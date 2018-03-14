Сегодня утром в своём доме в Кембридже скончался знаменитый физик и популяризатор науки Стивен Хоккинг. Ему было 76 лет. Большую часть жизни Хоккинг провёл в инвалидном кресле. С середины 80-х он не мог говорить. Хоккинг изучал «чёрные дыры» и теорию возникновения мира в результате «Большого взрыва».

Вследствие стечения разных обстоятельств, Стивен Хокинг стал звездой от мира науки, чем он пользовался для её популяризации. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор научно-популярного интернет-издания «N+1» Андрей Коняев. Коняев добавил, что благодаря Хокингу широкие массы начали обсуждать очень сложные научные процессы и явления.