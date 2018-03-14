Умер британский физик Стивен Хокинг
Основоположнику квантовой космологии и популяризатору науки было 76 лет.
Один из самых известных физиков современности умер в своем доме в Кембридже сегодня рано утром. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление семьи ученого. «Отвага и упорство Стивена Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету» — сказали его дети.
В возрасте 22 лет физику поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». Хотя врачи утверждали, что Хокинг проживет еще не дольше нескольких лет, ученый не только опроверг этот прогноз, но и продолжал активную научную деятельность. Он оказался прикован к инвалидному креслу и общался с окружающими с помощью синтезатора речи.
Главной научной специализацией Хокинга было изучение теории возникновения мира в результате Большого взрыва. Кроме того, он был и популяризатором науки – его книга «Краткая история времени», посвященная возникновению и развитию Вселенной, стала бестселлером. Ее тиражи превысили 10 миллионов экземпляров.
О дате и месте похорон Хокинга пока не сообщается.
Комментарии11
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igorrrpadlowitchs 14 марта 2018 | 10:05
Прикольный был чувак!
patrik03 14 марта 2018 | 10:17
Умер британский физик Стивен Хокинг...
Памятник ему сидячий будет, или кто же его посадит?
provincial49 14 марта 2018 | 11:00
patrik03: Дебил и тут отметился. Что, савушкиным и за это платят?
budweiser23 14 марта 2018 | 10:06
Героический человек!
daos15 14 марта 2018 | 10:07
Вот ему памятник ставить надо!
sergs_sergs 14 марта 2018 | 10:09
Beautiful mind. Земля пухом.
mg_vr 14 марта 2018 | 10:11
его жизнь доказывает, что Дух человека - ВЕЛИК, когда человек не боится,
лично я преклоняюсь перед этим Величием...
fedor_v_glaz 14 марта 2018 | 10:21
Он олицетворял собой Космос, Вселенную. Это Знак. Что Просроченный Птин - Сатана и готовит нам Конец Света. То бишь, конец жизни во Вселенной на планете Земля.
tomorrow_never_knows 14 марта 2018 | 10:30
Rest In Peace.
jas_si 14 марта 2018 | 10:53
Странно что Нобеля не дали не дружил видать с кем надо как наш Ландау
rus163tlt 14 марта 2018 | 10:58
Великий был Человек...