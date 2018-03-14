Штаб «Открытой России» в Москве выселяют из здания
Штаб «Открытой России» в Москве выселяют из здания. Владельца помещения вынудили это сделать, — сказал «Эху Москвы» председатель движения Александр Соловьев. Александр Соловьев добавил, что это уже много раз сталкивались с подобными проблемами. Как правило, не удаётся выяснить какие именно силовики давят на арендодателей, но однажды выселение было связано с обыском, которые проводили сотрудники ГУ МВД Москвы, — отметил председатель движения.
Комментарии6
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vasilevich58 14 марта 2018 | 12:13
Как сказала З.Космедемьянская, "Всех не перевешаете!"
За несогласными придут студенты, а за ними - нынешние школьники!
Рано или поздно узурпатора и его шайку новое поколение всё равно похоронит, надеюсь, с люстрацией, заодно со сталинистами и кровавой идеей коммунизма!
patrik03 14 марта 2018 | 12:15
Штаб «Открытой России» в Москве выселяют из здания...
"Открытая Россия" - это же контора Мишки Ходорковского? У него в Москве был свой штаб?! Сдурели что-ли, Михал Борисович загубил больше жизней, чем маньяк-убийца Чарлз Мэнсон, можете себе представить чтобы в Нью-Йорке или Вашингтоне, у Чарльза Мэнсона был свой штаб?
nikitin43 14 марта 2018 | 12:16
patrik03: Ходор ещё и свалки с ментами в москве контролирует , в помошниках у него Шакро
astet 14 марта 2018 | 12:23
nikitin43: Штаб "Открытой России" в Москве выселяют из здания
Это потому,
что Россия, по словам Путина,
самая демократическая страна в мире?!!
volvic 14 марта 2018 | 12:28
patrik03: Сколько Ходор жизней загубил, не известно. Обвинений ему никто не предъявлял. Вот у Путина руки точно по локоть в крови. И ничего. Опять в президенты избирается.
ludvig14 14 марта 2018 | 12:30
таки дождемся, когда ГУ МВД в Кремль придет выселять правительство? вот это будет демократия по путину!