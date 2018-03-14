Завтра должна быть запущена первая российская социальная сеть для профессиональных контактов Skillsnet...

Как заявил ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов, есть надежда, что она будет востребована молодёжью. Сеть даст возможность выбирать работодателя, места обучения и стажировки. Аналог Skillsnet американская Linkedin была заблокирована Роскомнадзором в 2016 году за нарушение закона о хранении персональных данных россиян.