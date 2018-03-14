Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни
Британский физик Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни. В заявлении семьи говорится, что он был необыкновенным человеком, чьи работа и наследие будут жить многие годы. Дети учёного Тимоти и Люси пишут, что мужество и настойчивость их отца с блеском и юмором вдохновляли людей по всему миру.
Ещё в начале 60-х годов у Стивена Хоккинга диагностировали амиотрофический склероз, 20 лет спустя после пневмонии он потерял способность говорить. Учёный пользовался синтезатором речи.
Британский физик является автором множества научно-популярных книг. Он автор теории испарения «чёрных дыр» за счёт радиации.
Комментарии3
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patrik03 14 марта 2018 | 10:38
Стивен Хоккинг скончался на 77-м году жизни...
Своими сообщениями-пересообщениями, "Эхо Москвы" из любого новопреставленного клоуна сделают.
kail34 14 марта 2018 | 10:43
patrik03: Господи! Ну какой же ты дурак! Хокинг и человек и ученый с большой буквы. Британии можно только позавидовать,что этот человек был англичанином.
patrik03 14 марта 2018 | 10:56
kail34:
Ты не больной? Я хрен положил на тебя, Британию и Теорию большого взрыва.