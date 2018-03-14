Великобритания может объявить о санкциях против России
Москва отказалась отвечать на ультиматум со стороны Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля.
Москва ждет образцы химического вещества, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщили в российском посольстве в Великобритании. До этого никаких объяснений даваться не будет, отметили в диппредставительстве.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россию не стоит пугать санкциями. По ее словам, это недопустимо для ядерной державы и постоянного члена Совбеза ООН, коим является Великобритания. Само же отравление Сергея Скрипаля, считает Захарова — это колоссальная международная провокация. В случае же действительно принятия мер в отношении России официальный представитель МИД обещала, что Москва ответит на них. В частности, если Лондон прекратит вещание телеканала RT, то все британские СМИ, в том числе BBC, не смогут работать в России, добавила Захарова.
Между тем другой российский дипломат, постпред нашей страны при ЕС Владимир Чижов сказал, что реакция Великобритании на отравление Скрипаля достойна сожаления. Он также отметил, что Россия не боится языка ультиматумов и с ней такой подход не сработает.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению Скрипаля. Она потребовала от Москвы объяснений, как в организм бывшего офицера ГРУ попало вещество, разработанное еще в СССР. Россия отрицает причастность к инциденту.
Комментарии52
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olegleon 14 марта 2018 | 11:34
она ещё не объявила, а немцы её уже послали далеко
"Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель призвал не смешивать футбол и политику в связи с предстоящим чемпионатом мира"
doorin 14 марта 2018 | 11:36
Глава МИД Великобритании потреболалл ФИФА немедленно
отменить чемпионат мира по футболу в Москве и провести его
в Лондоне. В противном случае Великобритания
объявляет полный байкот и ни один английский
футболист не поедет в варварскую русскую страну
отравителей !
\ Daily Telegraph \
her 14 марта 2018 | 11:41
Британия, полная намерений наказать РФ за химатаку, заручилась мировой поддержкой. План Лондона дать ответ на отравление Сергея Скрипаля поддержали в Евросоюзе и Содружестве наций, НАТО, в ООН готовы созвать Совбез. А США задумали признать Россию спонсором терроризма.
doorin 14 марта 2018 | 11:41
В Германии в городе Розенхайм сегодня найден
отравленным преседатель правительства РФ в изгнании
Альфред Рейнгольдович Кох.
Полиция Баварии подтверждает, что все симптомы
отравления полностью эдентичны как и со случаем
атаки русских Солсбери.
О случившемся немедленно доложено канцлеру Германиии
А.Меркель, которая сегодня сделает официальное заявление
в отношении русских отравителей из Кремля.
\Deutsche Welle\
patrik03 14 марта 2018 | 11:45
Москва ждет образцы химического вещества, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль...
Пусть ещё видео предоставят или хотя бы фотографии, умирающего от "Новичка" Серёгу Скрипаля и его дочери Юлии. По-моему - это очередная ложь грязножопой жидобандеры.
vasilevich58 14 марта 2018 | 12:02
Гнать взашей из Британии всех путинских выкормышей и их потомство и конфисковать у них всё наворованное в России и хранимое в тылу ненавистного врага!
shicotus_live 14 марта 2018 | 12:28
Британия введет санкции... Ага, может таки перестанет клянчить у Газпрома отдельную ветку от Северного потока на свои Оловянные острова?)))
blahovdav 14 марта 2018 | 12:19
patrik03: Пусть ещё видео предоставят или хотя бы фотографии, умирающего от "Новичка" Серёгу Скрипаля и его дочери Юлии. По-моему - это очередная ложь грязножопой жидобандеры.\\\ Патька, тебе, чернозопой обрезной свинье негоже бы громко хрюкать:когда плешивого фюрерка найдут с черенком в крысячьей дупе я тоже буду считать , что она (крыса) переусердствовала с самоудовлетворением..
taglit 14 марта 2018 | 11:42
her: Похоже, что сегодня Владимиру Путину выставят те же обвинения, что недавно выдвигали против Асада — в нарушении международных обязательств и использовании химического оружия, изготовленного в секретных лабораториях. Крылатыми ракетами, конечно, не ударят. До сих пор никто в мире не знает, что делать с ядерной державой, внаглую нарушающей свои обязательства и международные законы. Однако вслед за этими обвинениями можно ожидать новой волны чрезвычайно жестких санкций: высылку дипломатов, расследование в отношении близких к Кремлю российских бизнесменов, запрет на въезд, вплоть до отказа от участия сборной Англии в чемпионате мира. Нельзя даже исключать отзыв посла. Железный занавес, возникший вокруг России, становится все выше. Очень показательно, что, доказывая причастность Москвы к отравлению Скрипаля, Мэй перечислила все прочие факты «непозволительного поведения»: войну на Донбассе, уничтожение малазийского «Боинга», нарушение воздушного пространства других стран, вмешательство в выборы, кибератаки и прочее. Россия уже точно стала международным изгоем.
olegleon 14 марта 2018 | 12:02
taglit: самый жёсткий ответ это отсутствие Терезы Мэй на ЧМ по футболу. правда её никто и не приглашал, но она может бойкотировать чемпионат
dataan 14 марта 2018 | 11:46
Опять санкции.:)
Что там у них осталось еще не использованного? Наверно запретят Шерлока Холмса показывать и футбол английской премьер-лиги. :))))))
haldey 14 марта 2018 | 11:53
dataan: А топнуть ножкой)))
Тереза полностью сдувается! Британия вслед за ней лопнет, как мыльный пузырь, искусственно надутый... Мы что то видели подобное, на Ына тоже грозились, последние предупреждения раздавали, а теперь поджав хвост и высунув язык бегут по свистку на переговоры! С этой чудой нам даже не о чем говорить, пусть тявкает))) Она на столько несамостоятельна, что и тявкает в той интонации, которую ей предписали.
gonduras_on_kolima 14 марта 2018 | 11:54
// "Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель призвал не смешивать футбол и политику в связи с предстоящим чемпионатом мира" //
Вот кремляди - первые в мире, кто не смешивает футбол и политику.
Можно сказать и в более общем виде: спорт и политику.
Подменить мочу через дыру в стене - ну какая здесь политика? Психиатрия разве что.
doorin: Клоун, твоему юмору до петросяновского, как до Луны на четвереньках.
Если в твоих каментах и есть что-то смешное, так это потуги ватоцефального афтара.
olegleon 14 марта 2018 | 11:58
her: прости, а мир знает, что Британия заручилась его поддержкой? Пекин в курсе, что он поддерживает Терезу Мэй в её истерике?
ли под словом "мир" ты имеешь в виду Эстонию, Латвию, Литву, Украину?
tvitov66 14 марта 2018 | 11:37
olegleon: для россиян страшны не британские санкции, а наши родные антисанкции
olegleon 14 марта 2018 | 11:38
tvitov66: "Другие предлагают совершить кибератаку на Россию, но ее наступательные киберспособности наверняка мощнее британских, кроме того, ее контратака будет гораздо более безжалостной.
Можно принять так называемый закон Магнитского, но большинство российских граждан, которых это заденет, уже находятся под режимом санкций.
Можно выслать российских дипломатов, но в ответ Россия лишь вышлет британских дипломатов.
Что еще можно сделать? Дополнительные финансовые санкции? Но Россия практически никак не отреагировала на уже существующие санкции. " (ВВС, Daily Telegraph)
tvitov66 14 марта 2018 | 11:51
olegleon: наступательные киберспособности страны не владеющей технологиями даже для самостоятельной маршрутизации собственного IT трафика? Это даже страшнее нарисованных ядреных ракет с непредсказуемой траекторией :)
olegleon 14 марта 2018 | 12:04
tvitov66: расскажи это в американском Конгрессе и спецслужбам США, которые утверждают обратное
tvitov66 14 марта 2018 | 12:11
olegleon: вы поПУтали гибридное засирание мозгов с IT технологиями. Тот кто владеет ключами безопасности и исходными кодами протоколов маршрутизации тот по настоящему и хозяин интернета. Умение пользоваться "хакерским" ПО скаченным с торрентов (за гос. зарплату) еще не дает ПУбеды на чужом поле
blahovdav 14 марта 2018 | 12:24
olegleon: Что еще можно сделать? Дополнительные финансовые санкции? Но Россия практически никак не отреагировала на уже существующие санкции. " (ВВС, Daily Telegraph)\\\ Многое, портяныч... Если вся пропутлеровская челядь , детишки, мамашки, любовницы , само путлеровское говно вдруг станет невыездным, то тогда начнется массовая бомбежка Воронежей, начнут доставаться запыленные табакерки и заострятся черенки от БСЛ....Все впереди у любителей крымнашевской халявы. Кстати, Лизок уже освоила кораблепроизводствование??
kaplan911 14 марта 2018 | 11:53
tvitov66: \\ для россиян страшны не британские санкции, а наши родные антисанкции. \\
Мда, теперь Воронежом не обойдётся.....
doch_nic 14 марта 2018 | 11:47
olegleon: Все, начинается капитальное нагибание кремлинов.
В истерике они уже не понимают что делают и только бессмысленно визжат.
На ЧМ насрать, хотя если будет нужно Гринделя нагнут так, что он долго будет орать, что его тне так поняли.
Неагибать будут в экономике и финансах.
С СП-2 надо проститься раз и навсегда, Турецкий поток закончится в Турции, новые технологии -- на для России.
Только дураки вроде тебя могут жалкенько радоваться, что ЧМ не отнимут.
Не отнимут, но болельщики не приедут.
Им скажут, что безопасность не гарантируется. Ну покажут пару-тройку роликов с поведением российских хулиганов во Франции. Много раз покуажут.
Покажут англичанина в коме и бандита, который его убил.
Суд как раз подгадали. И все.
Гостиницы уже начали разбронировать ФИФА и УЕФА
olegleon 14 марта 2018 | 12:13
doch_nic: опять "влажные украинские мрии"?!
тебе и остаётся ждать трансляции матчей и потом кричать "я видел пустые места! это санкции действуют". немцы уже послали Терезу далеко. поддержали только украинцы.
а то что немцы или австрийцы захотят остаться без газа ради истерики Мэй, так они не такие дураки. или может Британия весь свой газ им отдаст?
blahovdav 14 марта 2018 | 12:16
olegleon: Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель призвал не смешивать футбол и политику в связи с предстоящим чемпионатом мира"\\\ Млять, ты настолько туп, что слова одного кремлядского прикормыша выдаешь за мнение всей Германии?? А если бы пиндосы послали Рашку далеко в далеком 41??Путлеровские твари захватывают чужие территории, убивают, грабят и хотят , что бы к ним относились не как к скотам?? Хрен вам по всем свинячим рылам: это пока еще цветочки и до ягодок далеко...
ematveev 14 марта 2018 | 11:34
Британцы работают, как под копирку:
===
Мебель со следами вещества уже уничтожена...
===
То есть ПОВТОРНЫЙ анализ, в случае сомнений, провести не получится. Именно так было в деле с отравлением Литвиненко: вещество было подвергнуто разрушающему анализу, эксперт сделал предположительное заключение о российском происхождении полония... и вскоре совершил самоубийство, нанеся себе более 10 ножевых ран.
Кстати, интересно: никакого расследования и суда тоже не будет, как и по Литвиненко? Там ведь до сих пор НИЧЕГО НЕТ...
Ау, братья-либерасты, что там по Литвиненко-то есть, кроме аналогичного заявления Мэй? Ну или кто там в прошлый раз читал сказки вам...
pit_heap 14 марта 2018 | 11:40
ematveev: Кроме всего прочего"Новичок" применяется в виде аэрозоли. Точечное отравление невозможно.Отравление наступает мгновенно, а смерть в течение 10 минут, во время которых жертва находится в бессознательном состоянии. Нельзя отравленным ходить по магазинам и кушать в кафе, как это делали Скрипаль с дочерью.
Тем более, нельзя успеть провести сложные медицинские исследования, установить яд и успеть дать антидот, как это утверждается.
tvitov66 14 марта 2018 | 11:35
Интересно, сможет ли Тереза порвать Вовочке вЭличие на тряпочки?
olegleon 14 марта 2018 | 11:47
tvitov66: чем? своей поддержкой в Британии? так она минимальна. и Терезе, чтобы заручится поддержкой европейцев, придётся жертвовать интересами Британии при Брексите. а тогда её дома порвут на британский флаг.
она не поедет на ЧМ? а её кто-то приглашал в Россию?
устроит кибератаку? получит в ответ ещё более мощную, но уже не сможет истерить "на нас напали"
Тереза это жалкое подобие Тэтчер. и она не поняла, что надо было действовать официально, т.е. через ОЗХО, передав туда образцы. возможно она на это не пошла потому, что там бы сразу установили, что это не российское ОВ, а его хреновая копия. а потому и жертвы остались живы.
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 11:35
Российское народонаселение с нетерпением ждёт новых полезных для росэкономики санкций!
Но британцы могут испугаться агрессивных заявлений злобной мидовской трольчихи и не ввести их.
lacosta1969 14 марта 2018 | 11:35
Слать в интимное место бритишь-наглитишь вместе с её ультиматумами. Клунесса и её цирк Шапито пусть делают ультиматомы своим Карабасам-Барабасам из-за океана. Там главные провокаторы.
pit_heap 14 марта 2018 | 11:38
В чем британские власти обвиняли СССР в прошлом веке
Ультиматум Керзона
8 мая 1923 года глава МИД Британии Джордж Керзон обвинил Советскую Россию в "антибританской пропаганде" в Азии (упомянув деятельность советских полпредов в Иране и Афганистане), "насилии над британскими подданными" и гонениях на религиозных деятелей.
Письмо Зиновьева
25 октября 1924 года советский посол СССР в Великобритании Христиан Раковский получил ноту протеста, в которой содержались обвинения СССР в "прямом вмешательстве во внутренние дела Великобритании". Поводом стало опубликованное в тот же день в британской газете Daily Mail письмо председателя исполкома Коминтерна Григория Зиновьева.
Нота Чемберлена
23 февраля 1927 года в ноте, подписанной главой МИД Великобритании Остином Чемберленом, Советский Союз был обвинен в проведении антибританской пропаганды. В частности, констатировалось, что СССР нарушает пункты соглашения от 4 июня 1923 года, в котором "советское правительство обязалось не поддерживать деньгами или каким либо иным образом лиц или организации , которые ставят себе целью сеять неудовольствие и побуждать к мятежу в какой-либо части Британской империи.
Обвинения СССР в поддержке бастующих британских шахтеров
В декабре 1984 года посол СССР в Великобритании Виктор Попов получил предупреждение о том, что финансовая помощь бастующим британским шахтерам будет расценена в Лондоне как "недружественный акт". Также наша страна была обвинена во вмешательстве во внутренние дела Великобритании. Дипломатический инцидент произошел во время масштабной забастовки горняков. Тогда британский профсоюз обратился с призывом помощи, на который откликнулись советские горняки. Они собрали более миллиона долларов в поддержку британских коллег. Информация об этих событиях была опубликована 30 августа 2010 года в газете The Guardian.
ura_123 14 марта 2018 | 11:46
pit_heap: Чувачок,финансовая помощь российским некоммерческим организациям из-за рубежа как называется в первой декаде 21 века?
luger_max_otto 14 марта 2018 | 11:54
Вот кстати, а откуда у советских горняков в 1984 году был миллион долларов? Вот чего у совграждан в СССР быть не могло- на законных основаниях- это инвалюты.
agamasat 14 марта 2018 | 11:39
пожалуй, что мы - россияне, далеко зайдем с такой действующей в стране властью. Это реально - преступники и враги для всего живого в россии и, вообще, для всего мира.(
demokratru 14 марта 2018 | 11:39
В качестве санкций пусть Гришку Явлинского с прихлебателями лишат гражданства и недвижимости в Англии-это было бы ярко и впечатляюще!
tvitov66 14 марта 2018 | 11:56
demokratru: я лично не против, но сперва Якунина и Шувалова и пусть вернут дочерей матроса Железняка на Родину!
ha12raz 14 марта 2018 | 11:40
Лавров получит свою дочку миллиардершу обратно, а кого он вышлет из РФ в Англию ?
А если доча его приедет без миллиарда ?
Вот будет поросячий визг на конюшне.
nikitin43 14 марта 2018 | 11:40
петушня кремлёвская утирается , банда вагнера , аргентинский кокс , коррупция мусоров , 39 лётчиков в сирии , вертолёт в чечне и всё это Тереза Мэй. больше ада вован , вали и дальше расею.
ura_123 14 марта 2018 | 11:40
Как всегда Марии Захарова ....
.... Ихтамнет,этонемы,вывсёврёте!
igor20012 14 марта 2018 | 11:40
Тереза мэй просто хочет пропиарится "...пусть говорят соседские собаки: ай моська, знать она сильна, раз лает на слона !".
zolingen 14 марта 2018 | 11:43
Признание страной- террористом начисто перекроет весь экспорт, кроме всего прочего. А это вооружение и газ с нефтью, ну то есть все, что унас еще шевелится.
vlabumur 14 марта 2018 | 11:47
Мне стыдно за нашу власть,и за ту часть народа кто эту власть поддерживает.
Похмелье от нынешнего угара,будет горьким.
kaplan911 14 марта 2018 | 11:51
Наши пакостят по миру всегда, ищут неприятности на свою задницу, а потом с пеной у рта
истерят....настамнет....авыдокажите. Типа обидели великую и сопли вытирают.
Нет великой страны.
Это величие России уничтожает воро\бандито\мафиозо\клан.
Планомерно. и целенаправленно.
В своих выступлениях Путин не раз с большием пиететом цитировал философа-белоэмигранта Ивана Ильина.
Даже в послании Фед. собранию в 2006 г. что-то там ввернул про "русскую государственную волю, силу и честь".
Ильина очень любит Сурков, а также Михалков, и другие "достойные" люди.
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...».
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
Сбывается мечта идиотов.
verynaive 14 марта 2018 | 11:52
Надо выгнать всех богачей из Англии и конфисковать их активы. Граждане России будут душевно рады.
podwodnik 14 марта 2018 | 11:54
При всём уважении - сопляки. Пока они будут в сто первый раз грозить пальчиком Путин переназначится на волне поднятого, скорее всего им самим, патриотического накала. По месту и главное времени отличная спецоперация "Кольцо врагов". Теперь спасти Россию на "выборах" дело чести каждого избирателя. А британцы пусть вспомнят Чеберлена, который привёз им "мир" из Мюнхена. Ничего не меняется.
ivan444 14 марта 2018 | 12:25
podwodnik: Да кто его признает законным президентом, особенно из-за выборов на оккупированной территории Крым, что запрещено международными законами. Появится очередной невыездной Ким -Чен-Пу, нерукопожатный.
varlam59 14 марта 2018 | 11:56
Тэреза Мэй обкакалась при всеобщем обозрении.
andre_klimov 14 марта 2018 | 12:01
Заголовок новости - об угрозе санкцийсо стороны Британии. А текст - об отказе Москвы и её угрозах. Господа новостники, неужели не осталось в редакции никого, кто бы это понимал?
cereo 14 марта 2018 | 12:14
В справочник посмотрите, у стран долю в мировой "значимости по экономике", и всё ясно, может Лондон дать "24 часа" или нет, и "эта тётка с немытой головой" из мида "неадекват".
tks 14 марта 2018 | 12:14
"Обвинение в зеркале"- главное оружие адептов секты Ботоксного Пу-импеРАШКИ.
kaplan911 14 марта 2018 | 12:18
Наша власть пытается опустить железный занавес перед цивилизованным миром и доить
дальше этих терпил.
Подальше от назойливых глаз.
Не ?
mardian 14 марта 2018 | 12:28
Медленно но уверено Россия превращается в страну-изгоя.