Английский клуб Манчестер Юнайтед не смог выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, уступив испанской Севилье
Перед ответным матчем ситуация для знаменитой английской команды вовсе не была угрожающей. Ничья в гостях, пусть и без забитых мячей – прекрасный плацдарм для домашней победы. Нужно было просто выиграть, но это оказалось совсем непросто. Севилья была легче, быстрее и лаконичнее. Манчестер играл натужно и моментов почти не создал, а закончилось это все печально для англичан. Тренер Севильи Винченцо Монтелла приберег на второй тайм лучшего бомбардира команды в Лиге Чемпионов Виссама бен Йеддера. Едва появившись на поле он забил два гола в течении в четырех минут и закрыл историю. Гол Ромелу Лукаку ничего не изменил — 2-1 в пользу Севильи. Во втором матче дня донецкий Шахтер проиграл Роме 0-1. Итальянцев, помимо мяча Эдина Джеко вывел в четвертьфинал гол, который они забили в гостях.
Сегодня станут известны еще два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов. Либо Барселона, либо Челси прекратит борьбу за трофей.
Комментарии8
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scull 14 марта 2018 | 11:07
Путин МЮ отравил, к гадалке не ходи...
olegleon 14 марта 2018 | 11:11
"Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018
Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель призвал не смешивать футбол и политику в связи с предстоящим чемпионатом мира." (РБК)
ну вот немцы уже послали Терезу далеко.
kochar 14 марта 2018 | 11:21
Посмотрел я этот матч до конца.
Постарел и отупел Жозе́ Ма́риу душ Са́нтуш Моури́нью Фе́лиш.
Разогнал классных игроков и пригласил второй сорт,вот и наказан.
Надо его уже в помойку или в нашу первую лигу.
zebumniza 14 марта 2018 | 12:07
kochar: Вы правы, высокое самомнение мешает профессиональной работе, к сожалению, всегда.
tomorrow_never_knows 14 марта 2018 | 11:23
Переводчик из МЮ сделал скучнейшую команду и результат логичен. Севилья играла лучше и ярче. Больше всего мне не понравились комментаторы этого матча, Бивис и Батхед. А слово "севилианцы" чуть не поцарапало мозг, этим двум точно! Срочно переименовать оперу Россини!!!
chichanik 14 марта 2018 | 11:43
tomorrow_never_knows: В опере прилагательные
Что вы предлагаете - севилец и севилька?
tomorrow_never_knows 14 марта 2018 | 12:13
chichanik: Севилианский цирюльник... По логике комментаторов МатчТВ.
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 11:28
Срочно собрать совет палаты лордов - здесь явно прослеживается след Кремля.