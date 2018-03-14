В Великобритании скончался знаменитый физик Стивен Хоккинг

Он умер в своём доме в Кембридже на 77-м году жизни. За вклад в науку учёный получил множество наград. Всего он этого достиг, несмотря на тяжёлое заболевание. Хоккинг большую часть своей жизни провёл в инвалидном кресле и не мог говорить.

Наибольшую известность Хоккингу принесло изучение теории возникновения мира в результате Большого взрыва, а также «чёрных дыр».

Хокинг был человеком, который по-настоящему предан науке. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Ландау РАН Алексей Старобинский, который лично его знал. «Это был человек, действительно преданный науке, выдающийся ученый. То несчастье, которое с ним случилось, оно ограничило его физические возможности, возможности отвлекаться, и привело к тому, что он постоянно был сосредоточен на науке. Ему требовалось очень много времени, чтобы выразить свои мысли, и он, естественно, старался их выразить наиболее лаконично и в афористической форме», — сказал он. А.Старобинский отметил, что С.Хокинг сделал ряд важных открытий в таких сферах, как классическая гравитация, квантовая гравитация и космология. «Если говорить, какая работа оказала влияние на всю гравитацию — это его первая работа по классической гравитации, его теорема, известная как теорема Пенроуза-Хокинга, о том, что сингулярность является типичной», — пояснил он. А.Старобинский добавил, что поставил бы С.Хокинга в один ряд с такими известными физиками, как создателем «Фридмановской модели вселенной» Александром Фридманом и внесшим огромный вклад в изучение асторфизики и космологии ученым Яковом Зельдовичем.