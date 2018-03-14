В Великобритании умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг

Он был одним из главных популяризаторов науки современности.

Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кембридже на 77 году жизни – об этом сообщили его близкие. Ученый – был одним из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию большого взрыва и черные дыры, а также внес огромный вклад в популяризацию науки. По некоторым данным одна только его книга «Краткая история времени», рассказывающая о появлении Вселенной, разошлась по миру десятимиллионным тиражом.

Стивен Хокинг был поистине экстраординарным человеком. Он занимался научной работой, даже будучи прикованным к инвалидному креслу и потеряв голос. В 60-ых Хокингу, вчерашнему выпускнику Оксфордского университета, врачи поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз, и срок – не более трех лет жизни. Однако физик «обманул» болезнь и дожил до преклонных лет благодаря своему мужеству, упорству и блестящему чувству юмору.

Стивен Хокинг был дважды женат, у него остались два сына и дочь.