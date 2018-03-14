Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак был допрошен прокуратурой по делу о коррупции
Экс-лидера страны обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.
Первый эпизод, по которому обвиняют Ли Мён Бака, связан с нелегальным фондом, созданным через компанию, принадлежавшую брату экс-президента Южной Кореи. Она специализируется на производстве автозапчастей. Следствие считает, что фактическим владельцем компании был сам Ли Мён Бак, который через нее отмыл около 30 млн долларов. Другой эпизод – получение взяток от национальной разведки, корпорации Samsung и различных банков. Прокуратура считает, что бывший южнокорейский президент получил таким образом более 10 млн долларов. Сам Ли Мён Бак, бывший президентом с 2008 по 2013 годы, сказал перед зданием прокуратуры, что хотел бы попросить прощения за то беспокойство, что он доставил людям. При этом он выразил надежду, что станет последним экс-президентом, который дает показания в прокуратуре, передает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейское телевидение.
Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским президентом, оказавшимся в центре коррупционного скандала. Так, например, весной прошлого года из-за обвинений во взяточничестве была отстранена его преемница Пак Кын Зе.
Комментарии4
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olegleon 14 марта 2018 | 11:09
"получение взяток от национальной разведки,"
а вот это действительно круто!
patrik03 14 марта 2018 | 11:18
Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак был допрошен прокуратурой по делу о коррупции...
Все израильские и корейские премьер-министры и президенты, после отставки сидят в тюрьме. Азиаты.
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 11:09
Ерунда какая-то, даже до сотни миллионов не дотягивает.
В России любой "эффективный менеджер" миллиарды наворовал, но никому в голову не придёт их допрашивать.
budweiser23 14 марта 2018 | 11:19
Детский сад! Не наш уровень!