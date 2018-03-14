За прошедшие сутки в Москве произошло более 700 ДТП
В двадцати авариях пострадали люди, сообщает пресс-служба ГИБДД. Обстановка на дорогах осложнилась из-за гололёда.
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В двадцати авариях пострадали люди, сообщает пресс-служба ГИБДД. Обстановка на дорогах осложнилась из-за гололёда.
Комментарии3
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el_borz 14 марта 2018 | 12:11
Что-то не так в этом "Датском королевстве".
from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 12:14
Хромосомные отжигают ;)))
kypykyky 14 марта 2018 | 12:31
Наверное сильнейший с начала прошлого века гололёд?