Компания Google с июня введёт запрет на рекламу криптовалют
Как пишет Wall Street Journal, поисковик намерен ужесточить правила для размещения информации о финансовых продуктах с повышенным риском. Речь идёт также о бинарных опционах.
В конце января об отказе от рекламы криптовалют объявила социальная сеть Фэйсбук. Она и Google входят в число крупнейших в мире площадок для он-лайн рекламы.
Комментарии2
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savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 12:48
запретите это дерьмо, не могу видеокарту купить
ze_danil 14 марта 2018 | 12:58
а зачем вообще валюте реклама?
где-нибудь рекламируют рупли или баксы? а монгольские тугрики?
собсно это первый и главный вопрос, который должен задать каждый кто увидел рекламу криптовалют