 депутата, против были 315. Ещё 9 парламентариев воздержались от голосования. В ближайшие часы Меркель будет приведена к присяге, а затем состоится заседание нового правительства.

Комментарии

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antimalin 14 марта 2018 | 13:06

Несменяемая Меркель вновь доказала, что от власти она откажется только вперед ногами в траурной церемонии вынесения её гроба из берлинской канцелярии канцлеров.

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:10

antimalin: Вы знаете объём её Прав и (самое главное!!!) её подконтрольность бундестагу???? остыньте :-))

savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 13:23

johnbmw: Вы знаете объём её Прав
------------------
знаем, слишком много на себя берёт, указывает что нам делать на донбассе
нормандская мать её четвёрка
тварь горбачёв, стояла бы берлинская стена, она бы и не вякнула в гдр

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:24

savushkinskiy_troll: какой у вас оригинальный юмоУр :-))

vasilevich58 14 марта 2018 | 13:40

savushkinskiy_troll: "тварь горбачёв, стояла бы берлинская стена, она бы и не вякнула в гдр"
___________________________________________________________________
Стояла бы берлинская стена, ты бы сейчас жал на циферки калькулятора "электроника", заналичие принтера получал бы срок, а слово "интенрет" без бумажки выговорить бы не мог.

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 14:02

vasilevich58: Стояла бы берлинская стена, ты бы сейчас жал на циферки калькулятора "электроника"
----------------------------
можно было бы и стену оставить, и рынок разрешить
или ты думаешь без слома границ рынка бы не было?

edyunia 14 марта 2018 | 13:10

antimalin: \\вынесения её гроба\\
Вы бы лучше о своих дохляках позаботились.

vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 13:11

Торжество димакратии!! Бабуля на 4 срок махнула и еще к 6-ти готовится!!!

А тем временем продажное хомячьё ЭМ - как г-вна в рот набрали... не хрюкают, не скулят... яйца к брусчатке не приколачивают, куриц в трусы не заталкивают... ))
Почему?

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:13

vor_mbh_yo_xaxa: я понимаю, что вам говорить слово Конституция бесполезно ... но я его уже произнёс!

savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 13:20

johnbmw: если эта конституция позволяет минимум 16 лет править, то это тоталитарная конституция

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:25

savushkinskiy_troll: вам виднее ...

orlov_a_v 14 марта 2018 | 13:30

johnbmw: слив засчитан.)

pmasel 14 марта 2018 | 14:09

Не путай парламентский строй и самодержавный. Жирик сколько в парламенте сидит? И претензий к нему пока нет.
И для справки. Выборы в Германии прошли в конце сентября, а канцлером она стала только сейчас в результате сложных, многомесячных переговоров между партиями. И где тоталитаризм?

orlov_a_v 14 марта 2018 | 13:23

antimalin: это демократия.)))

shebidat 14 марта 2018 | 13:39

antimalin: Попутал Меркель с Путиным.

olegleon 14 марта 2018 | 13:11

ну вот. канцлера Адольфа Гитлера уже пересидела.

rom8883 14 марта 2018 | 13:13

olegleon: Но её же ЧЕСТНО выбрали. И бюджетников не сгоняли на выборы.

prorab1 14 марта 2018 | 13:41

rom8883: Меркель, население не выбирало.

maf58 14 марта 2018 | 13:32

olegleon: ну вот. канцлера Адольфа Гитлера уже пересидела.
-------------------------
Вы, чудак-человек, постоянно путаете редиску с пальцем.

(комментарий скрыт)

a_and_ts Александр Симо 14 марта 2018 | 13:12

Мои поздравления! Достойный человек.

compare 14 марта 2018 | 13:18

ну и отлично!

lavsvet 14 марта 2018 | 13:20

Достойнейшая ! Не продажная !

kochar 14 марта 2018 | 13:20

Это плохой пример.
Я был лучшего мнения о немцах, пожалеют ещё но будет поздно.

ltyio 14 марта 2018 | 13:23

Почему никто не кричит про несменяемость власти, про четвертый срок подряд ? Почему Меркель можно, а Путину, по мнению хомок, нельзя ?

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:27

ltyio: я понимаю, что вам говорить слово Конституция бесполезно ... но я его уже произнёс!

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 13:35

johnbmw: ты наверно дурачок?
конституция говоришь? а почему в конституции такой пипец? 16 лет можно править?
это только в узбекистане так, как говорит нам прогрессивное обчество

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:36

savushkinski_troll: вы завхоз от Царь отличите со скольким раз??? ... тем более, что первый с работой справляется (экономика в Прекрасном состоянии!), а у второго фарт закончился вместе с заоблачными ценами на нефть ...

ltyio 14 марта 2018 | 13:43

johnbmw: Даже спорить не буду. Если говорите про Конституцию, то для начала ее неплохо прочитать самому и убедится, что нет никакого запрета на четвертый срок.

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:46

ltyio: вы себе представляете такой вариант: в Конституции запрет есть, НО об этом Запрете не сказал ни один германский юрист! ... самому то не СМЕШНО???? ;-))

persona_non_grata 14 марта 2018 | 13:25

По крайней мере германская экономика прёт в гору. Немцы богатеют реально, а не "по отчётам статистики".

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:26

persona_non_grata: Совершенно верно! Ведь это ГЛАВНОЕ что требуется от главы правительства!!!

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 13:32

johnbmw: а как же - власть надо менять как памперсы?
или "хорошим" можно?

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:35

savushkinski_troll: вы завхоз от Царь отличите со скольким раз??? ... тем более, что первый с работой справляется (экономика в Прекрасном состоянии!), а у второго фарт закончился вместе с заоблачными ценами на нефть ...

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 13:52

johnbmw: экономика в Прекрасном состоянии!
---------------------
ты точно дебил
в америке тоже экономика прекрасная, но обама ушёл, ибо демократия

gad123 14 марта 2018 | 14:11

persona_non_grata: Как говорила моя бабушка-" Как раз НАОБОРОТ!!"

trans 14 марта 2018 | 13:34

Меркель на общих основаниях прошла сито выборов, в отличии от Пути, которому все в очередной раз подносится на блюдечке с голубой каемочкой.
Просто плюсов у Меркель больше чем минусов, вот и правит страной.

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