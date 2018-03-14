Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии...

Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом на пост главы правительства Германии.

«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Меркель для переизбрания на пост канцлера. Итоги тайного голосования были встречены депутатами долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать Меркель Герлинд Каснер.