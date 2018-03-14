Главной причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали разногласия с президентом по иранской сделке
Дональд Трамп сказал об этом на борту вертолёта по пути в Калифорнию. По его словам, лично он считает эту сделку ужасной. Трамп выразил уверенность, что с новым госсекретарём Майклом Помпео у него сложатся хорошие отношения.
Комментируя отставку Тиллерсона, многие американские СМИ высказывают предположения, что Дональд Трамп уже принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который был одобрен летом 2015 года.
Комментарии3
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olegleon 14 марта 2018 | 11:52
Don't ever argue with the Big Dog (Томми Ли Джонс)
wtrn 14 марта 2018 | 12:00
Когда Тиллерсону что-то не нравится, он закативает глаза под лоб...зрелище не, для всех, приятное и Трампу ( которого Рекс обозвал недавно идиотом) это очень не нравилось...
kochar 14 марта 2018 | 12:01
А у нас президент с премьером как супруги после отпразднования бриллиантовой свадьбы.