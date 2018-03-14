От шести до восьми квартир повредил взрыв в доме на проспекте Народного ополчения

До сих пор службы проводят проверку парадной на возможность её восстановления.

Более сотни жильцов поврежденного дома провели минувшую ночь в ближашей школе. Накануне вечером людям позволили вернуться в первую и пятую парадные. Тем, кто проживает во второй и четвертой — разрешили сходить домой за питомцами и документами. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко сообщил, что людей могут на время проверки и работ по восстановлению дома разместить в маневренном фонде. Взрыв прогремел вчера, около шести часов вечера, в квартире на девятом этаже дома на проспекте Народного ополчения. Основная версия произошедшего — сдетонировал бытовой газ. Из квартиры, которая предположительно и стала эпицентром взрыва, в больницу увезли мужчину. По предварительной информации у него ожоги пятнадцати процентов тела. С ним работали представители МВД, но пока неизвестно, смог ли он рассказать им подробности происшествия. Местные жители ставят под сомнение версию о детонации газа, так как никакого запаха они не ощущали.

Отметим, что в этом же доме жил предполагаемый организатор и исполнитель теракта в магазине «Перекрёсток» Дмитрий Лукьяненко. Квартира, в которую во время следствия приходили следователи, находится в пятой парадной.