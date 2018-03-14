Михалина Лысова выиграла свою 15 медаль Паралимпийских Игр
Это четвертая медаль Михалины в Пхенчхане, которая выступает в категории слабовидящих спортсменок. До этого у нее уже был полный комплект наград – золото в биатлонной гонке на 6 километров, серебро на 10 километров и бронза на дистанции 15 километров в лыжах. Лысовой помогал ведущий Алексей Иванов. Дуэт уступил только белорусской спортсменке Светлане Саханенко. Свою первую медаль Михалина выиграла в 17-летнем возрасте, в Ванкувере 8 лет назад. Шестикратной паралимпийской чемпионкой стала Анна Миленина в категории стоя. Сегодня он победила в лыжном спринте и эта награда для нее третья в Пхенчхане. В категории сидя бронзу в лыжном спринте завоевала еще одна россиянка Марта Зайнуллина. Марта уступила легендарной немецкой паралимпийке Андреа Эскау, которая завоевала серебро в возрасте 46 лет.
Паралимпийские Игры в Пхенчхане продлятся до 18 марта.
Комментарии3
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patrik03 14 марта 2018 | 10:20
Михалина Лысова выиграла свою 15 медаль Паралимпийских Игр...
Красотка.
doch_nic 14 марта 2018 | 11:01
patrik03: Инвалидка, вообщек-то.
Если верить, конечно.
А как проверить? сказала, что плохо видит. Слепая, значит. Но стреляет точно. Нюхом берет?
ltric 14 марта 2018 | 10:37
Какой это мельдоний кратковременно улучшает зрение? Никак это "Новичок" в гомеопатической концентрации?