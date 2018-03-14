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10:00, 14 марта 2018

Умер британский физик Стивен Хокинг

Основоположнику квантовой космологии и популяризатору науки было 76 лет.

Один из самых известных физиков современности умер в своем доме в Кембридже сегодня рано утром. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление семьи ученого. «Отвага и упорство Стивена Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету» — сказали его дети.

В возрасте 22 лет физику поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». Хотя врачи утверждали, что Хокинг проживет еще не дольше нескольких лет, ученый не только опроверг этот прогноз, но и продолжал активную научную деятельность. Он оказался прикован к инвалидному креслу и общался с окружающими с помощью синтезатора речи.
Главной научной специализацией Хокинга было изучение теории возникновения мира в результате Большого взрыва. Кроме того, он был и популяризатором науки – его книга «Краткая история времени», посвященная возникновению и развитию Вселенной, стала бестселлером. Ее тиражи превысили 10 миллионов экземпляров.

О дате и месте похорон Хокинга пока не сообщается.

Комментарии

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igorrrpadlowitchs 14 марта 2018 | 10:05

Прикольный был чувак!

patrik03 14 марта 2018 | 10:17

Умер британский физик Стивен Хокинг...

Памятник ему сидячий будет, или кто же его посадит?

provincial49 14 марта 2018 | 11:00

patrik03: Дебил и тут отметился. Что, савушкиным и за это платят?

budweiser23 14 марта 2018 | 10:06

Героический человек!

daos15 14 марта 2018 | 10:07

Вот ему памятник ставить надо!

sergs_sergs 14 марта 2018 | 10:09

Beautiful mind. Земля пухом.

mg_vr 14 марта 2018 | 10:11

его жизнь доказывает, что Дух человека - ВЕЛИК, когда человек не боится,
лично я преклоняюсь перед этим Величием...

fedor_v_glaz 14 марта 2018 | 10:21

Он олицетворял собой Космос, Вселенную. Это Знак. Что Просроченный Птин - Сатана и готовит нам Конец Света. То бишь, конец жизни во Вселенной на планете Земля.

tomorrow_never_knows 14 марта 2018 | 10:30

Rest In Peace.

jas_si 14 марта 2018 | 10:53

Странно что Нобеля не дали не дружил видать с кем надо как наш Ландау

rus163tlt 14 марта 2018 | 10:58

Великий был Человек...

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