В Великобритании умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг
Он был одним из главных популяризаторов науки современности.
Стивен Хокинг скончался в своем доме в Кембридже на 77 году жизни – об этом сообщили его близкие. Ученый – был одним из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию большого взрыва и черные дыры, а также внес огромный вклад в популяризацию науки. По некоторым данным одна только его книга «Краткая история времени», рассказывающая о появлении Вселенной, разошлась по миру десятимиллионным тиражом.
Стивен Хокинг был поистине экстраординарным человеком. Он занимался научной работой, даже будучи прикованным к инвалидному креслу и потеряв голос. В 60-ых Хокингу, вчерашнему выпускнику Оксфордского университета, врачи поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз, и срок – не более трех лет жизни. Однако физик «обманул» болезнь и дожил до преклонных лет благодаря своему мужеству, упорству и блестящему чувству юмору.
Стивен Хокинг был дважды женат, у него остались два сына и дочь.
Комментарии3
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norgemann 14 марта 2018 | 12:16
Наиболее известный популяризатор своих теорий в физике и астрономии. Сейчас после его смерти какое то время его книги станут основными бестселлерами.
book_publisher 14 марта 2018 | 12:25
В Великобритании умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг
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Тоже - Россия виновата?
paol 14 марта 2018 | 12:33
Постоянно возвращаюсь к его книге "Мир в ореховой скорлупе". Испытывая каждый раз счастье, понимая что-то еще, непонятое в прошлый раз (с ходу все уложить в голове, наверное, любому человеку тяжело). Спасибо, конечно, этому мужественому человеку. Для меня он был символом разумного человечества.