Ангела Меркель четвёртый раз подряд избрана канцлером Германии
Её кандидатуру в ходе голосования в Бундестаге поддержали 364 депутата, против были 315. Ещё 9 парламентариев воздержались от голосования. В ближайшие часы Меркель будет приведена к присяге, а затем состоится заседание нового правительства.
Комментарии53
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kapitonovih_36 14 марта 2018 | 12:34
меркель брежнева переплюнет уже...а возможна и вову тоже...хи-хи...демократия рулит...ха-ха...
the_same__sandro__ 14 марта 2018 | 12:39
Эта фрау только вперед ногами из бундестага выйдет.
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 12:44
Продажное хомячье ЭМ !!!!!!
Где ваш вой и ваши стоны по поводу несменяемости власти???!!!
ААА-уууу, что - г-вна в рот набрали ? ;-D
eliza_liza 14 марта 2018 | 12:46
vor_mbh_yo_xaxa:
Читайте законы Германии.
the_same__sandro__ 14 марта 2018 | 12:48
eliza_liza:
Один бухенвальдский крепыш рискнул вылезти вспомнив о законах.
captainobvious 14 марта 2018 | 12:51
eliza_liza: а Вам какие законы Германии больше нравится читать? например, многим нравятся Нюрнбергские расовые...
eliza_liza 14 марта 2018 | 12:57
captainobvious:
нравятся Нюрнбергские расовые..
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Мне нравятся решения Нюрнбергского суда по тем "умникам", кто писал "расовые" законы.
raffal 14 марта 2018 | 13:06
captainobvious:
Болван, те "законы" отменены давным-давно. После 1945 года немцы (в западной части!) прошли трудный и мучительный путь осознания причин своего падения и процесс денацификации. С тех пор Германия совершела два чуда. Чудо экономическое и чудо становления как одной из самых уважаемых, развитых во всех отношениях, и антифашистских стран мира.
Не стоит Германия на коленях. На коленях стоит Россия. И именно России предстоит путь декоммунизации (денацификации) и вставания с колен. По примеру послевоенной Германии.
....
Меркель победила на честных, открытых, равных ВЫБОРАХ! Это не было переназначением, а ВЫБОРАМИ. Но крепостному болвану этого не понять.
captainobvious 14 марта 2018 | 13:13
raffal: я бы сильно удивился, если бы наш бравый солдат Швейк упустил возможность лизнуть задницу старухе Меркель.. но нет, он не подвел, всегда на посту! ))
raffal 14 марта 2018 | 13:27
captainobvious:
Кретин, тут не лизание, а правда. А мой визави, полный придурок с физиономией мистера Смита на аватар, просто враг России. Настоящий враг. По глупости, по подлости или продажности, не знаю. Или всё сразу. А какая разница!
savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 12:53
eliza_liza: Читайте законы Германии.
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ну раз она будет править минимум 16 лет, то законы там тоталитарные
the_same__sandro__ 14 марта 2018 | 12:46
Налицо узурпация власти, но прокладки будто растворились в ромбике фрау Меркель и позорно молчат.
eliza_liza 14 марта 2018 | 12:53
the_same__sandro__:
Ну , повозмущайся. Не зная законы ,можно поныть. выглядете глупо.
the_same__sandro__ 14 марта 2018 | 13:00
eliza_liza:
Действительно возмущен близорукостью псевдолибералов. Когда янки, никого не спрашивая, вторгаются в десятки стран оставляя за собой кровь, хаос и мрак, псевдолибералы молчат, когда Меркель идет на четвертый срок - псевдолибералы снова молчат, а когда Путин решается поддержать законное правительство САР (по их же просьбе) и идет на четвертый срок - тут псевдолибералы начинают визжать как недорезанные свиньи.
eliza_liza 14 марта 2018 | 13:02
the_same__sandro__:
Когда вы пишете, впечатление, что вы бредите.
Больше вас не кормлю, несите свою чушь дальше.
the_same__sandro__ 14 марта 2018 | 13:06
eliza_liza:
Очень жаль. Мне будет вас не хватать.
raffal 14 марта 2018 | 13:12
the_same__sandro__:
Странно..."законное и легитивное" правительство Сирии, но в Киеве хунта. В Сирии, любезный, военная диктатура, пришедшая к власти в результате настоящего (а не мифического) военного переворота и власть один диктатор передал другому, своему сыночку. Причём, хунта алавитского меньшинства, развязавшая войну против своего народа.
Сравнивать с сегоднящней Германией может только полный идиот.
Америка в этой теме вообще непричём и "визжит как недорезанные свиньи" только "патриотическая" (строго закавычено!) шобла.
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 13:01
eliza_liza:
Однако, тот, кто знает тут законы - ВЫГЛЯДЕТ умно ;-D
К тааакому учёному можно преслушиться!
edyunia 14 марта 2018 | 12:54
the_same__sandro__: \\Налицо узурпация власти\\
146% или король Норвегии тоже узурпирует власть в своей стране?
zavlabor 14 марта 2018 | 13:11
edyunia: 146% или король Норвегии тоже узурпирует власть в своей стране?
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Эти недоумки, ещё бы английскую королеву вспомнили.
zavlabor 14 марта 2018 | 12:57
vor_mbh_yo_xaxa: Продажное хомячье ЭМ !!!!!!
Где ваш вой и ваши стоны по поводу несменяемости власти???!!!
ААА-уууу, что - г-вна в рот набрали ? ;
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Это ты набрал, а теперь плюёшься.
sirwalterscott 14 марта 2018 | 12:58
vor_mbh_yo_xaxa:
sirwalterscott 14 марта 2018 | 13:00
Если бы Россия была бы парламентской республикой я хотел бы посмотреть на такой расклад когда 45% Думы было бы против Путина.
gonza_les 14 марта 2018 | 12:34
Не может быть благополучной страны без сменяемости власти))) Германия будет свободной!
vezdehod 14 марта 2018 | 12:44
Стала Заслуженным Канцлером Германии - мои Поздравления.
r88w556xl4 14 марта 2018 | 12:57
vezdehod: Лицемер, так же будешь поздравлять Путина, когда его изберут большинство?
raffal 14 марта 2018 | 13:16
r88w556xl4: поздравлять Путина, когда его изберут большинство
____________________
Разница в том, что в Германии были ВЫБОРЫ, а в России пародия на них.
НЕравными, НЕчестными выборы быть не могу.
raffal 14 марта 2018 | 13:14
gonza_les: Германия будет свободной!
______________________________
Германия уже свободна. В отличии от России.
captainobvious 14 марта 2018 | 12:43
где четыре, там и пять... какие наши годы ))
zemljanka 14 марта 2018 | 12:44
Поздравления Ангеле, Германии, человечеству.
torpedo_haifa 14 марта 2018 | 12:56
zemljanka: вскрываться, так уж тогда по полной, пиши как думаешь - айн фюрер, айн райх, айн фолк.
murad_manapov 14 марта 2018 | 12:44
нам тоже надо канцлера избирать, а не президента
captainobvious 14 марта 2018 | 12:48
murad_manapov: вот это правильно! и без всяких там либеральных условностей про "два срока подряд". Лишнее это всё, суета одна.
raffal 14 марта 2018 | 13:22
captainobvious:
Ну, болвану не понять разницу между президентской и парламентской формой строительства государственной власти. Ну, откуда ему это знать? Канцлера избирает избранный парламент - бундестаг. А правительство формирует победившая партия или коалиция партий. Иногда с большим трудом, как на этот раз. А оппозиция буквально в микроскоп контролирует его шаги. И никто не посмеет назвать оппозицию "нацпредателями" или "пятой колонной". Это называется политическая конкуренция. А без конкуренции только загнивание. Пример: Россия.
Увы, с современной Германией, одной из самых уважаемый и благополучных стран мира, России равняться, а с намного более скромными образцами. Можно с Украиной. И в Европе, пожалуй, больше не с кем. Аутсайдер!
stoned_fox 14 марта 2018 | 12:48
murad_manapov: Какая разница,суть то одна, названия разные.
murad_manapov 14 марта 2018 | 12:58
stoned_fox: расскажите это президенту германии
stakanoff 14 марта 2018 | 12:50
Где навальный? Маэстро, урежте марш о диктатуре в Германии!
torpedo_haifa 14 марта 2018 | 12:53
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ МЕРКЕЛЬ!!!!!!111111
Бурные, продолжительные аплодисменты, все встают. в зале звучит 7-40.
maratei 14 марта 2018 | 12:55
Ну этому железному канцлеру можно пожизненно доверить управление. Благополучная, сытая, богатая, развитая, технологичная Германия.
torpedo_haifa 14 марта 2018 | 12:58
maratei: у тебя в слове "ржавому канцлеру" ошибка. Дрочишь на Ангелу что ли? фу таким быть.
maratei 14 марта 2018 | 13:09
torpedo_haifa: Каждому своё. В Германии работают, чтобы жить хорошо. В России одни работают, чтобы хорошо жили другие.
raffal 14 марта 2018 | 13:24
torpedo_haifa:
Ну, на фоне господина Путина фрау Меркель, как политический деятель, смотрится намного лучше. И не с ней сравнивать В.В.Путина, а с Асадам или Ыном. Хотя, это, конечно, перебор, признаю. Лучше со Сталиным в софт варианте, этакий вегетарианский сталин. А это плохо однозначно.
buzukin938 14 марта 2018 | 13:10
maratei: Дауш, фуле там скромничать - миллион черножопых встретили, и ни одного концлагеря! Пока ни одного :) Ну а насчет технологичности - хехе, как они американцев с датчиками выхлопа квалифицированно кинули - просто пестня! Но вот попались чуток - и сразу Анжелке еле-еле удалось добиться должности канцелярин :) А шо делать - оккупированная страна, ржавые леопарды, газа нет - будешь тут пиво незнамо кому отсылать, штобы не сильно обижали :)
maratei 14 марта 2018 | 13:19
buzukin938: Да уж куда там германцам до российской технологичности! В России один только толстожопый рогозин чего только стоит. Центнера полтора, не меньше.
buzukin938 14 марта 2018 | 13:28
maratei: Потому тебя, Булат, никто не замечает - ты размером с мандавошку. А вся высокотехнологичная стройная Гейропа будет на колу подпрыгивать, решая задачу создания ядерного двигателя :)
raffal 14 марта 2018 | 13:34
buzukin938:
Бузукин, Вы действительно идиот или просто играете роль? Вижу Вас на сайте давно, но отчего-то не удивлён Вашей регистрацией в 2018 году:)) Точно, ТРОЛЛЬ: ))
Против абсолютного технологического превосходситва Европы (про Америку и речи нет) Россия просто жалкий аутсайдер. Угробить весь мир может. При этом сама превратиться в радиоактивный пепел. Но это в XXI веке отнюдь не признак величия.
perevozchik62 14 марта 2018 | 13:03
Опять наши хакеры постарались ...
Такими темпами Меркель вынесут вперед ногами.
marinters 14 марта 2018 | 13:04
вот такое распределение процентов 53/47 и подтверждает настоящее лидерство
а тот, у кого 86, открыто и чистосердечно признается в своем дутом рейтинге
perestarok 14 марта 2018 | 13:08
"Ангела Меркель четвёртый раз подряд избрана канцлером Германии"
Меркель на четвёртый срок - хорошо.
Путин на четвёртый срок - плохо.
Либерастическая логика. Хайль либерализм.
tks 14 марта 2018 | 13:21
Эй, портосы, слово есть такое: "КОАЛИЦИЯ", "парламентская республика" - вас сие неведомо, вы тока по себе "мыслите"?
gotirbit 14 марта 2018 | 13:23
Возмущайтесь , грантоеды! Четвёртый раз бессменно! Почему молчит Собчак? Потому что её папа с 1991 года назначен мэром и все сегодняшние правители прошли через "кухню" Людмилы Борисовны Нарусович ( с её слов).
raffal 14 марта 2018 | 13:36
gotirbit: perestarok:
В Германии парламентская форма управления
В России президентская
В Германии были честные выборы
В России были и есть пародии на это.
marfa_1953 14 марта 2018 | 13:42
gotirbit: Почему молчит Собчак?
_______________
А что ей надо сказать? Что выборы прошли нечестно, с каруселями, с победой в 146%?
"Грантоеды" - ))