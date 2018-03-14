Штаб «Открытой России» в Москве выселяют из здания. Владельца помещения вынудили это сделать, — сказал «Эху Москвы» председатель движения Александр Соловьев. Александр Соловьев добавил, что это уже много раз сталкивались с подобными проблемами. Как правило, не удаётся выяснить какие именно силовики давят на арендодателей, но однажды выселение было связано с обыском, которые проводили сотрудники ГУ МВД Москвы, — отметил председатель движения.