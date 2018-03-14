В американской армии будут созданы космические силы
Об этом во время посещения военно-воздушной базы в штате Калифорния заявил Дональд Трамп. По его словам, космос – это такое же поле боя, как суша, воздух и море. Американский президент подчеркнул, что раньше не думал об этом серьёзно, а теперь считает это отличной идеей.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин написал в Твиттере, что если заявление Трампа означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры.
Комментарии35
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danko_fuflo 14 марта 2018 | 10:32
Вот это правильно!!!
ematveev 14 марта 2018 | 10:34
danko_fuflo:
Ждем обильных шуток братьев-либерастов по поводу "космических сил".
Тема-то опробована на РВКС, так? Или про хозяев шутить - язык немеет?
danko_fuflo 14 марта 2018 | 10:36
ematveev: я без шуток. Скоро им Украина из Австралии будет ракеты отправлять. Акули.
patrik03 14 марта 2018 | 10:40
Американский президент подчеркнул, что раньше не думал об этом серьёзно, а теперь считает это отличной идеей...
Космические Силы - это типа Звезда Смерти на кокаиновом двигателе? Это не так просто.
antiboh 14 марта 2018 | 10:51
patrik03: Дмитрий Рогозин написал в Твиттере, ..//
Стоп,Рогозин,это кто назвал первым свои воздушные силы ВКС? Американцы открыли ящик?
tvitov66 14 марта 2018 | 10:37
ematveev: тут не до шуток - сколько уже отечественных космолетов потеряно в песках Сирии?
Кстати про хозяев - ЧВК "Вагнер" с вашим хозяином Пригожиным ждет именно Вас!
olegleon 14 марта 2018 | 10:40
ematveev: тебе смешно, а они боятся без визы или гринкард остаться. а некоторые на это жизнь положили.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 10:43
olegleon: бабкаданко1? Так она из маями с пляжа не вылезает. Зажралась бабка. Там с Путиным борется, не на жизнь а на смерть. Даже клавиши горят!
doch_nic 14 марта 2018 | 10:53
danko_fuflo: Это она так жарит, что у тебя очко горит и ты забыть ее не можешь.
Небось все песика ее вспоминаешь, да?
danko_fuflo 14 марта 2018 | 10:54
doch_nic: вешайся.
doch_nic 14 марта 2018 | 10:51
ematveev: РКСВ действительно смешны.
При наличии весьма убогой техники они иными и ьыть не могуть. УК СШЩА есть кое-что посерьезнее.
Но ы любом случае это проявляется пустобрехство Трампа.
Он много делает, скрутил кремлинов в бараний рог (заставили?), но много и болтает.
from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 10:33
Это надо было давно сделать штатам.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 10:34
from_russia_with_boyaryshnik: Тебя забыли спросить. В следующий раз консультацию у коклотролля возьмут.
haldey 14 марта 2018 | 10:38
from_russia_with_boyaryshnik: А почему штатам? Почему не всем? Почему не Китаю?
Если ты считаешь их своими хозяевами и готов на цырлах перед ними танцевать, то это не значит, что все такие же идиоты!
Илон запустил автомобиль, ждем танк на орбите))) Это же американцы, полные тупицы)))
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 10:34
Противников у американских космических сил пока нет.
Разве что рагозинские батуты и мультики нацдилера.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 10:38
mikhail_spb_: юморной тролль. Пока нет. Разве, вероятно, возможно, врядле, часом.
sg75g 14 марта 2018 | 10:39
mikhail_spb_:
Ты, дурачок, не поверишь, но даже маленькая КНДР может стать таким рпотивником. Вывести какой-нибудь металлолом на орбиту в обратном направлении - и через полтора часа ни у кого не останется ни спутников, ни "космических сил", ни GPS, то бишь средств управления крылатыми ракетами. И придется по старинке летать над ней бомберам под огнем ПВО. А вот Российские ракеты куда надо и по звездам долетят. То же по старинке. Да, это оружие судного дня. Но сли до этого дойдет, так будет.
doch_nic 14 марта 2018 | 10:57
sg75g: Я понимаю, что ты идиот, но что сделает металлолом на орбите?
Тем более и выводить его КНДР нечем.
Разве что ты свой анал Ыну в аренду предоставишь и пердеть будешь сильно.
Тупые дебилы, вроде тебя, несут бред, который даже сами не понимают.
Придурок сраный, ракеты по звездам никогда не летали.
tvitov66 14 марта 2018 | 10:40
mikhail_spb_: у нацЛидера пока нет космических мультиков - значит БУДУТ! Нарисуют ещё более длинно-толстые ракеты с ещё более непредсказуемой траекторией
ltric 14 марта 2018 | 10:34
А у нас ВКС ! Можем, наконец, стучать кулаком в грудь - пиндосы нас копируют.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 10:41
ltric: украинцев?
tks 14 марта 2018 | 10:35
А то, что в РФ военноКОСМИЧЕСКИЕ силы есть, это не ящик Пандоры, открытый раньше и первыми?
tks 14 марта 2018 | 10:37
tks: Воздушно-космические силы (ВКС) — вид Вооружённых Сил Российской Федерации. Что там Рогоза по чему елозит и что там у себя чешет?
sensei54 14 марта 2018 | 10:46
tks: Что там Рогоза по чему елозит
.................................
Он хоть и болван, но даже своим рудиментарным мозгом соображает, что ВКС РФ - это только лозунг на плакате в казарме.
То есть, сразу почуял разницу.
avp235 14 марта 2018 | 10:35
Представляю Рогозина на батуте с ящиком Пандоры в руках.
clingerwinger 14 марта 2018 | 10:35
Почему-то все забывают про подземный театр военных действий. Подземные войска и земляные торпеды еще нужно придумать.
punyoshohlai 14 марта 2018 | 10:44
clingerwinger: все забывают про подземный театр военных действий
Участники всех театров в концце концов сгруппируются там.
tvitov66 14 марта 2018 | 10:45
clingerwinger: дык нарисуй, глядишь нацЛидер еще презентацию в манеже устроит
sensei54 14 марта 2018 | 10:51
clingerwinger: Подземные войска
...............................
Тихха! Не ровён час прознают, и создадут.
На хрена нам очередное позорище.
gvs 14 марта 2018 | 10:36
Если такие же, как у нас, то флаг в руки )))
platonnekafrin 14 марта 2018 | 10:38
А у нас уже есть! Наши космолёты даже до Сирии долетают! Правда,бывает, бьются об одну планету - Земля мешается им в Космосе.
budweiser23 14 марта 2018 | 10:39
Мнение Димы рогозина очень важно!
Спасибо Путену, что у нас в стране не первый год существуют воздушно-космические войска .... с Путиным мы всегда впереди планеты всей!
blindpew_33 14 марта 2018 | 10:48
Трамп и Рогозин - два сапога пара, созданы друг для друга. При всех различиях, сходство налицо.
Замечательные 3.14здоболы и фантазёры.
Пусть рубятся в космическую войнушку по компу.
zurrog_ 14 марта 2018 | 10:48
Мы уж давно создали. ) Правда, теперь придётся наши ВКС в "военно-галактические силы" переименовать. Чтобы впереди быть американцев и дальше.
grossalexis032018 14 марта 2018 | 10:58
Портосы - США пошли по давно опробованному в СОвке и Рюсси пути ;)) Просто части ВВС, которые раньше и так занимались космосом выведены в отдельное подчинение. Та к поступили в свое время рашкованы - и это было правильно. Вот только не надо их опять сводить с обычными летунами - получится такое же посмешище как в случае с Рогозиным.