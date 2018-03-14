Компания Google с июня введёт запрет на рекламу криптовалют

Как пишет Wall Street Journal, поисковик намерен ужесточить правила для размещения информации о финансовых продуктах с повышенным риском. Речь идёт также о бинарных опционах.

В конце января об отказе от рекламы криптовалют объявила социальная сеть Фэйсбук. Она и Google входят в число крупнейших в мире площадок для он-лайн рекламы.