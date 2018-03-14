Песков: Москва не готова к языку ультиматумов

Москва не готова к языку ультиматумов, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона. При этом в Кремле надеются, что у других стран возобладает здравый смысл, и они задумаются об обоснованности упрёков в адрес Москвы.