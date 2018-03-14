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11:01, 14 марта 2018

В США будут созданы космические войска

Об этом заявил Дональд Трамп – по его словам, новое подразделение может стать реальностью уже совсем скоро.

Новая национальная стратегия Трампа «рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море» — об этом сам президент США заявил в ходе выступления на базе морской пехоты в Сан-Диего. «У нас есть воздушные силы. И будут космические силы» — приводит слова Трампа The Washington Post. Президент добавил, что сначала концепция создания такого рода войск была шуткой, но затем он передумал и решил, что это «отличная идея».

На заявление Трампа уже отреагировали в России – по мнению вице-премьера Дмитрия Рогозина, если заявление Трампа означает размещение оружия в космосе, то США «открывают ящик Пандоры». Об этом чиновник написал в Facebook.
Оружие массового поражения действительно запрещено размещать на орбите Земли, на Луне и на спутниках. Соответствующий договор между США и Советским Союзом был заключен еще в 1967 году. Обычных вооружений документ не касается.

С момента заключения договора о космосе к нему присоединились больше 100 стран.

Комментарии

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olegleon 14 марта 2018 | 11:04

США позже СССР запустили спутник. США позже СССР запустили в космос человека. и даже в создании космических войск США отстали от России

arye_11 14 марта 2018 | 11:06

olegleon:
Но США создают именно, что космические силы, а в России они как-то больше комические.

evgolius7 14 марта 2018 | 11:09

В американской армии будут созданы космические силы

Блестящая многоходовка Путина!!!
Он гений в своём воровско-патриотическом угаре!

dataan 14 марта 2018 | 11:19

Дааааа.....
Не те уже пиндосы, которые были в 50-80х годах....
Ушли те, матёрые специалисты, оставив после себя ленивых лохов, которые гробят страну пиндосию на корню. Даже как то с ними состязаться уже не охота России стало. Не интересно. Как с детьми. :)

doch_nic 14 марта 2018 | 11:33

dataan: Точно, Рогозин батутом все космические войска США уничтожит. Он у него большой, как и его морда.Дружок, один Маск весь Роскомос делает одной левой. В прошлом году у него было столько же запусков, сколько и всей России. А по тоннажу больше. Так что ты Россию пожалей, она в глубокой заднице осталась. И уже навсегда. Исполоьзует то, что сделано 40 лет назад. И этих людей уже точно нет в России. Многие как раз в США.

vikwlad 14 марта 2018 | 12:22

Какой смысл в размещении оружия в космосе? Спутники по орбите Земли летают с громадной скоростью - 7,9 км/сек. И, если с этого спутника выпустить ракету по наземной цели, то эта ракета просто сгорит в атмосфере, не долетев до цели. А вот ракеты ПРО вполне можно там разместить, т. к. они будут сбивать те ракеты, которые вышли в космос. Так же эффективны будут станции слежения за вражеской территорией и, запускаемыми с неё ракетами.

vasilevich58 14 марта 2018 | 11:54

dataan: " Даже как то с ними состязаться уже не охота России стало. Не интересно. Как с детьми. :)"
__________________________________________________________________
Мания величия на основе мультиков Путина - ещё одно тяжёлое заболевание мозга у российской ваты!

Ватный мозг не способен даже сравнить ВВП и военные бюджеты США и РФ.
Вате не кажется странным, что вся техника, программное обеспечение и прочее, создание чего основано на высоких технологиях у нас исключительно импортное, а "супероружие" не имеет аналогов в мире.

pit_heap 14 марта 2018 | 11:22

evgolius7: А еще Трамп в том же выступлении пообещал полет на Марс.Так что угар в США гораздо круче.

kaplan911 14 марта 2018 | 12:13

evgolius7: \\ Блестящая многоходовка Путина!!!
Он гений в своём воровско-патриотическом угаре! \\

Внешняя политика власти России укрепляет обороноспособность США и увеличивает
финансирование ВПК Америки.
Класс!

pit_heap 14 марта 2018 | 11:19

arye_11: министр обороны Джим Маттис в письме инициатору законопроекта – республиканцу Майку Тернеру, председателю подкомитета по стратегическим вооруженным силам Палаты представителей, написал: "В то время, когда мы пытаемся интегрировать совместные военные функции МО, я не хочу, добавлять отдельный вид, который, вероятно, представляет местечковый подход к космической деятельности", - писал Маттис. Он ясно указал, что выступает против создания "дополнительного организационного и административного хвоста".

doch_nic 14 марта 2018 | 11:36

pit_heap: Может Мэттис и прав, Трамп любит рекламу и треп.
Но в любом случае в космосе США делает Россию на раз.
У России и близко нет того, что делает Маск.

pit_heap 14 марта 2018 | 11:43

doch_nic: ага-ага.А световые мечи выдадут или пока только радужные?

fig_wam 14 марта 2018 | 12:01

pit_heap: Световые фаллоимитаторы, таких пидоров как ты драть.
Российский комплекс неполноценности ярко проявляется в вопросе космоса.
Знаете, что проигрвли, проиграли навсегда и истерите.
Один Маск сделал весь Роскосмос. А ведь в США таких фирм несколько.

Голубок0, все сейчас электроника решает. Которой в России уже нет и не будет.
А железо ... оно и есть железо.

tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 11:22

arye_11: Вам заднеприводным достаётся лишь велосипед со встроенным фаллоимитатором встроенным в седло.

antiboh 14 марта 2018 | 11:09

olegleon: Этточно- отстали.А чож тогда рогозин про ящик? или он не в курсе ,что у нас уже давно ВКС..))
Вот только Боинга х-37 у нас нет и не будет,а у них он уже налетал достаточно,испытан годами и закинуть на него оружие -два пальца для пиндосов..

olegleon 14 марта 2018 | 11:18

antiboh: так это же Рогозин. что с него взять, кроме "освоенных" миллиардов?
насчёт Боинга. да, можно и на него закинуть оружие, а можно просто запустить МБР и ....
победителей то в этой войне всё равно не будет

fig_wam 14 марта 2018 | 12:10

olegleon: Только такие дебилы как ты могут всерьез говорить о запуске МБР.
По своимс внукам Путин МБР запустит. Жди, дружок.

Грозят МБР для утешения таких дебилов как ты.
Иначе же у вас ничего не останется. Вы и таку унижены до предела, а тут последнюю игрушку отнимут.

Читай поуойного Бжекзинского.
Он говорил, что путин не Гитлкер. Гитлер не стремился к личному обогащению и капиталов в США не имел. В Англии тоже.
\ руководство НДСАП в Майами и Флориде осоь\бняки не покупали. И нью-Йорке недвижимость не скупали.

dataan 14 марта 2018 | 11:22

antiboh: :)))))))))))))))))) Эти Боинги хорошо горят и падают даже от самого дешевого ПЗРК 70х годов. Так что пусть закидывают на него и оружие, и всё что хотят. :)

fig_wam 14 марта 2018 | 12:05

dataan: трепло ьы дешевое.
Ты Боинг с российскими Су спутал, вот их на раз в Сирии сбивают и ПЗРК в том числе.

daos15 14 марта 2018 | 11:11

olegleon: Когда то пиндосы уже пытались создать СОИ. Помню статью одного учёного из США в 80 годах, как СССР сможет за сутки вывести все военные спутники) Минимальными затратами и эффективно - запуск на известную орбиту грузовой старенький прогресс начинённый шариками из подшипников и выпустить их, вот и всё )))

aisterh 14 марта 2018 | 11:20

daos15: сам ты пиндос...

arye_11 14 марта 2018 | 11:21

daos15:
Когда то пиндосы уже пытались создать СОИ...
___________________________________________________________
Давос.
Да ты рехнулся, малой!
Когда это США "пытались создать СОИ"?
Никто и ничего не пытался.
Программа СОИ - это был такой тонкий и скользкий блеф, на который купился СССР, поскользнулся, да и сломал себе шею.
Абсолютная деза для дурачков.
Ну и кто виноват что вами правят дурачки?

danko_fuflo 14 марта 2018 | 11:27

arye_11: член.

olegleon 14 марта 2018 | 11:28

arye_11: ты напоминаешь ребёнка, который сначала говорит, что что-то сделает, а потом, когда ничего не смог, начинает заявлять "да я пошутил. я и не собирался"

dataan 14 марта 2018 | 11:26

daos15: Да, такой способ имел место быть. Сейчас уже не солидно как то шариками пугать пиндосов. Там, на верху, уже все натовские спутники под контролем наших операторов. Пиндосы об этом похоже догадываются, но сделать уже ничего не могут. Нельзя же вернуть спутники назад, перепотрошить их, и запустить заново. :)

vlabumur 14 марта 2018 | 11:19

olegleon: США отстали от России
+++++++++++++++++++++++++++++++
Хорошая шутка,может мы и на Луну летали,

olegleon 14 марта 2018 | 11:26

vlabumur: американец? поскольку только американцы считают, что вывод первого спутника на орбиту и запуск человека в космос это мелочи, а самое главное было прилететь на Луну. правда никто не может объяснит зачем, но американцы только этим и могут гордиться. и ещё. летать то летали, но повторить не могут. а вот спутники запускаются и космонавты летают.

pit_heap 14 марта 2018 | 11:28

vlabumur: а про луноход вы не в курсе?

from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 11:31

olegleon: Ой и не говори , пассажир , и на Луну хромосомные первые высадились и марсоход на Марс - тоже первые . С вами хорошо говно хлебать - вы всюду первые :)))

ematveev 14 марта 2018 | 11:05

Хомячки, вперед, шутить про "космические силы"!

Ой, это же космические силы США! Тогда без кавычек и говорить только с придыханием! Хозяйские ж силы: про них - только так....

post_v 14 марта 2018 | 11:05

Чего Рогозин дурака из себя строит?

"Воздушно-космические силы Российской Федерации включают:
рода войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические войска;
специальные войска (воинские части и подразделения: радиоэлектронной борьбы; связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления; инженерные, метеорологические); воинские части (подразделения) технического, тылового обеспечения и охраны органов военного управления;
военно-учебные заведения и научно-исследовательские организации.

(с сайта Министерства обороны России)

mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 11:07


Видимо, Трампа напугал агрессивный хомяк рагозин, который угрожающе трясёт своими защёчными мешками, до отказа набитыми наворованным баблом?

danko_fuflo 14 марта 2018 | 11:21

mikhail_spb_: видимо, вероятно, врядле, баблом. Юморной.

tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 11:25

mikhail_spb_: Отличие тебя от Рогозина: - Рогозин прячет ворованное бабло за щеки, а ты заталкиваешь его в свою раздолбанную задницу.

nitsahon 14 марта 2018 | 11:19

старина Трамп,по-моему,хочет создать комические войска...
специално выделять из нынешней структуры ам.воор.сил еще и косм.войска - особого смысла не имеет..

tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 11:19

Насмотревшись звёздных войн Дональд решил вступить в космические войска. Интересно кем он там себя ассоциирует?

captainobvious 14 марта 2018 | 11:21

...в то время, когда боевые американские звездолеты бороздят просторы Голливуда... )))

ivar1964 14 марта 2018 | 11:34

Рогозин забыл очевидное: Россия создала такие войска раньше (Косми́ческие войска́ — род войск в составе Воздушно-космических сил России (ВКС России). Космические войска предназначены для обеспечения безопасности России в космической сфере.
Как отдельный род войск существовал в Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС России) в 2001 — 2011 годах. С 1 декабря 2011 года преобразованы в Войска воздушно-космической обороны[1]. С 1 августа 2015 года воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил.)

Так кто же открыл "ящик Пандоры"?

askol2016 14 марта 2018 | 11:35

Подумаешь, космические... У нас гораздо круче - подводно-космические!

kaplan911 14 марта 2018 | 12:09

\\ В США будут созданы космические войска. \\

Такое ощущение, что наша внешняя политика работает на развитие ВПК США.

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