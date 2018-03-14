Ангела Меркель четвёртый раз подряд избрана канцлером Германии
Её кандидатуру в ходе голосования в Бундестаге поддержали 364 депутата, против были 315. Ещё 9 парламентариев воздержались от голосования. В ближайшие часы Меркель будет приведена к присяге, а затем состоится заседание нового правительства.
Комментарии36
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antimalin 14 марта 2018 | 13:06
Несменяемая Меркель вновь доказала, что от власти она откажется только вперед ногами в траурной церемонии вынесения её гроба из берлинской канцелярии канцлеров.
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:10
antimalin: Вы знаете объём её Прав и (самое главное!!!) её подконтрольность бундестагу???? остыньте :-))
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 13:23
johnbmw: Вы знаете объём её Прав
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знаем, слишком много на себя берёт, указывает что нам делать на донбассе
нормандская мать её четвёрка
тварь горбачёв, стояла бы берлинская стена, она бы и не вякнула в гдр
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:24
savushkinskiy_troll: какой у вас оригинальный юмоУр :-))
vasilevich58 14 марта 2018 | 13:40
savushkinskiy_troll: "тварь горбачёв, стояла бы берлинская стена, она бы и не вякнула в гдр"
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Стояла бы берлинская стена, ты бы сейчас жал на циферки калькулятора "электроника", заналичие принтера получал бы срок, а слово "интенрет" без бумажки выговорить бы не мог.
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 14:02
vasilevich58: Стояла бы берлинская стена, ты бы сейчас жал на циферки калькулятора "электроника"
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можно было бы и стену оставить, и рынок разрешить
или ты думаешь без слома границ рынка бы не было?
edyunia 14 марта 2018 | 13:10
antimalin: \\вынесения её гроба\\
Вы бы лучше о своих дохляках позаботились.
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 13:11
Торжество димакратии!! Бабуля на 4 срок махнула и еще к 6-ти готовится!!!
А тем временем продажное хомячьё ЭМ - как г-вна в рот набрали... не хрюкают, не скулят... яйца к брусчатке не приколачивают, куриц в трусы не заталкивают... ))
Почему?
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:13
vor_mbh_yo_xaxa: я понимаю, что вам говорить слово Конституция бесполезно ... но я его уже произнёс!
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 13:20
johnbmw: если эта конституция позволяет минимум 16 лет править, то это тоталитарная конституция
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:25
savushkinskiy_troll: вам виднее ...
orlov_a_v 14 марта 2018 | 13:30
johnbmw: слив засчитан.)
pmasel 14 марта 2018 | 14:09
Не путай парламентский строй и самодержавный. Жирик сколько в парламенте сидит? И претензий к нему пока нет.
И для справки. Выборы в Германии прошли в конце сентября, а канцлером она стала только сейчас в результате сложных, многомесячных переговоров между партиями. И где тоталитаризм?
orlov_a_v 14 марта 2018 | 13:23
antimalin: это демократия.)))
shebidat 14 марта 2018 | 13:39
antimalin: Попутал Меркель с Путиным.
olegleon 14 марта 2018 | 13:11
ну вот. канцлера Адольфа Гитлера уже пересидела.
rom8883 14 марта 2018 | 13:13
olegleon: Но её же ЧЕСТНО выбрали. И бюджетников не сгоняли на выборы.
prorab1 14 марта 2018 | 13:41
rom8883: Меркель, население не выбирало.
maf58 14 марта 2018 | 13:32
olegleon: ну вот. канцлера Адольфа Гитлера уже пересидела.
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Вы, чудак-человек, постоянно путаете редиску с пальцем.
a_and_ts Александр Симо 14 марта 2018 | 13:12
Мои поздравления! Достойный человек.
compare 14 марта 2018 | 13:18
ну и отлично!
lavsvet 14 марта 2018 | 13:20
Достойнейшая ! Не продажная !
kochar 14 марта 2018 | 13:20
Это плохой пример.
Я был лучшего мнения о немцах, пожалеют ещё но будет поздно.
ltyio 14 марта 2018 | 13:23
Почему никто не кричит про несменяемость власти, про четвертый срок подряд ? Почему Меркель можно, а Путину, по мнению хомок, нельзя ?
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:27
ltyio: я понимаю, что вам говорить слово Конституция бесполезно ... но я его уже произнёс!
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 13:35
johnbmw: ты наверно дурачок?
конституция говоришь? а почему в конституции такой пипец? 16 лет можно править?
это только в узбекистане так, как говорит нам прогрессивное обчество
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:36
savushkinski_troll: вы завхоз от Царь отличите со скольким раз??? ... тем более, что первый с работой справляется (экономика в Прекрасном состоянии!), а у второго фарт закончился вместе с заоблачными ценами на нефть ...
ltyio 14 марта 2018 | 13:43
johnbmw: Даже спорить не буду. Если говорите про Конституцию, то для начала ее неплохо прочитать самому и убедится, что нет никакого запрета на четвертый срок.
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:46
ltyio: вы себе представляете такой вариант: в Конституции запрет есть, НО об этом Запрете не сказал ни один германский юрист! ... самому то не СМЕШНО???? ;-))
persona_non_grata 14 марта 2018 | 13:25
По крайней мере германская экономика прёт в гору. Немцы богатеют реально, а не "по отчётам статистики".
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:26
persona_non_grata: Совершенно верно! Ведь это ГЛАВНОЕ что требуется от главы правительства!!!
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 13:32
johnbmw: а как же - власть надо менять как памперсы?
или "хорошим" можно?
johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:35
savushkinski_troll: вы завхоз от Царь отличите со скольким раз??? ... тем более, что первый с работой справляется (экономика в Прекрасном состоянии!), а у второго фарт закончился вместе с заоблачными ценами на нефть ...
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 13:52
johnbmw: экономика в Прекрасном состоянии!
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ты точно дебил
в америке тоже экономика прекрасная, но обама ушёл, ибо демократия
gad123 14 марта 2018 | 14:11
persona_non_grata: Как говорила моя бабушка-" Как раз НАОБОРОТ!!"
trans 14 марта 2018 | 13:34
Меркель на общих основаниях прошла сито выборов, в отличии от Пути, которому все в очередной раз подносится на блюдечке с голубой каемочкой.
Просто плюсов у Меркель больше чем минусов, вот и правит страной.