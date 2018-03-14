Власти Великобритании обеспечили охраной россиян, получивших политическое убежище в стране...

Усиленные меры безопасности были введены после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Российских политэмигрантов взяли под усиленную охрану – об этом рассказали источники газеты «КоммерсантЪ». Речь идет о целом ряде граждан России, получивших политическое убежище в Великобритании. Один из них рассказал изданию, что после отравления в Солсбери под окном его дома стала постоянно дежурить полицейская машина.

В последние дни тема российских политэмигрантов оказалась в центре внимания в Великобритании. Помимо отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обсуждаемой стала смерть Николая Глушакова, которые в 1990-е годы был заместителем Бориса Березовского в компании «ЛогоВАЗ». По некоторым данным, на теле были найдены следы удушения, но речь может идти о самоубийстве. Связи гибели Глушакова с отравлением Скрипаля полиция пока не подтверждает.

Ранее британские власти заявили о том, что за отравлением Скрипаля может стоять Россия – одним из доказательств стало происхождение нервно-паралитического газа, найденного при экспертизе.