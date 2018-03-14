Z Архив новостей новости
5 14 6 1638
Эксклюзив Эха 10:02, 14 марта 2018

Массовые акции после выборов в российских регионах готовят только сторонники Владимира Путина и Павла Грудинина

Массовые акции после президентских выборов в российских регионах готовят только сторонники Владимира Путина и Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. Это стало известно газете КоммерсантЪ.

Сначала празднование присоединения Крыма к России, затем отмечание вероятной победы Путина на выборах. Так выглядит сценарий мероприятий сторонников президента. Регионы получили однозначные рекомендации собирать массовые акции в поддержку Путина на понедельник, рассказал газете Коммерсант собеседник в одной из областей в Центральной России. Уточнил: подавать уведомление должен не штаб Путина, а общественники. На 19е число по данным издания активисты Единой России готовят акции в частности в Саратове, Уфе, Ставрополе, Севастополе. Митинги, концерты, флешмобы. Готовы массово выйти на улицу и коммунисты. Для того чтобы отстоять Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. В Москве партия подала заявки на три акции. Они пройдут с понедельника по среду, рассказал изданию зампред ЦК Владимир Кашин. Уже согласован митинг левых сил в понедельник на Суворовской площади, он начнётся в 6 вечера. Коммунисты будут также митинговать в Ярославле, Екатернибурге, Владивостоке, Севастополе. Остальные шестеро кандидатов, включая Ксению Собчак и Григория Явлинского, по данным Коммерсанта к уличным акциям не готовятся. Ничего не знают о предстоящих митингах и в региональных отделениях ЛДПР.

Сторонники Алексея Навального, которого к выборам не допустили, планировали провести мероприятие в рамках акции «Забастовка избирателей» в день выборов. Столичные власти его не разрешили. При этом некий Василий Алёшин подал ряд заявок на проведение антикоррупционных акций на площадке Гайд-парка в Сокольниках. Число участников, заявленных в них невелико – от ста до пятисот человек.

Алексей Навальный рассказал о возможности одному и тому же гражданину проголосовать несколько раз на выборах 18 марта. Для этого нужно через систему «Мобильный избиратель» взять в разных МФЦ разные талоны-заявления о голосовании по месту нахождения.

В любом случае, по этой системе не получится проголосовать несколько раз одному и тому же гражданину, — сказала в эфире «Эха Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Элла Памфилова добавила, что системой «мобильный избиратель» воспользовались пять миллионов человек. Прием заявок приостановили за пять дней до выборов, чтобы успеть досконально проверить все заявления, — подчеркнула глава ЦИКа.¬

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 10:10


Забавно: бесправное народонаселение опять будут сгонять, как скот и заставлять изображать радость от новой незаконной пролонгации нацдилера.

zmeelov_1 14 марта 2018 | 10:21

Подпиндосам убиться об стену.. Ляпота!

prutkov100 14 марта 2018 | 10:38

А , не уважаемая Элла Памфилова , не хочет озвучить результаты "выборов" под детектором лжи ? Мне кажется , что по идее все заинтересованны в этом и власти , уверенные в победе и проигравшие ( в чем никто не сомневается ) . Если ни те ни другие на этом не будут настаивать , то все происходящее простой цирк и я в нем не хочу участвовать .

ts 14 марта 2018 | 10:11

Что -- они будут недовольны итогами выборов? Фальсификациями?

lenin3 14 марта 2018 | 10:44

ts: Ну-у,путиноиды будут недовольны,что не 146%,а грудининцы-просто,чтоб пошуметь...))

keg 14 марта 2018 | 10:13

подневольные бараны ещё не устали петь оды во славу царя...?

taglit 14 марта 2018 | 10:13

учитывая коммунистическую ватность населения россии, есть вероятность второго тура. Если едросы сцепятся с коммуняками, то выяснится, что едросы активничают только за деньги...

keg 14 марта 2018 | 10:24

taglit: да бросьте вы... сторонники Грудинина хотят просто собраться ,что бы поздравить путина с "честной" победой...

ostanovka 14 марта 2018 | 10:18

То есть, запланирован второй тур выборов?
Где кандидаты грудинин и Путин?
Остальным спасибо, свободны?

lisitsa1962 14 марта 2018 | 10:42

ostanovka: Ой, я Вас умоляю... Какой второй тур на стайне? Грудининцы будут отмечать свои 10%. "С первого раза и 10! Это отличный задел на будущее! вот через 6 лет мы им всем... мы их всех..."
В общем, "опять нет повода не выпить" :))

igor20012 14 марта 2018 | 10:20

Зачем ? После драки кулаками не машут. Кстати, довольно плохая примета: праздновать свою победу еще до того, как победил.

ugas 14 марта 2018 | 10:21

Неужели эти акции санкционируют?

vladimirbelarus 14 марта 2018 | 10:21

Проститутки за деньги будут голосовать за хуйло, потом за деньги будут радоваться тому, что натворили, а потом будут удивляться, почему к ним относятся как к проституткам.

hagana 14 марта 2018 | 10:27

5 миллионов мобильных избирателей ,успеющих проголосовать в 5 местах за отдельное вознаграждение ,- вот вам уже и 25 миллионов ! Не хило !!

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 467 6 7646 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5001 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7570 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 219 6 27306 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Блоги

Сергей Бунтман 1-й заместитель главного редактора «Эха Москвы»

Жду солидарности от других начальников и замначальников СМИ Раз так, я бы и дочери, и племяннице, и сотруднице запретил бы на пушечный выстрел подходить к этому заведению, как к борделю…

5 269 6 89953 07.03
Kгосдума, журналистика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1177 6 61644 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 561 6 39534 12.03
Kрф, передачи, события
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 94 6 7323 13.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 352 6 27583 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 232 6 18180 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

+ Мария Захарова: «Это кому это они 24 часа дают?!» Мария Захарова: «Это кому это они 24 часа дают?!» Официальный представитель МИД РФ назвала неприемлемым ультиматум английского правительства к России…

5 122 6 10062 09:13
8читать ;смотреть
Kполитика, великобритания, видео, мид, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 200 6 17190 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7145 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…

5 85 6 8455 13.03
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Частное VS Государственное Частное VS Государственное Кто меньше ворует и приносит больше пользы обществу?..

5 80 6 20401 07.03
8читать ;смотреть
Kбизнес, государство, видео, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Не стоит двигаться от просто труса к публичному холую Важно ему сказать, что у нас бред и всё вокруг прекрасно. Не было глухой стены из-за дачи Шувалова. Ну смотрите тогда…

5 125 6 54380 07.03
Kкоррупция, политика, власть, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 31 6 32898
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 199 6 186319 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 10918 11.03
Блоги

Марк Солонин историк

Явка с повинной Пресловутый «кинжал» никакого отношения к сложнейшей проблеме создания ГКР не имеет…

5 479 6 204851 11.03
Kобщество, оборона, авиация, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 128 6 149715 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6780216
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3345508

Сегодня в эфире