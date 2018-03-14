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11:30, 14 марта 2018

В адрес родственников физика Стивена Хоккинга приходят соболезнования со всего мира

В связи с его кончиной скорбят учёные, политики и знаменитости. В заявлении НАСА говорится, что теории Хоккинга выявили особенности Вселенной. В Гринпис поблагодарили учёного за то, что он дал человечеству понимание своей роли в мире. Свои соболезнования в различных соцсетях выразили уже несколько миллионов китайцев. В КНР британский учёный пользовался очень большой популярностью Его ценили не только за научные открытия, но и за то, как он упорно продолжал работать, несмотря на тяжелейший недуг.

Сегодня Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни.

Комментарии

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dataan 14 марта 2018 | 11:34

Ну просто обрыдались все" учёные, политики и знаменитости мира". Ну просто море слёз безутешных. Ну как же теперь жить то будем?! Гы.

patrik03 14 марта 2018 | 11:36

В адрес родственников физика Стивена Хоккинга приходят соболезнования со всего мира...

Это Стивен Хоккинг изобрёл ионизатор воды "Аквалайф", которыми Алексей Венедиктов торгует?

strl_s 14 марта 2018 | 11:47

блин главный атеист мира помер

clingerwinger 14 марта 2018 | 11:48

А путин сдохнет, никто так писать не будет.

murad_manapov 14 марта 2018 | 12:03

clingerwinger: патрики разбегутся в тот же миг

varlam59 14 марта 2018 | 12:05

Стивена Хокинга тоже Путин убил? А чего, плюсуйте его смерть ко всем другим провокациям. Мы не удивимся.

blindpew_33 14 марта 2018 | 12:16

Кстати, а почему Эхо, против обыкновения, не закрыло комменты в материалах о смерти человека?
Пожалели бы память замечательного учёного.
Ольгинские дристуны и здесь не могут сдержать свои позывы - см. ниже.

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