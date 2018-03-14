Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак был допрошен прокуратурой по делу о коррупции...

Экс-лидера страны обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.

Первый эпизод, по которому обвиняют Ли Мён Бака, связан с нелегальным фондом, созданным через компанию, принадлежавшую брату экс-президента Южной Кореи. Она специализируется на производстве автозапчастей. Следствие считает, что фактическим владельцем компании был сам Ли Мён Бак, который через нее отмыл около 30 млн долларов. Другой эпизод – получение взяток от национальной разведки, корпорации Samsung и различных банков. Прокуратура считает, что бывший южнокорейский президент получил таким образом более 10 млн долларов. Сам Ли Мён Бак, бывший президентом с 2008 по 2013 годы, сказал перед зданием прокуратуры, что хотел бы попросить прощения за то беспокойство, что он доставил людям. При этом он выразил надежду, что станет последним экс-президентом, который дает показания в прокуратуре, передает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейское телевидение.

Ли Мён Бак стал пятым по счету южнокорейским президентом, оказавшимся в центре коррупционного скандала. Так, например, весной прошлого года из-за обвинений во взяточничестве была отстранена его преемница Пак Кын Зе.