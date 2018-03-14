Тиллерсон: Текущие действия российских властей вызывают беспокойство...

Текущие действия российских властей вызывают беспокойство. Об этом сказал на своём последнем брифинге в Госдепартаменте США экс-глава ведомства Рекс Тиллерсон: «Остается еще много работы по реагированию на тревожное поведение и действия российского правительства. Россия должна тщательно оценивать, какие действия с ее стороны будут в наибольшей степени отвечать интересам ее народа и всего мира. Продолжение движения по текущей траектории может привести страну к еще большей изоляции. А такая ситуация не будет отвечать чьим-либо интересам».

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отставке Тиллерсона с поста главы Госдепа. По его словам, причиной стали многочисленные разногласия по поводу внешней политики страны.