Великобритания может объявить о санкциях против России

Москва отказалась отвечать на ультиматум со стороны Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

Москва ждет образцы химического вещества, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщили в российском посольстве в Великобритании. До этого никаких объяснений даваться не будет, отметили в диппредставительстве.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россию не стоит пугать санкциями. По ее словам, это недопустимо для ядерной державы и постоянного члена Совбеза ООН, коим является Великобритания. Само же отравление Сергея Скрипаля, считает Захарова — это колоссальная международная провокация. В случае же действительно принятия мер в отношении России официальный представитель МИД обещала, что Москва ответит на них. В частности, если Лондон прекратит вещание телеканала RT, то все британские СМИ, в том числе BBC, не смогут работать в России, добавила Захарова.

Между тем другой российский дипломат, постпред нашей страны при ЕС Владимир Чижов сказал, что реакция Великобритании на отравление Скрипаля достойна сожаления. Он также отметил, что Россия не боится языка ультиматумов и с ней такой подход не сработает.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению Скрипаля. Она потребовала от Москвы объяснений, как в организм бывшего офицера ГРУ попало вещество, разработанное еще в СССР. Россия отрицает причастность к инциденту.