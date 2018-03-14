Главной причиной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона стали разногласия с президентом по иранской сделке

Дональд Трамп сказал об этом на борту вертолёта по пути в Калифорнию. По его словам, лично он считает эту сделку ужасной. Трамп выразил уверенность, что с новым госсекретарём Майклом Помпео у него сложатся хорошие отношения.

Комментируя отставку Тиллерсона, многие американские СМИ высказывают предположения, что Дональд Трамп уже принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который был одобрен летом 2015 года.