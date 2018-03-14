Власти Великобритании обеспечили охраной россиян, получивших политическое убежище в стране
Усиленные меры безопасности были введены после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Российских политэмигрантов взяли под усиленную охрану – об этом рассказали источники газеты «КоммерсантЪ». Речь идет о целом ряде граждан России, получивших политическое убежище в Великобритании. Один из них рассказал изданию, что после отравления в Солсбери под окном его дома стала постоянно дежурить полицейская машина.
В последние дни тема российских политэмигрантов оказалась в центре внимания в Великобритании. Помимо отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обсуждаемой стала смерть Николая Глушакова, которые в 1990-е годы был заместителем Бориса Березовского в компании «ЛогоВАЗ». По некоторым данным, на теле были найдены следы удушения, но речь может идти о самоубийстве. Связи гибели Глушакова с отравлением Скрипаля полиция пока не подтверждает.
Ранее британские власти заявили о том, что за отравлением Скрипаля может стоять Россия – одним из доказательств стало происхождение нервно-паралитического газа, найденного при экспертизе.
Комментарии21
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patrik03 14 марта 2018 | 12:05
Власти Великобритании обеспечили охраной россиян, получивших политическое убежище в стране...
Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором.
Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором...
Путин, дави жидобандеру!
her 14 марта 2018 | 12:10
Британия, полная намерений наказать РФ за химатаку, заручилась мировой поддержкой. План Лондона дать ответ на отравление Сергея Скрипаля поддержали в Евросоюзе и Содружестве наций, НАТО, в ООН готовы созвать Совбез. А США задумали признать Россию спонсором терроризма.
el_borz 14 марта 2018 | 12:16
Что, эти олигархи-нувориши не могут обеспечить себе охрану? Купить себе телохранителей?
Вот же скупирдяи-крахоборы....чесссноеслово!
И там хотят прожить на халяву..за счет государства.
Депортировать их всех на историческую родину, а бабки ихние отправить на почту России бандерольями.
Хааааааааааааааааа!
vasilevich58 14 марта 2018 | 12:21
Весь мир злобных либералов, управляемый жёлтым дьяволом из Фашингтона и Тель-Авива, ополчился
на девственно чистую. светлую. как слеза ребёнка, свободную и справедливую Россию, с её народом-богоносцем!
Умрём за Путина и ОПГ "Озеро"!
olegleon 14 марта 2018 | 12:06
"после отравления в Солсбери под окном его дома стала постоянно дежурить полицейская машина. "
даже в кино присутствие полицейской машины не спасает. а в реальности ... да кому они нужны?
а вот полицейских жалко. вынуждены теперь в машине сидеть, а не в офисе.
komandarm_68 14 марта 2018 | 12:10
olegleon: ничего, у них есть пончики и кофе )
ematveev 14 марта 2018 | 12:13
olegleon: эксперта, давшего предположительное заключение о российском происхождении полония в деле Литвиненко никакая охрана не спасла. Он, по версии лондонской полиции, самоубился. Причем полицию не смутил тот факт, что на теле было более десятка ножевых ран от ДВУХ разных ножей.
Отработанный материал: дал правильное заключение - свободен. А материал со следами полония уже уничтожен.
Ни эксперта, ни материала. Вот так надо следствие вести.
kotvinder2 14 марта 2018 | 12:28
ematveev: Эти дурачки ещё не поняли, что "под охраной" Британии они обречены?
alexandr_l 14 марта 2018 | 12:20
olegleon: то ли дело в России - билборды охранять
komandarm_68 14 марта 2018 | 12:08
А Ходорковский-то как жопой чувствовал, в Германию слинял "голосовать", на всякий случай. Пришлось МИ-6 валить того, кто оказался под рукой))
luger_max_otto 14 марта 2018 | 12:15
komandarm_68: А ты докажи про Ми-6. С тебе подобными надо говорить на вашем языке.
komandarm_68 14 марта 2018 | 12:22
luger_max_otto: В Гааге докажут! ))
minerr 14 марта 2018 | 12:28
luger_max_otto: А ты докажи про Ми-6. С тебе подобными надо говорить на вашем языке.
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A зачем что-то доказывать - итак ведь понятно. С тебе подобными надо говорить на вашем языке.
timwlad68 14 марта 2018 | 12:08
В последние дни тема российских политэмигрантов оказалась в центре внимания в Великобритании. Помимо отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обсуждаемой стала смерть Николая Глушакова, которые в 1990-е годы был заместителем Бориса Березовского в компании «ЛогоВАЗ». По некоторым данным, на теле были найдены следы удушения, но речь может идти о самоубийстве. Связи гибели Глушакова с отравлением Скрипаля полиция пока не подтверждает.
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Ну так в Англии как всегда, Англия используя международную организованную преступность для укрепления своей национальной валюты после использования радикалов всех мастей
sg75g 14 марта 2018 | 12:09
"Чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно «Новичок», а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что это газ «Новичок», то у них априори есть стандарт этого вещества. Значит, есть коллекция и формула. Это самый важный момент во всей этой истории. Иначе говоря – если Британия так твердо уверена, что это газ «Новичок», то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить."
И вообще то этот газ производился для закачки в снаряды. Брызнуть из баллончика мог только самоубийца.. Значит или дочура папке прыснула или наоборот )))
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 12:12
Интересно, сколько тратится бабла из бюджета на слежку и убийства неугодных нацдилеру людей?
tttyyy 14 марта 2018 | 12:13
Да пусть Мелкобритания сбирает всё наше дерьмо, да ещё их и охраняет.
mamiluk 14 марта 2018 | 12:28
tttyyy: tttyyy: Ваше дерьмо...
peresvet73 14 марта 2018 | 12:17
//на теле были найдены следы удушения, но речь может идти о самоубийстве// - сам себя задушил
timwlad68 14 марта 2018 | 12:22
В последние дни тема российских политэмигрантов оказалась в центре внимания в Великобритании. Помимо отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обсуждаемой стала смерть Николая Глушакова, которые в 1990-е годы был заместителем Бориса Березовского в компании «ЛогоВАЗ». По некоторым данным, на теле были найдены следы удушения, но речь может идти о самоубийстве. Связи гибели Глушакова с отравлением Скрипаля полиция пока не подтверждает.
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Ну так в Англии как всегда, Англия используя международную организованную преступность для укрепления своей национальной валюты после использования радикалов всех мастей затем сбрасывает их в канализацию.
Тем же занимаются и в США.
Иудеи испытали это на своей шкуре и на головах в полной мере в 20 веке.
Потому и говорят в Англии, что они не дурнее Иудеев.
Вот господа Иудеи, что означает симбиоз Католичества и Иудеев отражённое во власти ордена Тамплиеров.
Корона Великобритании переняла все религиозные основы Ордена Тамплиеров в законодательной и исполнительной власти.
Но так как коррупция править миром ,а международные карательные акции стали невозможны для последующего разгрома коррупционеров для пополнения бюджета ордена Тамплиеров под Британской Короной ,то приходится сжирать тех кто ближе и принимается закон о аресте всей собственности стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов у тех кто попал под подозрение о коррупции.
Ну так как тех кого стали лишать собственности знают много секретов о теневой деятельности Английских властей, то они стали пушечным мясом в борьбе с конкурентами Англии.
Так ,что Англию и США ждут потрясения как и при маккартизме.
Англосаксам не удалось подставить Брюссель чтобы те открыли свои рынки англосаксам ,чтобы англосаксы решали свои проблемы с диким национал-социализмом за счёт континентальной Европы, как ранее это было решено за счёт развала СССР.
Гобачёвская команда это отборные помойные блядищи!!!
demokratru 14 марта 2018 | 12:23
кому эта политическая шваль то нужна? Плюнуть и растереть. Правильно эту Великобританию называют помойкой Европы!