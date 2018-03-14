Массовые акции после выборов в российских регионах готовят только сторонники Владимира Путина и Павла Грудинина

Массовые акции после президентских выборов в российских регионах готовят только сторонники Владимира Путина и Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. Это стало известно газете КоммерсантЪ.

Сначала празднование присоединения Крыма к России, затем отмечание вероятной победы Путина на выборах. Так выглядит сценарий мероприятий сторонников президента. Регионы получили однозначные рекомендации собирать массовые акции в поддержку Путина на понедельник, рассказал газете Коммерсант собеседник в одной из областей в Центральной России. Уточнил: подавать уведомление должен не штаб Путина, а общественники. На 19е число по данным издания активисты Единой России готовят акции в частности в Саратове, Уфе, Ставрополе, Севастополе. Митинги, концерты, флешмобы. Готовы массово выйти на улицу и коммунисты. Для того чтобы отстоять Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. В Москве партия подала заявки на три акции. Они пройдут с понедельника по среду, рассказал изданию зампред ЦК Владимир Кашин. Уже согласован митинг левых сил в понедельник на Суворовской площади, он начнётся в 6 вечера. Коммунисты будут также митинговать в Ярославле, Екатернибурге, Владивостоке, Севастополе. Остальные шестеро кандидатов, включая Ксению Собчак и Григория Явлинского, по данным Коммерсанта к уличным акциям не готовятся. Ничего не знают о предстоящих митингах и в региональных отделениях ЛДПР.

Сторонники Алексея Навального, которого к выборам не допустили, планировали провести мероприятие в рамках акции «Забастовка избирателей» в день выборов. Столичные власти его не разрешили. При этом некий Василий Алёшин подал ряд заявок на проведение антикоррупционных акций на площадке Гайд-парка в Сокольниках. Число участников, заявленных в них невелико – от ста до пятисот человек.

Алексей Навальный рассказал о возможности одному и тому же гражданину проголосовать несколько раз на выборах 18 марта. Для этого нужно через систему «Мобильный избиратель» взять в разных МФЦ разные талоны-заявления о голосовании по месту нахождения.

В любом случае, по этой системе не получится проголосовать несколько раз одному и тому же гражданину, — сказала в эфире «Эха Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Элла Памфилова добавила, что системой «мобильный избиратель» воспользовались пять миллионов человек. Прием заявок приостановили за пять дней до выборов, чтобы успеть досконально проверить все заявления, — подчеркнула глава ЦИКа.¬