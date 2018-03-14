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13:01, 14 марта 2018

Источник: Посольство России в Лондоне намерено запросить консульский доступ к дочери Сергея Скрипаля

Посольство России в Лондоне намерено сегодня запросить консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник. Он утверждает, что Юлия Скрипаль является гражданкой России. Напомним, — ее отец получил политическое убежище в Великобритании.
Британские власти утверждают, что они оба были отравлены нервно-паралитическим газом, который производился в Советском Союзе.

Москва категорически отрицает причастность к этому. В Кремле сегодня сказали, что не приемлют никаких ультиматумов.

Великобритания выбрала неверный путь взаимодействия с Россией в вопросе разбирательства по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение высказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью Euronews. Чижов добавил, что Великобритания, в соответствии с международной конвенцией по запрещению химического оружия, обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы вещества.

Комментарии

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jblack2 14 марта 2018 | 13:05

Это нужно было сделать несколько дней назад...

tag188 14 марта 2018 | 13:06

jblack2: Да, такого свидетеля нельзя оставлять...

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:07

наше консульство намерено "насильно быть милым"????

russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 13:08

johnbmw: Запахло жареным для кремлевских казнокрадов, хотят сделки))) Предложат взятку из народных денег, чтобы не болтанула лишнего про плешивого.

igorrrpadlowitchs 14 марта 2018 | 13:08

jblack2: решили провести контрольный консульский доступ, так сказать, чтоб наверняка!

a_111111 14 марта 2018 | 13:25

jblack2: Наконец дошло что она гражданка России

sergeev67 14 марта 2018 | 13:06

Зачем? Порошка какого-нибудь принести что-ли?

tag188 14 марта 2018 | 13:08

sergeev67: Можно еще чая, по фирменному рецепту...

rom8883 14 марта 2018 | 13:07

Преступник хочет увидеть жертву.

zztop1960 14 марта 2018 | 13:26

rom8883: Мандаринов принесут и белые тапочки ?

scull 14 марта 2018 | 13:07

Кстати удивительно. Этот сбежавший в США армяшка гоаорил, что "Новичок" в десятки раз сильнее любого известного НПГ. Смерть должна была наступить почти сразу. А тут мало того, что Скрипали по району полдня гуляли, так ещё и не умерли.
Вопрос, каким самиздатным дерьмом британцы траванули скрипалей???
Вот и ответ, почему уже оперативно уничтожили все следы яда.

wargen 14 марта 2018 | 13:12

scull: да у нас такой бардак в спецслужбах, что даже советский яд воспроизвести не могут, их максимум это мочу таскать.

scull 14 марта 2018 | 13:19

wargen: Вы уж со своей кодлой то определитесь. А то у вас в одной новости спецслужбы президентов в США выбирают, а во второй полный бардак. Гните какую нибудь одну линию, может за умного сойдёте где-нибудь.

wargen 14 марта 2018 | 13:25

scull: президентов сша выбирает американский народ, надеюсь и у нас российский народ будет выбирать российского президента, когда-нибудь это случится. Передайте пригожину пусть выкинет загранник он ему уже без надобности.

anji70 14 марта 2018 | 13:40

scull: В российской больнице и наступила бы, не учли, в следующий раз дозу увеличат.

scull 14 марта 2018 | 13:47

anji70: От " новичка" они бы до больницы не доехали. А они полдня на лавке " загорали".
Кстати в российской больнице вашего нарика Кара-Мурзу вылечили...

avp235 14 марта 2018 | 13:08

Интересно, зачем России консульский доступ к Юлии Скрипаль, находящейся в коме? Чтобы добить наверняка?

nikvol 14 марта 2018 | 13:13

avp235: Интересно, зачем России консульский доступ к Юлии Скрипаль, находящейся в коме?
=============================================
Хотя бы для того, чтобы убедиться, что она действительно в коме, а не разыгрывает спектакль британских спецслужб.

margosher 14 марта 2018 | 13:26

nikvol: Вы, наверное, из России, и Вам кажется, то соврать-как два пальца... Но в цивилизованном мире враньё- это тяжкое преступление. Британские службы никогда не врут.

zmeelov_1 14 марта 2018 | 13:55

margosher: Ага, и Блэр не извинялся за свои спецслужбы, которые пробиркой Колина ООН лоханули.. Никогда не говори никогда, подпиндос

nikvol 14 марта 2018 | 14:13

margosher: Я не знаю, откуда Вы, но подобная наивность забавляет - спецслужбы, которые никогда не врут, просто профнепригодны. А уж в чем-чем, но в непрофессионализме британцев заподозрить сложно. Все разговоры про "цивилизованные миры" и законопослушность спецслужб Запада - для бедных, когда это нужно их странам, они распрекрасно врут про химическое оружие Саддама, фабрикуют материалы про концлагеря в Сербии и на голубом глазу отрицают присутствие британских спецсил в Ливии. У нас любят рассуждать о (не)доступности архивов, но почему-то никто не говорит о закрытости архивов британской дипломатии - полной. И не только прошлого века, но и позапрошлого! Не задумывались, отчего бы это?

andre_klimov 14 марта 2018 | 13:14

Юлия Скрипаль не арестована и потому консульский доступ может быть предоставлен только с её задокументированного разрешения, поскольку она находится на территории лечебного учереждения Великобритании.

Получите её письменное разрешение - приходите. На здоровье.

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:16

andre_klimov: "наши" ОЧЕНЬ любят быть милыми насильно ....

mystar 14 марта 2018 | 13:39

andre_klimov: Получите её письменное разрешение - приходите.
_______________________________________________________
Вы опять перевираете все что возможно. Недавно Вы заявляли что оправдываться должен обвиняемый.
Теперь про доступ консульских работников. Между тем:
"В целях защиты нарушенных законных прав и интересов российских граждан консул имеет право и обязан обращаться с запросом к надлежащим официальным органам не только по жалобам и претензиям граждан, но и по своей собственной инициативе, и истребовать сведения относительно любого дела и инцидента, затрагивающего интересы физических или юридических лиц РФ."
Вот так-то. Консульский работник имеет право получить доступ к любому гражданину своей страны даже в тюрьме. И потребовать сведения по любому инциденту.
Так что не нужно свои фантазии транслировать.

johnbmw Евгений Большаков 14 марта 2018 | 13:43

mystar: КАКИЕ слова приведённые вами внутри скобок вы интерпритировали как "Консульский работник имеет право получить доступ к любому гражданину своей страны"???? ну Очень Интересно!

mystar 14 марта 2018 | 14:06

johnbmw: КАКИЕ слова приведённые вами внутри скобок вы интерпритировали
___________________________________________________________________
Хорошо. На.
"Все конвенции предоставляют право консульскому должностному лицу встречаться и сноситься с любым гражданином представляемого государства в пределах своего консульского округа, давать ему советы и оказывать всяческое содействие, в том числе и правовую помощь; государство пребывания никак не может ограничивать сношения граждан представляемого государства с консульством и доступ его в консульство."
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/dip_kp/T4.htm
В связи со всем вышеизложенным консульские работники РФ имеют право получить доступ к своему гражданину и истребовать сведения относительно любого дела и инцидента.

fig_wam 14 марта 2018 | 13:50

mystar: Врешь ты нагло и пероедергиваешь.
Встреча с человеком может осуществлена только с его согласия.
и никто против его воли к нему доступ иметь не может.

Российские граждане уже многократно российских консулов посылали в отхожее место.

А запросить сведения он может, и послать его тоже могут.

Ты цитируешь российские правила. Для англичан они не обязательны.
Не лезь со своим уставом в чужой монастырь.
дешево передергиваешь, дурачонка. Хи-хи-хи.

mystar 14 марта 2018 | 14:09

fig_wam: Ты цитируешь российские правила. Для англичан они не обязательны
___________________________________________________________________
Врешь.
"ВСЕ конвенции предоставляют право консульскому должностному лицу встречаться и сноситься с любым гражданином представляемого государства в пределах своего консульского округа, давать ему советы и оказывать всяческое содействие, в том числе и правовую помощь; государство пребывания никак не может ограничивать сношения граждан представляемого государства с консульством и доступ его в консульство."

elenaj1959 14 марта 2018 | 14:00

mystar: А какие законные права и интересы Юлии Скрипаль были нарушены британской стороной?

mystar 14 марта 2018 | 14:16

elenaj1959: А какие законные права и интересы Юлии Скрипаль были нарушены британской стороной?
_________________________________________________________________
Для доступа консула к гражданину своей страны и получения всех сведений о любых инцидентах связанных с гражданином не нужно никаких дополнительных условий. ВСЕ конвенции между странами это подтверждают. Доступ к гражданину и получение ВСЕХ материалов в ЛЮБЫХ инцидентах.

furuncul1 14 марта 2018 | 13:15

Добить хотят

ser79 14 марта 2018 | 13:16

Хотят закончить начатое

stas12006 14 марта 2018 | 13:16

Хотят убедиться , что она не выйдет из комы. Соответственно и отец в том же состоянии

ivfn 14 марта 2018 | 13:28

stas12006:
//Соответственно и отец в том же состоянии//
Папаня дуба дал!!!!
Какашка мимо. Незачет!!!!

anemon 14 марта 2018 | 13:19

Совсем побастрыкински: Сам убью, сам расследовать буду...

nikto_nikak 14 марта 2018 | 13:22

Чижов ведет себя как явный придурок - вместо того, чтоб гнуть пальцы луччше бы взаимодействие организовал. Вопрос: кто же явный придурок?))))

nikto_nikak 14 марта 2018 | 13:31

Тут то её и добьют...)))) Наверное опять надежный полоний? Или колунком - так сподручней?

konvoi 14 марта 2018 | 13:32

Сколько еще таких полковников англичане отравят. И книг потом напишут, и фильмов снимут. И это хорошо. Чтоб каждый предатель прикинул как их будут разменивать когда того потребует политическая обстановка. Севодня это крым, завтра ЧМ, после завтра в канун нового года по предателю гробить начнут лишь бы володю не поздравлять.

(комментарий скрыт)

anji70 14 марта 2018 | 13:37

Так уже взаимодействовали по отравлению Литвиненко, сколько ж можно. ,

ugas 14 марта 2018 | 13:39

Консул решил довести дело до конца?

(комментарий скрыт)

podwodnik 14 марта 2018 | 13:50

Консулы с букетом придут? Яблочки, апельсины, пакет с соком? Видимо придётся эвакуировать всё живое в радиусе 100 км.

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