Умер британский физик Стивен Хокинг...

Основоположнику квантовой космологии и популяризатору науки было 76 лет.

Один из самых известных физиков современности умер в своем доме в Кембридже сегодня рано утром. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление семьи ученого. «Отвага и упорство Стивена Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету» — сказали его дети.

В возрасте 22 лет физику поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». Хотя врачи утверждали, что Хокинг проживет еще не дольше нескольких лет, ученый не только опроверг этот прогноз, но и продолжал активную научную деятельность. Он оказался прикован к инвалидному креслу и общался с окружающими с помощью синтезатора речи.

Главной научной специализацией Хокинга было изучение теории возникновения мира в результате Большого взрыва. Кроме того, он был и популяризатором науки – его книга «Краткая история времени», посвященная возникновению и развитию Вселенной, стала бестселлером. Ее тиражи превысили 10 миллионов экземпляров.

О дате и месте похорон Хокинга пока не сообщается.