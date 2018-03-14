В американской армии будут созданы космические силы

Об этом во время посещения военно-воздушной базы в штате Калифорния заявил Дональд Трамп. По его словам, космос – это такое же поле боя, как суша, воздух и море. Американский президент подчеркнул, что раньше не думал об этом серьёзно, а теперь считает это отличной идеей.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин написал в Твиттере, что если заявление Трампа означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры.