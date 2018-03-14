Источник: Посольство России в Лондоне намерено запросить консульский доступ к дочери Сергея Скрипаля

Посольство России в Лондоне намерено сегодня запросить консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник. Он утверждает, что Юлия Скрипаль является гражданкой России. Напомним, — ее отец получил политическое убежище в Великобритании.

Британские власти утверждают, что они оба были отравлены нервно-паралитическим газом, который производился в Советском Союзе.

Москва категорически отрицает причастность к этому. В Кремле сегодня сказали, что не приемлют никаких ультиматумов.

Великобритания выбрала неверный путь взаимодействия с Россией в вопросе разбирательства по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение высказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью Euronews. Чижов добавил, что Великобритания, в соответствии с международной конвенцией по запрещению химического оружия, обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы вещества.