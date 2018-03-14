\\ В США будут созданы космические войска. \\

Об этом заявил Дональд Трамп – по его словам, новое подразделение может стать реальностью уже совсем скоро.

Новая национальная стратегия Трампа «рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море» — об этом сам президент США заявил в ходе выступления на базе морской пехоты в Сан-Диего. «У нас есть воздушные силы. И будут космические силы» — приводит слова Трампа The Washington Post. Президент добавил, что сначала концепция создания такого рода войск была шуткой, но затем он передумал и решил, что это «отличная идея».

На заявление Трампа уже отреагировали в России – по мнению вице-премьера Дмитрия Рогозина, если заявление Трампа означает размещение оружия в космосе, то США «открывают ящик Пандоры». Об этом чиновник написал в Facebook.

Оружие массового поражения действительно запрещено размещать на орбите Земли, на Луне и на спутниках. Соответствующий договор между США и Советским Союзом был заключен еще в 1967 году. Обычных вооружений документ не касается.

С момента заключения договора о космосе к нему присоединились больше 100 стран.