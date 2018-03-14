Английский клуб Манчестер Юнайтед не смог выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, уступив испанской Севилье

Перед ответным матчем ситуация для знаменитой английской команды вовсе не была угрожающей. Ничья в гостях, пусть и без забитых мячей – прекрасный плацдарм для домашней победы. Нужно было просто выиграть, но это оказалось совсем непросто. Севилья была легче, быстрее и лаконичнее. Манчестер играл натужно и моментов почти не создал, а закончилось это все печально для англичан. Тренер Севильи Винченцо Монтелла приберег на второй тайм лучшего бомбардира команды в Лиге Чемпионов Виссама бен Йеддера. Едва появившись на поле он забил два гола в течении в четырех минут и закрыл историю. Гол Ромелу Лукаку ничего не изменил — 2-1 в пользу Севильи. Во втором матче дня донецкий Шахтер проиграл Роме 0-1. Итальянцев, помимо мяча Эдина Джеко вывел в четвертьфинал гол, который они забили в гостях.

Сегодня станут известны еще два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов. Либо Барселона, либо Челси прекратит борьбу за трофей.