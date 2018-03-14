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12:03, 14 марта 2018

Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии

Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом на пост главы правительства Германии.
«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и  продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в  бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.

Комментарии

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ematveev 14 марта 2018 | 12:07

Хомячки, фас!
Четвертый срок бессменно! Демократия в опасности, все сфальсифицировано!

Ой, это ж в Германии...

Тогда так: ура, да здравствует стабильность! Четвертый срок - наглядное подтверждение правильной политики и всеобщего одобрения личности канцлера!

patrik03 14 марта 2018 | 12:08

Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии...

Четвёртый срок - тюремный! Четвёртый срок - тюремный! Четвёртый срок - тюремный! Четвёртый срок - тюремный! Бойкот! Бойкот! Бойкот!

savushkinskiy_troll 14 марта 2018 | 12:14



Ну теперь построим Северный поток -2, захолодоморим хохлов и заживём ))


gonduras_on_kolima 14 марта 2018 | 12:29

ematveev: // Хомячки, фас!
Четвертый срок бессменно! Демократия в опасности, все сфальсифицировано!

Ой, это ж в Германии... //
Клоун ватный, Меркель не глава государства, а глава правительства.
Я понимаю, что на России с её полуфеодальным правлением это как различить два китайских иероглифа.
Но если ты собираешься каментить сабж, то хоть немного его изучи. У взрослых расспроси, наконец.
А пока что у тебя получился только пук в лужу, который радостно побежали нюхать такие же ватоцефалы, как и ты.

savushkinskiy_troll: // Ну теперь построим Северный поток -2, захолодоморим хохлов и заживём )) //
Только хутинский пуй из ануса выйми, а то он тебе точно что зажить помешает.
Лови плюху, удило: вчера в Германии принята 12-летняя энергетическая программа, основные направления которой: энергосбережение, энергоэффективность, ВИЭ.
Постепенный отказ от ископаемых видов топлива, в первую очередь от угля, во вторую от газа.
Программа уже подписана Меркель.
Про СП-2 в программе ни слова.
Это ещё один гвоздь в гроб Грязьпрому, который вчера проиграл апелляцию АМК Украины по штрафу на 171 млрд. грн. - примерно 6 ярдов баксов.
Почему-то об этом молчат не только гавньюсы, но и редкие на России приличные СМИ.
Вангую ппц Грязьпрому где-то в 4-5-летней перспективе.

arye_11 14 марта 2018 | 12:12

ematveev:
Пёсик.
Сходи в Википедию, почитай, чтто такое "парламентсткая форма правления" и что такое "президентская форма" и уясни разницу между ними.
Меркель никто и никуда не выбирал.
Просто форма речи такая.
Выбирали её партию, потом долго и нудно создавали коалицию, а уже она, как председатель самой многочисленной по количеству мест партии, была назначена канцлером.

ematveev 14 марта 2018 | 12:15

arye_11:

Да, ваш вариант - второй:
===
Тогда так: ура, да здравствует стабильность! Четвертый срок - наглядное подтверждение правильной политики и всеобщего одобрения личности канцлера!
===

alexandr_l 14 марта 2018 | 12:17

arye_11: Сходи в Википедию, почитай, чтто такое "парламентсткая форма правления" и что такое "президентская форма" и уясни разницу между ними.

Он не читатель, он пИсатель

scull 14 марта 2018 | 12:18

arye_11: Суть в том, что она будет минимум 16 лет у власти, а уж какая там форма правления и как её выбирали это всё лирика.

shicotus_live 14 марта 2018 | 12:25

arye_11: а уже она, как председатель самой многочисленной по количеству мест партии, была назначена канцлером...
________________________________________
Четвертый раз подряд)) Но, тебя это по ходу не смущает. А вот очередной срок Путина или решение КПК Китая тебя заставляет жуя сопли вопить о несменяемости власти?))
И еще, за Путина голосовали больше 50%. А вот за Меркель, за ее партию. чуть больше 30%. Но, тебя это тоже не смущает))

wojskowy Марек Качоровски 14 марта 2018 | 12:32

ematveev: Меркель во-первых не является Главой Государства, во-вторых её народ не выбирает, а выбирает партия победившая на выборах. Меркель, это как Медведев, глава исполнительной Власти. Меркель не инициирует и не утверждает Законы.

spec71205 14 марта 2018 | 12:08

https://censoru.net/25478-putin-nadolgo-zapomnit-etot-vizit-v-mahachkalu-emu-krichali-fu-ne-nuzhen-ty-nam-uezzhay-pobystree.html.......))))

mr_samgin 14 марта 2018 | 12:10

Либералы у нас тоже хотят, чтобы Путина выбирал не народ, а Единая Россия с ЛДПР.

mews Михаил Степанцов 14 марта 2018 | 12:28

mr_samgin, "либералы"...
...вот ведь дебильный штамп, любой противник путинского царствования и сторонник международно признанных границ, мира с Украиной и сотрудничества с ЕС - "либерал". Ну какой я вам "либерал"?..
.. так вот, "либералы" хотят, чтобы Путин, например, попал на четвертый срок, скаежм, премьером, выполнив, например, после долгих переговоров все заявленные требования Навального и назначив на ключевые посты в правительстве людей из команды Навального.
А ЕР и ЛДПР - это даже не ХДС/ХСС, там хоть какое-то разномылсие имеется. Если Путина выбирали бы ЕР с ЛДПР - это как если бы Меркель назначал в премьеры ее личный секретарь.

zemljanka 14 марта 2018 | 12:10

Поздравления.

zolingen 14 марта 2018 | 12:21

Поздравления.

udavimliberala 14 марта 2018 | 12:29

Да что же это такое происходит:
1. Савченко Надюшка - толи сепаратистка толи агент кремля толи герой украины
2. Карл !! Россия не ответила на ультиматум англии - хотя должна была обмочиться от страха
3. поэтесса майдана - раскаялась и обвинила запад в не двуличии а триличии
4. Россия предостерегла! Карл предостерегла! пиндостан от ракетного удара по Дамасску
5. Миха саакашвили оказался не патриотом уркаины а агентом Кремля
5. Новый директор цру - бабенка любящая БДСМ
6. Латынина обвинила ганапольского в недомогательствах сексуальных
мир - пожалей российскую свору секту прозападных воздыхателей либерастов, они не перенесут столько неудачь и разбившихся стереотипов,
бедные вы несчастные либералы, вот и сейчас новость из Германии про кровавый несменяемый режим вас бьет по голове ключем.
толи еще будет

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