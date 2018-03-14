Тиллерсон: Текущие действия российских властей вызывают беспокойство
Текущие действия российских властей вызывают беспокойство. Об этом сказал на своём последнем брифинге в Госдепартаменте США экс-глава ведомства Рекс Тиллерсон: «Остается еще много работы по реагированию на тревожное поведение и действия российского правительства. Россия должна тщательно оценивать, какие действия с ее стороны будут в наибольшей степени отвечать интересам ее народа и всего мира. Продолжение движения по текущей траектории может привести страну к еще большей изоляции. А такая ситуация не будет отвечать чьим-либо интересам».
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста главы Госдепа. По его словам, причиной стали многочисленные разногласия по поводу внешней политики страны.
Комментарии10
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komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 10:36
увольнение Тиллерсона, вызывает у меня сильное беспокойство
clingerwinger 14 марта 2018 | 10:40
komiccap_nkvd: У меня сосед сутра до ночи гуляет дебоширит и музыку громко слушает. Я уже 2й год выражаю своё беспокойство и глубокую озабоченность. Думаю ввести против него санкции - перестану отмывать в подъезде его ссанину каждый день. Буду отмывать его ссанину по четным дням недели.
patrik03 14 марта 2018 | 10:43
Тиллерсон: Текущие действия российских властей вызывают беспокойство...
Чего-чего? Иди давай, хватит свистеть уже.
evgolius7 14 марта 2018 | 10:47
Путин:
«А зачем нам такой мир, если там нельзя никого травить, взрывать, убивать, насиловать и грабить?»
sg75g 14 марта 2018 | 10:47
komiccap_nkvd:
Тому, кто назначает президентов сша, уволить какого то главу госдепа как коси вадза об асфальт ..
clingerwinger 14 марта 2018 | 10:38
А я все думаю, что это беспокоиться перестали и выражать глубокую озабоченность. Ан нет, - все в порядке. Беспокойство есть.
ansata 14 марта 2018 | 10:46
Текущие действия российских властей вызывают беспокойство
+++++++++++++++++++++++++++
Не у вас одного.
velbkeirf1 14 марта 2018 | 10:46
Муж неожиданно возвращается из командировки ложится на супружеское ложе и вдруг слышит шум под кроватью
Рекс это ты?
Да это я хозяин и лизнул руку
budweiser23 14 марта 2018 | 10:49
Прирождённый вождь, подверженный жажде власти, – это самый неподходящий для власти человек. И вот этот то парадокс и является причиной почти всех войн и революций в человеческой истории
Академик Сахаров
budweiser23 14 марта 2018 | 10:53
budweiser23: ошибка: это Борис Сахаров