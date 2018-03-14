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12:31, 14 марта 2018

Власти Великобритании предоставили охрану ряду россиян, которые ранее получили в стране политическое убежище

Как пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на осведомлённые источники, это было сделано на фоне расследования дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он и его дочь, напомним, были направлены нервнопаралитическим газом. Как утверждают британские власти, это вещество было разработано ещё в Советском Союзе. Имена тех, кому предоставили охрану, издание не называет.

Комментарии

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brandfa 14 марта 2018 | 12:37

Ну теперь-то "Лужок" точно в обмен на защиту выложит все секреты ми-6. А знает он много.

patrik03 14 марта 2018 | 12:50

Власти Великобритании предоставили охрану ряду россиян, которые ранее получили в стране политическое убежище...

Господи, какой же это цинизм и показуха. Это мне напоминает, когда Алексей Венедиктов "эвакуировал" в Португалию Ксюшу Ларину, которой, якобы, угрожает смертельная опасность из-за упоминая имени Ксении в передаче В.Соловьёва. Все русофобы - дешёвки.

r88w556xl4 14 марта 2018 | 12:52

Неужели это охрана поможет против МИ-6? Ну насмешили.

r88w556xl4 14 марта 2018 | 12:54

это вещество было разработано ещё в Советском Союзе
================
А что, если, бумагу придумали в Китае, то все те, у кого она есть - китаец?

rifles 14 марта 2018 | 13:09

r88w556xl4: Не переживай-на тебя не подумают,что ты китаец.ведь
Ты то жопу соломой до сих пор подтираешь.тебе бумага ни к чему.

sg75g 14 марта 2018 | 13:13

rifles:
Гульчатай, открой личико. Я тебе шепну на ушко, что негоже других обвинять в использовании соломой, когда тебе самому зад бомжи кожанными ершиками чистят..

prorab1 14 марта 2018 | 13:48

sg75g: С Глушко успели снять охрану? Или британцы его так грохнули?

sg75g 14 марта 2018 | 13:11

r88w556xl4:
Это значит что все в мире написали китайцы. И застрелили всех тоже китайцы.

costs 14 марта 2018 | 13:11

r88w556xl4: чичваркин сидит в погребе в шоколаде))

dataan 14 марта 2018 | 12:51

Предоставили охрану? То есть, если под охраной кто то от полония или от шарфика на шее представится всевышнему, то Тереза не будет вопить что это Россия виновата? Ладно. Мы запомнили. :)

glotov 14 марта 2018 | 12:37

Делают вид, что это не они нашу семью отравили. Наглецы.

perche 14 марта 2018 | 12:42

Самый лучший вид защиты - арестовать главвора

perestarok 14 марта 2018 | 12:51

"Власти Великобритании предоставили охрану ряду россиян, которые ранее получили в стране политическое убежище"

Ну вот и ответ Мэй.

nikto_nikak 14 марта 2018 | 12:56

Ржунемагу! Недаром Лавров, Путин и Песков говорят че-то мало вразумительтное...Видимо на такие вот ответные меры...Обмельячали бритты, обмельчали....))))

perestarok 14 марта 2018 | 13:06

nikto_nikak: "..Обмельячали бритты, обмельчали"

А они всегда были мелкими. Вспомните, как они обосрались и бросили конвой "PQ-17. Они умеют только чужими руками жар загребать и обирать всю планету своих колоний.

znajka 14 марта 2018 | 13:06

nikto_nikak: Голубчик, это не "ответные", а превентивные меры. Ответные меры будут обсуждаться в парламенте сегодня.

grigorcar 14 марта 2018 | 13:03

"Великобритания предоставила охрану россиянам, которые получили политическое убежище"
--------------------------------------------
теперь рассматривается вопрос о взятии под стражу россиян, которым предоставлены санкции.

condor00 14 марта 2018 | 13:06

Это что, розыгрыш, - в демократической и свободной стране охрану?

kochar 14 марта 2018 | 13:22

От ФСБ нет спасения.
Хотя есть один способ- быть в их составе,принять правила и никуда.

gladman__ 14 марта 2018 | 13:27

- Холмс, вы не находите, что в Лондоне постоянно стоит туман.
- Элементарно, Ватсон, это ФСБ и ГРУ травят предателей...

Сегодня уже выяснится, что яд принес дрессированный пьяный медведь

gladman__ 14 марта 2018 | 13:38

Скрипаль не перебежчикв, был осуждён в России на 13 лет ( в США за такие вещи садят на электрический стул), отбыл половину срока, мог бы там сгинуть не раз, например, упав со шконки на гвоздь или поскользнуться на картофельной кожуре , но по предложению США помилован и передан из рук в руки США по обмену. Передали этого иуду США в целости и сохранности, о чём имеются документы. А что уж потом с ним США сделали вместе с Великобританией, то никому неизвестно. Однако не Россия должна была обеспечивать безопасность Скрипаля, а США, которым он передан, и Великобритания, предоставившая ему убежище. Потому Терезе Мэй следует задавать свои вопросы спецслужбам США и Великобритании.
Есть один важный момент. Вместе со Скрипалём пострадала его дочь Юлия - гражданка России. В нарушение всех международных норм Великобритания не пускает к ней представителей посольства России в Лондоне. Кроме того, отказывает России в ознакомлении с документами о том, что же по-мнению Великобритании произошло с гражданкой России. Как всё это понимать? И вместе с тем, ни по одной громкой истории смерти на территории Великобритании беженцев из России Великобритания не довела расследование до конца. Почему??

prorab1 14 марта 2018 | 13:51

gladman__: Хочу напомнить , что в России в принципе нет смертной казни.

gladman__ 14 марта 2018 | 14:09

prorab1: если в принципе, то есть, только временно (!) не исполняется- объявлен мораторий, однако это не отказ от принципа

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