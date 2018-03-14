В германском парламенте сегодня пройдет голосование по избранию Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ
Результат считается предсказуемым, поскольку три партии коалиции обладают большинство голосов в бундестаге.
Почти через шесть месяцев после выборов в бундестаг Ангела Меркель должна в четвертый раз стать главой германского кабинета министров. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в соответствии со статьей 63 конституции страны уже 5 марта предложил ее кандидатуру на пост канцлера.
Для избрания Меркель необходимо абсолютное большинство голосов всего парламента, состоящего из 709 депутатов. Поэтому лидеры трех правительственных партий призвали членов своих фракций не манкировать тайным голосованием, которое начнется в 9 часов местного времени.Теоретически у сторонников Меркельна 44 голоса больше. Считается, что даже если найдется несколько ренегатов, выборы пройдут в пользу заявленного кандидата. Однако на сто процентов от сюрпризов никто не застрахован.
Если Меркель будет избрана, президент ФРГ провозгласит ее канцлером, затем все члены нового кабинета министров принесут торжественную присягу.Коалиционный договор трех партий будущего правительствабыл подписан уже в понедельник.
В случае если Ангела Меркель не наберет необходимое количество голосов, депутаты бундестага должны предложить другую кандидатуру канцлера, выборы которого последуют через две недели.
Комментарии5
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ematveev 14 марта 2018 | 10:36
Братья-либерасты, как же так? А как же демократия? Все силы на спасение надо бросить!
Ведь четвертый срок, несменяемость власти, утрата свобод, нарушения конституции...
scull 14 марта 2018 | 10:37
Предсказуемость? Та не может быть...
komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 10:39
выборы фальсифицируют. группа прикормленных партийцев, в едином порыве, голосуют на Ангелу Смерти.
народ безмолвствует. рабы они и есть рабы
velbkeirf1 14 марта 2018 | 10:40
Результат считается предсказуемым, поскольку три партии коалиции обладают большинство голосов в бундестаге.....................
Хочется от души поздравить фрау Меркель и всех женщин Германии!
ematveev 14 марта 2018 | 10:48
velbkeirf1:
А хомячков местных? Хомячков-то пошто забыл поздравить: для них это тоже праздник...