Тереза Мэй сегодня может объявить о конкретных мерах против России в связи с делом Сергея Скрипаля
Британский премьер Тереза Мэй сегодня может объявить о конкретных мерах против России в связи с делом Сергея Скрипаля. По данным местной прессы, дело может дойти до высылки российских дипломатов, лишения лицензии телеканала RT, а также блокировки банковских счетов российских предпринимателей. Среди мер называется и возможное отключение российских банков от системы Swift.
Ранее Тереза Мэй потребовала от Москвы дать ответы на вопросы, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери.
Комментарии45
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skolzki 14 марта 2018 | 10:05
Тяжело не согласиться с Терезей Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля , когда походу имена заказчиков и исполнителей практически известны ,хитро Тереза . А вот и главное действующее лицо создатель . Мирзоянов ,который уже с 96 года проживает в США , смотрим , что его обьединяет с другими подозреваемыми .И как оказалось, создатель «новичков» Мирзоянов активно сотрудничает с российской оппозицией, в том числе и с финансируемой фондами Госдепа США. Так в 2010 году Мирзоянов совместно с Пионтковским, Каспаровым, Буковским, Яшиным, Пономаревым, Шендеровичем, Касьяновым и прочими петицию «Путин должен уйти», которая активно продвигалась оппозиционными и западными СМИ. Также, Мирзоянов стал«президентом» (внимание!!!) «правительства Татарстана в изгнании». По-моему, с этим пожилым гражданином все достаточно понятно. Кто же будет теперь с Терезей Мэй говорить что она сказала не правду , если все следы ведут к российским оппам ???)))))))))))))))) КСТАТИ ВСЕ ПОМНЯТ КАК КАРАМУРЗА НЕДАВНО ЧУТЬ НЕ ПОДОХ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ? ДУМАЮ НАВЕРНОЕ В ГОСТИ ЗАХОДИЛ К СВОЕМУ ДРУГУ МИРЗОЯНОВУ В ЛАБОРАТОРИЮ . ПАЗЛЫ СОШЛИСЬ ВСЕ !!!!!!!!! УБИВАЙТЕ ПАДЛЫ ТАМ ДРУГ ДРУЖКУ И ПОБОЛЬШЕ ТРАВИТЕ ДУШИТЕ ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО РАДОСТИ ВЫ НАМ ПРИНОСИТЕ ))))))))))))))))))))))
russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 10:06
skolzki: Браво, Европа!!))))) отличная новость)))) за это не грех и рюмочку коньячка принять)))
Учитесь, русня, Европа прижимает российских воров, а вы этому ворью жопу лижите. Рабство у русских в крови.
boseal 14 марта 2018 | 10:09
russkie_za_sverjenie: Коньяк с утра!? Найдите работу дружище, а то так и сопьетесь, борясь с режимом.))
zztop1960 14 марта 2018 | 10:20
boseal: Суд над Путиным https://www.youtube.com/watch?v=OONO4gLfXz8
komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 10:27
boseal: от паленого коньячка он уже не помнит что пишет. поэтому и дублирует сообщения в каждой новости.
velbkeirf1 14 марта 2018 | 10:10
russkie_za_sverjenie: вам хохлозадым один хрен нечего не светит уже перешли на мазут или пока дровами топите?
pravdatut 14 марта 2018 | 10:31
velbkeirf1: Козлоголовый уймись и пойми безумие своей власти!
olegleon 14 марта 2018 | 10:22
russkie_za_sverjenie: учись как прижимают, чудик.
"В начале февраля глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что выделение очередного транша будет зависеть от выполнения двух требований: принятия закона об Антикоррупционном суде и повышения цен на газ на уровень рыночных."
а британцы попугивают. причём тех, кто сам в Британии не живёт
stakanoff 14 марта 2018 | 10:27
russkie_za_sverjenie: воду-то горячую дали, свободный шумер?
tremens_delirium 14 марта 2018 | 10:56
russkie_za_sverjenie: ✄ не грех и рюмочку коньячка принять))) ✄
Вы там это... принимайте с осторожностью в свете последних отравлений.
prade 14 марта 2018 | 10:14
skolzki: Бук не мы сбивали, Крым не аннексировали, на Донбассе воюют отпускники, в выборы в США не вмешивались, в Дейр аз-Заре нас не было. А теперь и "не мы устраивали химическую атаку в центре Лондона". У Кремля одна тактика: попытка закопать правду под толстым слоем лжи.
skolzki 14 марта 2018 | 10:22
prade: Ты сначала отмойся падла от Сашки Билого и его дружков воевавшего в 95 году в России с россиянами отмойся падла от сбитой тушки над Черным морем , отмойся от переворотов в Украине 2004 года и 2013 , что бы там чего то об вмешательстве в выборы говорить, святоши , вас падел ещё в 2008 году после Грузии надо было ухайдокать по самые не балуй , но у вас все ещё впереди ))))))))))))))))))
prade 14 марта 2018 | 10:34
skolzki: Пес ты кремлевской пропаганды. Научили тебя нескольким приемам отпугивания оппонентов, вот ты и гавкаешь. Но ни правда, ни реальность от твоего голоса не изменится. То, что ты перечисляешь не более чем пропагандисткие прикрытия совершенных Кремлем преступлений.
pravdatut 14 марта 2018 | 10:34
skolzki: У тебя шея толстая а коробка для мозгов маленькая. Молодец, аватарк правильно подобрал.
aleksandr39 14 марта 2018 | 10:20
skolzki: Вот и я говорю что Англия должна выдворить всех детей и внуков депутатов ГОСДУРЫ назад в Россию ,ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ НИХ ,НЕ ПЕРЕЖИВУТ .
tvitov66 14 марта 2018 | 10:32
aleksandr39: поддерживаю - ВЕРНИТЕ углеводородной Родине детей наших деПУТАН!
vasyakirin 14 марта 2018 | 10:05
Видимо объяснений она не получила?
luger_max_otto 14 марта 2018 | 10:10
Какие объяснения от путинского режима, шутить изволите?
Посмотрим, кого ЛДПР будет срочно в госдуру пропихивать, а чьи деньги в Британии накроются медным тазом, это куда интереснее.
velbkeirf1 14 марта 2018 | 10:22
vasyakirin: Героиня Надюха Савченко, шо больше не летает после путинской голодовки, показала бы тетке Терезе голую @опу и правильно бы сделала
pravdatut 14 марта 2018 | 10:36
velbkeirf1: Любишь на жопы смотреть???
daos15 14 марта 2018 | 10:05
Если что то серьёзное объявит - обещаю месяц на Эхо не заходить))) Но будет бла,бла, бла !
vinibi 14 марта 2018 | 10:12
daos15: Вы же и дня прожить не сможете тролль пригожинский номерной без помоев с кремлевской столовки- а тут целый месяц!!!
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 10:30
daos15: Если это произойдёт, то весь состав эха будет выпнут из России пинками с ссаными тряпками во ртах вместо кляпа.
boseal 14 марта 2018 | 10:07
Возможное отключение российских банков от системы SWIFT /// Свежо предание, да верится с трудом.
olegleon 14 марта 2018 | 10:07
Тереза Мэй не может даже предоставить образцы ОВ, т.к. тогда может выясниться, что ОВ был синтезирован не в России и это сразу подорвёт её позиции. а учитывая её минимальную поддержку на посту премьер-министра, то один прокол и она вылетит из кресла ПМ
vinibi 14 марта 2018 | 10:14
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровской кремлевский режим--- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
kondrakr 14 марта 2018 | 10:22
olegleon: Британия предоставила образцы всем, кому было нужно - США и НАТО.
pravdatut 14 марта 2018 | 10:38
olegleon: Не мели, чтобы не представила Англия, кремль будет отрицать!
olegleon 14 марта 2018 | 10:58
pravdatut: а причём тут Кремль, если экспертизу должны проводить в организации по контролю химоружия??? или тебе Кремль спать не даёт??
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 10:07
Действенными мерами были бы высылка семей, заморозка счетов и имущества жуликов, воров и бандитов, а также отключение СВИФТ.
Всё остальное - только на руку кремлежуликам.
andre_klimov 14 марта 2018 | 10:15
mikhail_spb_:
Отключения от SWIFT, скорей всего - не будет. Через SWIFT мониторятся практически все российские государственные транзакции.
Действенным методом может быть введение санкций в отношении финансовых операций России. Лондон - одна из финансовых столиц мира. Для госудаства это будет более чем чувствительно, а на населении страны, по утверждениям того же российского государства, это не скажется вообще никак (уязвлённое опухшее самомнение - не в счёт).
olegleon 14 марта 2018 | 10:24
mikhail_spb_: "В то же время московский корреспондент газеты Süddeutsche Zeitung Юлиан Ханс (Julian Hans) убежден, что "лучший подарок, который Тереза Мэй могла бы сделать Путину на неделе перед выборами, были бы новые санкции". " (DW)
sg75g 14 марта 2018 | 10:13
> высылки российских дипломатов,
Алаверды последует
> лишения лицензии телеканала RT
Вся английская шваль вылетит с Российского эфира со свистом
> блокировки банковских счетов российских предпринимателей
Спасибо!!!
ГДЕ обещаные кибератаки, лишенцы?? ))) По некоторым данным сегодня английский хакер не вышел на работу. Его нашли перед компьютером без пизнаков жизни, а от монитора тянулась цепочка женских следов в керзовых сапогах..
>отключение российских банков от системы Swift.
Ух ты! А это в Лондоне решают. Да и если так - поебать..
vinibi 14 марта 2018 | 10:20
sg75g: Чмори клонированные пригожинские -я не успеваю вас гнид заразных вносить в черный список-вы вновь из дерьма засохшего собачьего быстро появляетесь!!!
komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 10:25
sg75g: \\блокировки банковских счетов российских предпринимателей\\
надо требовать от Запада блокировки всех счетов российских олигархов. по всему миру, без исключений.
тогда капитал вернется в Россию.
но о такой мере приходится только мечтать
clingerwinger 14 марта 2018 | 10:25
sg75g: >Алаверды последует
Не последует.
>Вся английская шваль вылетит с Российского эфира со свистом
В Российском эфире и так нет английских каналов.
> блокировки банковских счетов российских предпринимателей
Спасибо!!!
Вы к этим счетам отношения не имеете, вас как и большую часть населения территории РФ это не касается.
>отключение российских банков от системы Swift.
Ух ты! А это в Лондоне решают. Да и если так - поебать..
Вы к системе Swift отношения не имеете, вас как и большую часть населения территории РФ это не касается.
velbkeirf1 14 марта 2018 | 11:00
sg75g: > ГДЕ обещаные кибератаки, лишенцы??
Трамп-пушка пообещал ЯО применить за хакерство а после выборов дряхлеющая монархия отказала ему в визе , так что наглосаксы только тормоза научились раскручивать у принцесс и веревки мылить беглым олигархам
platonnekafrin 14 марта 2018 | 10:17
Тереза, спасибо, конечно, но нам уже здесь ничего не поможет. Раньше надо было, когда он еще сильно косил и имел только впалые щеки.
komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 10:21
Тереза Мэй объявила о конкретных мерах против России.
конкретно. она сняла кандидатуру Путина с выборов. вместо него будет Джонсон
vsehporvem 14 марта 2018 | 10:27
Добре - пусть у чичваркиных все бабки арестует!!!
pravdatut 14 марта 2018 | 10:27
Тереза Мэй может объявить ..., но ей же Маша запретила и ракетой пригрозила ))
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 10:28
Да скорее бы, а то сопли жуёт и жуёт! Наши либералы уже наверное сидят на чемоданах и с купленными билетами, а то как-то получается полумера. Сразу же после ультиматума России, наши либералы дружною толпой польются на запад - мыть сортиры и подметать улицы, так как все вакантные места уже заняты их коллегами из Украины и Прибалтики.
Жду с нетерпением разрыва всех отношений с Великобританией, так как у меня там нечего нет и не будет, а почитателей туманного Альбиона пинками вышвырнуть за пределы России, так как у меня с ними нет никаких отношений и не будет. Ну вот и всё и это будет правильным решением.
clingerwinger 14 марта 2018 | 10:32
tbedtlbrnjdf: Так наоборот, хотят выпнуть из Британии всех любителей там скупать дома и хранить денежки.
stakanoff 14 марта 2018 | 10:29
Британцы точно не от шумеров произошли? Что там шепчет история? Уж больно похожи...)))
kochar 14 марта 2018 | 10:41
Пахнет зловонием.
Это вам не толератные голландцы, которые никак не могут родить итог со сбитым боингом,а одна из мощных разведок мира/
По любому будет плохо нам обывателям, а этих которых выпихнут найдут себя.
Бабла то до хрена.