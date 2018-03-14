Массовые акции после выборов в российских регионах готовят только сторонники Владимира Путина и Павла Грудинина
Массовые акции после президентских выборов в российских регионах готовят только сторонники Владимира Путина и Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. Это стало известно газете КоммерсантЪ.
Сначала празднование присоединения Крыма к России, затем отмечание вероятной победы Путина на выборах. Так выглядит сценарий мероприятий сторонников президента. Регионы получили однозначные рекомендации собирать массовые акции в поддержку Путина на понедельник, рассказал газете Коммерсант собеседник в одной из областей в Центральной России. Уточнил: подавать уведомление должен не штаб Путина, а общественники. На 19е число по данным издания активисты Единой России готовят акции в частности в Саратове, Уфе, Ставрополе, Севастополе. Митинги, концерты, флешмобы. Готовы массово выйти на улицу и коммунисты. Для того чтобы отстоять Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ. В Москве партия подала заявки на три акции. Они пройдут с понедельника по среду, рассказал изданию зампред ЦК Владимир Кашин. Уже согласован митинг левых сил в понедельник на Суворовской площади, он начнётся в 6 вечера. Коммунисты будут также митинговать в Ярославле, Екатернибурге, Владивостоке, Севастополе. Остальные шестеро кандидатов, включая Ксению Собчак и Григория Явлинского, по данным Коммерсанта к уличным акциям не готовятся. Ничего не знают о предстоящих митингах и в региональных отделениях ЛДПР.
Сторонники Алексея Навального, которого к выборам не допустили, планировали провести мероприятие в рамках акции «Забастовка избирателей» в день выборов. Столичные власти его не разрешили. При этом некий Василий Алёшин подал ряд заявок на проведение антикоррупционных акций на площадке Гайд-парка в Сокольниках. Число участников, заявленных в них невелико – от ста до пятисот человек.
Алексей Навальный рассказал о возможности одному и тому же гражданину проголосовать несколько раз на выборах 18 марта. Для этого нужно через систему «Мобильный избиратель» взять в разных МФЦ разные талоны-заявления о голосовании по месту нахождения.
В любом случае, по этой системе не получится проголосовать несколько раз одному и тому же гражданину, — сказала в эфире «Эха Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Элла Памфилова добавила, что системой «мобильный избиратель» воспользовались пять миллионов человек. Прием заявок приостановили за пять дней до выборов, чтобы успеть досконально проверить все заявления, — подчеркнула глава ЦИКа.¬
Комментарии14
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mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 10:10
Забавно: бесправное народонаселение опять будут сгонять, как скот и заставлять изображать радость от новой незаконной пролонгации нацдилера.
zmeelov_1 14 марта 2018 | 10:21
Подпиндосам убиться об стену.. Ляпота!
prutkov100 14 марта 2018 | 10:38
А , не уважаемая Элла Памфилова , не хочет озвучить результаты "выборов" под детектором лжи ? Мне кажется , что по идее все заинтересованны в этом и власти , уверенные в победе и проигравшие ( в чем никто не сомневается ) . Если ни те ни другие на этом не будут настаивать , то все происходящее простой цирк и я в нем не хочу участвовать .
ts 14 марта 2018 | 10:11
Что -- они будут недовольны итогами выборов? Фальсификациями?
lenin3 14 марта 2018 | 10:44
ts: Ну-у,путиноиды будут недовольны,что не 146%,а грудининцы-просто,чтоб пошуметь...))
keg 14 марта 2018 | 10:13
подневольные бараны ещё не устали петь оды во славу царя...?
taglit 14 марта 2018 | 10:13
учитывая коммунистическую ватность населения россии, есть вероятность второго тура. Если едросы сцепятся с коммуняками, то выяснится, что едросы активничают только за деньги...
keg 14 марта 2018 | 10:24
taglit: да бросьте вы... сторонники Грудинина хотят просто собраться ,что бы поздравить путина с "честной" победой...
ostanovka 14 марта 2018 | 10:18
То есть, запланирован второй тур выборов?
Где кандидаты грудинин и Путин?
Остальным спасибо, свободны?
lisitsa1962 14 марта 2018 | 10:42
ostanovka: Ой, я Вас умоляю... Какой второй тур на стайне? Грудининцы будут отмечать свои 10%. "С первого раза и 10! Это отличный задел на будущее! вот через 6 лет мы им всем... мы их всех..."
В общем, "опять нет повода не выпить" :))
igor20012 14 марта 2018 | 10:20
Зачем ? После драки кулаками не машут. Кстати, довольно плохая примета: праздновать свою победу еще до того, как победил.
ugas 14 марта 2018 | 10:21
Неужели эти акции санкционируют?
vladimirbelarus 14 марта 2018 | 10:21
Проститутки за деньги будут голосовать за хуйло, потом за деньги будут радоваться тому, что натворили, а потом будут удивляться, почему к ним относятся как к проституткам.
hagana 14 марта 2018 | 10:27
5 миллионов мобильных избирателей ,успеющих проголосовать в 5 местах за отдельное вознаграждение ,- вот вам уже и 25 миллионов ! Не хило !!