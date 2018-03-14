Михалина Лысова выиграла свою 15 медаль Паралимпийских Игр...

Это четвертая медаль Михалины в Пхенчхане, которая выступает в категории слабовидящих спортсменок. До этого у нее уже был полный комплект наград – золото в биатлонной гонке на 6 километров, серебро на 10 километров и бронза на дистанции 15 километров в лыжах. Лысовой помогал ведущий Алексей Иванов. Дуэт уступил только белорусской спортсменке Светлане Саханенко. Свою первую медаль Михалина выиграла в 17-летнем возрасте, в Ванкувере 8 лет назад. Шестикратной паралимпийской чемпионкой стала Анна Миленина в категории стоя. Сегодня он победила в лыжном спринте и эта награда для нее третья в Пхенчхане. В категории сидя бронзу в лыжном спринте завоевала еще одна россиянка Марта Зайнуллина. Марта уступила легендарной немецкой паралимпийке Андреа Эскау, которая завоевала серебро в возрасте 46 лет.

Паралимпийские Игры в Пхенчхане продлятся до 18 марта.