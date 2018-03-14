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12:32, 14 марта 2018

От шести до восьми квартир повредил взрыв в доме на проспекте Народного ополчения

До сих пор службы проводят проверку парадной на возможность её восстановления.

Более сотни жильцов поврежденного дома провели минувшую ночь в ближашей школе. Накануне вечером людям позволили вернуться в первую и пятую парадные. Тем, кто проживает во второй и четвертой — разрешили сходить домой за питомцами и документами. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что людей могут на время проверки и работ по восстановлению дома разместить в маневренном фонде. Взрыв прогремел вчера, около шести часов вечера, в квартире на девятом этаже дома на проспекте Народного ополчения. Основная версия произошедшего — сдетонировал бытовой газ. Из квартиры, которая предположительно и стала эпицентром взрыва, в больницу увезли мужчину. По предварительной информации у него ожоги пятнадцати процентов тела. С ним работали представители МВД, но пока неизвестно, смог ли он рассказать им подробности происшествия. Местные жители ставят под сомнение версию о детонации газа, так как никакого запаха они не ощущали.

Отметим, что в этом же доме жил предполагаемый организатор и исполнитель теракта в магазине «Перекрёсток» Дмитрий Лукьяненко. Квартира, в которую во время следствия приходили следователи, находится в пятой парадной.

Комментарии

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oldpartizan 14 марта 2018 | 12:42

зато ракеты в мультиках летают.

igorrrpadlowitchs 14 марта 2018 | 13:06

oldpartizan: меня терзают смутные сомнения: не слишком ли часто стал в домах газ взрываться? Может , на фик, отключить его ?!

vasilevich58 14 марта 2018 | 13:23

Очень режет ухо, когда кулюторные питерцы подъезды "парадными" называют!

allasc 14 марта 2018 | 13:25

vasilevich58: плохо знаешь строение старых домов в центре Питера :))) там сложная система ходов-нор... есть парадный подезд, а есть подъезд для прислуги.... после революции стали комуналками... с выходами на несколько подъездов... отсюда и разные названия выходов

vasilevich58 14 марта 2018 | 13:47

allasc: Я понимаю. что питерская культура не подразумевает обращение на "Вы".
И домов 19-го века с чёрным ходом кроме, как в Питере ни где нет.
Хотя я в детстве жил в таком доме на Арбате, у нас, в "провинции" ни кто подъезд "парадным", а хлеб "булкой" не называл.
Это такая же дикость и анахронизм в русском языке. как манера вологотских вместо "ч" произносить "ц"!

ha12raz 14 марта 2018 | 12:44

Перед утверждением Путина взрывают дома......по традиции.

midnightblues 14 марта 2018 | 12:44

Так это ясно-как выборы так взрывы

pushok1971 14 марта 2018 | 12:47

В парашной...

natogrek 14 марта 2018 | 13:30

А что такое парадная? Подъезд что-ли. Как-то не словарно.

ugas 14 марта 2018 | 13:47

natogrek: Книги нужно читать.

ginbin_ 14 марта 2018 | 12:48

Логово ФСБшников какое то.

malanoff 14 марта 2018 | 13:18

Главное , чтобы парадное в доме выглядело надлежащим образом. Это очень важный элемент Путинской деревни.

allasc 14 марта 2018 | 13:22

террористы в недоумении.... как эту страну можно запугать взрывами???? как????

ugas 14 марта 2018 | 13:49

"Сдетонировал бытовой газ" ... А на что он сдетонировал?

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