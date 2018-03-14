В адрес родственников физика Стивена Хоккинга приходят соболезнования со всего мира...

В связи с его кончиной скорбят учёные, политики и знаменитости. В заявлении НАСА говорится, что теории Хоккинга выявили особенности Вселенной. В Гринпис поблагодарили учёного за то, что он дал человечеству понимание своей роли в мире. Свои соболезнования в различных соцсетях выразили уже несколько миллионов китайцев. В КНР британский учёный пользовался очень большой популярностью Его ценили не только за научные открытия, но и за то, как он упорно продолжал работать, несмотря на тяжелейший недуг.

Сегодня Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни.