Завтра должна быть запущена первая российская социальная сеть для профессиональных контактов Skillsnet
Как заявил ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов, есть надежда, что она будет востребована молодёжью. Сеть даст возможность выбирать работодателя, места обучения и стажировки. Аналог Skillsnet американская Linkedin была заблокирована Роскомнадзором в 2016 году за нарушение закона о хранении персональных данных россиян.
Комментарии30
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from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 11:35
Отличная новость . теперь распостранять кокаин станет быстрее и надёжней
patrik03 14 марта 2018 | 11:48
Завтра должна быть запущена первая российская социальная сеть для профессиональных контактов Skillsnet...
Боже, храни Россию.
midnightblues 14 марта 2018 | 12:07
from_russia_with_boyaryshnik: точно-в этой местности кроме полонго вырождения ничего невозможно
trevizer 14 марта 2018 | 11:36
А почему она называется не по- русски? Такой простой вопрос...
el_borz 14 марта 2018 | 11:38
trevizer: А вы хотели, чтобы она называлась "Крокодил Гена"?
Просто " Чебурпшка уже есть как целых десять летв мозгах ваты.
tvitov66 14 марта 2018 | 11:40
trevizer: потому что DNS американский и не дружит с кириллицей
tanyaya 14 марта 2018 | 11:49
tvitov66: А что мешало взять домен на кириллице и прописаться через рус-dns, через яндекс, например?
Предполагаю, что глыбое коленкопреклонение перед Западом главы Роструда Всеволода Вуколова. Надо бы его проверить на предмет иностранного агентирования и службу на МИ6.
tvitov66 14 марта 2018 | 11:59
tanyaya: потому что у Димона айфон не поймёт домен на кириллице и страна не узнает ...
tanyaya 14 марта 2018 | 12:02
tvitov66: Этого я не учла.
dokolle 14 марта 2018 | 11:48
trevizer: trevizer: А почему она называется не по- русски? Такой простой вопрос...
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Чтобы никто не догадался.
tks 14 марта 2018 | 11:36
Блевотина чекистская.
el_borz 14 марта 2018 | 11:36
Зачем нам эта сеть? Ведь двадцать пять мильонов рабочих уже пашут на здравие государства.
vitfom 14 марта 2018 | 11:37
Государственная соцсеть? Нет, есть вырожденцы, чья мечта с детства не полет в космос, а служба в полиции, харчи госслужащего. То есть сеть для извращенцев?
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 11:38
Видимо, через эту сеть будут предлагаться те самые 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест, обещанных нацдилером?
Кстати, почему сеть называется не по-нашему, да ещё и написано вражескими буквами?
tvitov66 14 марта 2018 | 11:45
mikhail_spb_: родную кириллицу не понимают враждебные нам сервера, даже те, что расположены у нас, ибо протоколы безопасности, ключи, роутеры, маршрутизаторы, свичи и даже витые пары с коннекторами это все враждебные нам продукты
lenin3 14 марта 2018 | 12:08
mikhail_spb_: а Узбекистан уже перешёл на латиницу,Казахстан на подходе,азеры уже тоже давно.
А вы думали,что 25лямов мест для россиян?
vilingrad 14 марта 2018 | 11:40
Будет такая же затычная как лидер России.
allasc 14 марта 2018 | 11:43
пусть фсбшники сами там и тусуются
podwodnik 14 марта 2018 | 11:43
А почему российскую сеть назвали "Skillsnet"? Профессиональная работа не совместима у патриотов с русским языком?
ura_123 14 марта 2018 | 11:49
podwodnik: Навык.сом...
;-)
tanyaya 14 марта 2018 | 11:54
ura_123: навыковнет.ру
ura_123 14 марта 2018 | 12:05
tanyaya: навыковнет и небудет. ru
;-)
ddolly 14 марта 2018 | 11:44
Это для желающих оставить все свои данные гб для найма?
Все равно будем пользоваться Linkedin
igor20012 14 марта 2018 | 11:50
Зашибись: как я понимаю, всех, кто зарегистрируется в этой сети, будут не только прослушивать, но и просматривать, передавать данные по здоровью (пульс, давление и пр.), просто ликвидировать "вредные" контакты и контактеров ( аккумулятор у телефона запросто может взорваться). И все абсолютно добровольно ! Путриоты-вперед !
croaker 14 марта 2018 | 11:51
И она, естественно, будет полностью под контролем спецслужб. Для этого же она создавалась.
ura_123 14 марта 2018 | 11:51
Стажировка соискателей будет проходить в Ольгино?
;-)
tanyaya 14 марта 2018 | 11:56
ura_123: В Лахте-2. В Ольгинском подвале остался один Патрик, у него ножек нет.
gregor 14 марта 2018 | 11:51
Skillsnet , чисто по русски .
ostanovka 14 марта 2018 | 12:11
Неправда, не первая.
Одна, известная мне, называется Профессионалы.ру. только я там зарегистрирована уже лет пять не то шесть.
А сколько неизвестных!!
Правда, профессионалов там нет. Сброд какой-то, и пустая говорильня.
Я лучше на Эхе потусуюсь. Тут больше интересных людей.
lin_sya 14 марта 2018 | 12:24
А то у нас мало государственных сетей... и так уж всю страну опутали, не продохнуть.