Власти Великобритании предоставили охрану ряду россиян, которые ранее получили в стране политическое убежище...

Как пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на осведомлённые источники, это было сделано на фоне расследования дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он и его дочь, напомним, были направлены нервнопаралитическим газом. Как утверждают британские власти, это вещество было разработано ещё в Советском Союзе. Имена тех, кому предоставили охрану, издание не называет.