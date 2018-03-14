Песков: Москва не готова к языку ультиматумов
Москва не готова к языку ультиматумов, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона. При этом в Кремле надеются, что у других стран возобладает здравый смысл, и они задумаются об обоснованности упрёков в адрес Москвы.
Комментарии77
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dissi 14 марта 2018 | 12:58
Пургу, как всегда гонит, Москва не готова, так готовьтесь теперь к такому языку...
hz6691 14 марта 2018 | 13:01
Стадия отрицания вышла на максимум ...
naaail 14 марта 2018 | 13:01
Однажды, маленький сын друзей заявляет матери - я в этой кофте не пойду в гости. Мать говорит - ну тогда вообще никуда не пойдешь. Сын надел кофту, походил по комнате, и как будто сам себе говорит - нравится что ли маленько начинает. Пусть и Песков поготовится маленько.
pravdatut 14 марта 2018 | 13:02
А, сама ультиматумы делает.!
rom8883 14 марта 2018 | 13:09
Следствие окончено. Поезд ушёл.
pravdatut 14 марта 2018 | 13:12
Сколько можно уговаривать. Меркель, Трамп, Мэй, Макрон, Порошенко должны подготовить такие санкции, чтобы в глазах стало темно на пару лет, а Росия стала называться Союзом Независимых Государств.))
amrigo 14 марта 2018 | 13:35
Не готова, а придётся.
volandvovan 14 марта 2018 | 13:36
Отморозок несущий пургу
trans 14 марта 2018 | 13:36
Ну вот и пургоносец свой ротик открыл....выдал очередную хрень.
ohrjr 14 марта 2018 | 13:48
Метель? Пурга? Нет два мудака нам и миру клянутся в честности и порядочности, изображая невинность! Тошнит...
alexscvortsov 14 марта 2018 | 14:15
Готовы принять участие к расследовани... В какой форме? Привезите в Лондон свидетелей-подозреваемых? Предоставить возможность изъятия получения образцов запрещенных ОВ? Проверка состава возможных исполнителей покушений на убийство из числа сексотов ФСБ-ГРУ?